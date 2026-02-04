×
Acı olay… Av tüfeğiyle kazara kendini vuran veteriner, hayatını kaybetti

#Karaman#Veteriner#Av Tüfeği Kazası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 20:36

 KARAMAN'da çiftliğin deposunda iddiaya göre av tüfeğini incelerken kazara tetiğe dokunup kendini vurduğu öne sürülen veteriner Ömer Selvi (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Urgan Mahallesi 1991 Sokak'taki çiftlikte meydana geldi. Veteriner Ömer Selvi, büyükbaş yetiştirdikleri kendilerine ait çiftliğin deposundaki av tüfeğini incelerken iddiaya göre kazara tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Selvi'nin karnına isabet etti. Silah sesini duyup depoya gelenler çiftliktekiler, Selvi'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selvi ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Selvi doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

 

 

