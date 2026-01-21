81 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü… Yurtta pazartesi sendromu

Haberin Devamı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden derlenen verilere göre, yurt genelinde Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Önceki gün (pazartesi), 81 ilin bazı ilçelerinde sıcaklıklar sıfırın altında 0.5 ila sıfırın altında 24.3 derece aralığında seyretti. Türkiye’de dün en düşük sıcaklık Sivas’ın Kangal ilçesinde sıfırın altında 24.3 derece olarak ölçüldü. Diğer en düşük sıcaklıklar ise Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde sıfırın altında 21.2, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde sıfırın altında 21.1 ve Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde sıfırın altında 20.9 derece olarak kayıtlara geçti.

Soğuk hava ve kar yağışı yurdun birçok yerinde dün de etkisini sürdürdü. Van’da araçlar kar altında kaldı.

ANTALYA BİLE ÜŞÜDÜ

Termometrelerin sıfırın altında gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK (C°)

Sivas, Kangal -24.3

Kahramanmaraş, Göksun -21.2

Erzincan, Refahiye -21.1

Kayseri, Pınarbaşı -20.9

Rize, İkizdere -20

Niğde, Merkez -19.5

Nevşehir, Avanos -17.6

Gümüşhane, Torul -16.9

Konya, Seydişehir -16.8

Burdur, Yeşilova -15.6

Karaman, Merkez -15.3

Erzurum, Palandöken -15.2

Malatya, Kuluncak -15.1

Adana, Tufanbeyli -14.7

Aksaray, Merkez -14.6

Giresun, Alucra -14.6

Yozgat, Merkez -14.3

Bayburt, Merkez -14.2

Tokat, Artova -13.9

Ankara, Kızılcahamam -13.8

Elazığ, Sivrice -13.7

Ardahan, Damal -13.3

Isparta, Merkez -13.2

Kırşehir, Boztepe -13.1

Denizli, Tavas -13

Tunceli, Hozat -12.8

Çankırı, Yapraklı -12.4

Mersin, Tarsus -12.4

Antalya, Elmalı -12.3

Kütahya, Gediz -12.2

Kastamonu, Seydiler -12.1

Trabzon, Çaykara -12.1

Kırklareli, Pınarhisar -11.9

Adıyaman, Çelikhan -11.8

Amasya, Merzifon -11.7

Afyonkarahisar, Evciler -11.5

Tekirdağ, Şarköy -11.4

Bingöl, Merkez -11.3

Van, Başkale -11.1

Bolu, Gerede -10.9

Kars, Sarıkamış -10.9

Muğla, Seydikemer -10.9

Uşak, Merkez -10.9

Çorum, Merkez -10.7

Samsun, Ladik -10.7

Bursa, Osmangazi -10.5

Edirne, Lalapaşa -10.4

Hakkari, Yüksekova -10.4

Karabük, Merkez -10.4

İzmir, Ödemiş -10.3

Bitlis, Adilcevaz -10.1

Eskişehir, Günyüzü -9.9

Ordu, Mesudiye -9.5

Gaziantep, Şehitkamil -9.4

Balıkesir, Bigadiç -9

Kırıkkale, Karakeçili -9

Sinop, Boyabat -8.7

Ağrı, Eleşkirt -8.4

Şırnak, Beytüşşebap -8.3

Muş, Bulanık -8.2

Manisa, Şehzadeler -6.9

Kocaeli, Kartepe -6.8

Osmaniye,Hasanbeyli -6.7

Bilecik, Pazaryeri -6.3

Sakarya, Geyve -6.2

Şanlıurfa, Bozova -6.1

Çanakkale, Ezine -5.8

Bartın, Merkez -5.7

Kilis, Merkez -5.7

Diyarbakır, Çüngüş -5.5

İstanbul, Çatalca -5.4

Yalova, Çiftlikköy -5.1

Aydın, Çine -4.7

Zonguldak, Devrek -4.7

Iğdır, Merkez -4.5

Hatay, Yayladağı -4.2

Siirt, Pervari -4.2

Düzce, Yığılca -4.1

Artvin, Yusufeli, -3.2

Batman, Beşiri -1.3

Mardin, Midyat -0.5