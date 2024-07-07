7 Temmuz Valorant çöktü mü? Valorant neden açılmıyor, sunucularda sorun mu var?

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Valorant sunucu problemleri zaman zaman gündeme geliyor. Riot Games tarafından geliştirilen Valorant Türkiye’de binlerce kişi tarafından oynanan oyunlar arsında yer alıyor. Peki, 7 Temmuz Valorant çöktü mü, neden açılmıyor, sunucularda sorun mu var?

7 TEMMUZ VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

7 Temmuz itibarıyla Valorant sunucularında sorun yaşadığı görüldü. Downdetector sitesinde yer alan bilgilere göre Valorant sunucularında problem yaşandığı göze çarpıyor. Konuyla ilgili açıklama ve bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.