9 sözleşmeli er uyuşturucudan gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 9 sözleşmeli er hakkında gözaltı kararı verildi. 9 sözleşmeli er, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’, ‘uyuşturucu madde temin etme ve kullanımını kolaylaştırma’ iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Adli Tıp Kurumu’nda kan, idrar ve saç örneği alınan 9 şüphelin üzerinde yapılan aramalarda ise folyoya sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildiği öne sürüldü.