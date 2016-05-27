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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Gün boyu olumlu, akşam gergin etkiler hakim

    Gün boyu olumlu, akşam gergin etkiler hakim

    Niobe Aslı TEMEL
    27.05.2016 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Kova burcundaki Ay, gün boyu keyif alacağımız aktivitelere, entelektüel konulara ve fikir alışverişlerine ağırlık vereceğimizi, kendimizi geliştirmek isteyeceğimizi ve farklı şeyler deneme isteğimizi gösteriyor.

    Daha özgür davranmak isteyebiliriz. Enerjimiz yüksek. Gece saatlerine doğru ilişkilerde uyuşmazlıklar ve fikir ayrılıkları var, ama gün boyu önemli görüşmelerimiz veya özel hayatımızı ilgilendiren ilişkiler açısından olumlu ve hareketliyiz.

    Etiketler: niobe , astroloji , kelebek

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