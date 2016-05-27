Gün boyu olumlu, akşam gergin etkiler hakim

Kova burcundaki Ay, gün boyu keyif alacağımız aktivitelere, entelektüel konulara ve fikir alışverişlerine ağırlık vereceğimizi, kendimizi geliştirmek isteyeceğimizi ve farklı şeyler deneme isteğimizi gösteriyor.
Daha özgür davranmak isteyebiliriz. Enerjimiz yüksek. Gece saatlerine doğru ilişkilerde uyuşmazlıklar ve fikir ayrılıkları var, ama gün boyu önemli görüşmelerimiz veya özel hayatımızı ilgilendiren ilişkiler açısından olumlu ve hareketliyiz.
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