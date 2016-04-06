Güç mücadeleleri gergin ortamlar

Ay’ın açıları sevgimizi çoğaltıp, paylaşmamıza olanak sağlarken, enerji gerektiren işler açısından da aktif olacağımız, yenilikçi bir güne dikkat çekiyor. Ancak, bugünün ve önümüzdeki on günlük sürecin asıl temaları kendini iyice hissettirmeye başlıyor. Güç mücadeleleri, rekabet ortamları, ani gelişmeler, saldırgan kişiler, gruplar, bencil veya agresif konuşmalar ve Pazartesi günü uzun uzun ele aldığımız başlıklar ön plana çıkıyor. Ani tepkiler vermekten, ani kararlardan ve ani çıkışlardan sakınmalı ve risk içeren konulardan uzak durmalıyız. Önemli pozisyondaki kişilerle ilişkilerimiz dikkat gerektiriyor. ‘’Sabır’’ anahtar kelime bugünlerde. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… NiobeAslı Temel