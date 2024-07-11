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11 Temmuz elektrik kesintisi BEDAŞ sorgulama ekranı: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

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#İstanbul Elektrik Kesintisi#BEDAŞ#Elektrikler Ne Zaman Gelecek
11 Temmuz elektrik kesintisi BEDAŞ sorgulama ekranı: İstanbulda elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 15:25

İstanbul elektrik kesintisi bilgisi... BEDAŞ elektrik kesintisi mahalle ve saat listesi, 11 Temmuz Perşembe günü kesinti durumu ile karşı karşıya olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından açıklanan planlı kesinti listesi dahilinden bazı ilçe mahallerde belirlenen saat aralığında kesintisi yapılacak. Peki bugün elektrikler saat kaçta, ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...

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BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi, bölgelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisini detaylarıyla paylaşıyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesinti listesi...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

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#İstanbul Elektrik Kesintisi#BEDAŞ#Elektrikler Ne Zaman Gelecek

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