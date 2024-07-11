11 Temmuz elektrik kesintisi BEDAŞ sorgulama ekranı: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

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BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi, bölgelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisini detaylarıyla paylaşıyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesinti listesi...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA