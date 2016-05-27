Gün boyu olumlu, akşam gergin etkiler hakim

Daha özgür davranmak isteyebiliriz. Enerjimiz yüksek. Gece saatlerine doğru ilişkilerde uyuşmazlıklar ve fikir ayrılıkları var, ama gün boyu önemli görüşmelerimiz veya özel hayatımızı ilgilendiren ilişkiler açısından olumlu ve hareketliyiz.