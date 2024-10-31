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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç anlar: Kostümüyle koştu, gözaltına alındı

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#Kostüm#Gözaltı
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ilginç anlar: Kostümüyle koştu, gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 08:57

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde giydiği kostümle koşarak trafiği tehlikeye sokan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Üzerinde kostüm bulunan bir kişinin köprü üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde koştuğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köprü üzerinde kostümle koşanın E.C.E. olduğu, köprüye ulaşımını ise S.K.'nın sağladığı belirlendi. İki şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada, "S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.’yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ilginç anlar: Kostümüyle koştu, gözaltına alındı

Şüpheli şahıslardan S.K. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 'Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek' ten bin 380 lira idari para cezası uygulanmıştır.

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Şahıslardan E.C.E. isimli şahsa ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 'Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri' maddesinden 690 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#Kostüm#Gözaltı

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