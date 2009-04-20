GÃ¶z rengine gÃ¶re kiÅŸilik

Mavi GÃ¶zlÃ¼ Olanlar :Â Â

DuraÄŸan olmayÄ± sevmeyen, enerji dolu, karar verme kabiliyeti olarak pozitif yÃ¶nde geliÅŸmiÅŸ olan, eli aÃ§Ä±k, deÄŸiÅŸimlerin kendilerini korkutmadÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerdir. Biraz hayalperesttirler. Bu yapÄ±larÄ± nedeniyle de gerÃ§ekleri gÃ¶rmekte zorlanÄ±rlar.

Siyah GÃ¶zlÃ¼ Olanlar :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok Ã§abuk heyecanlanan, disiplinli, dÃ¼zenli

kiÅŸilerdir. Duygu yÃ¼klÃ¼ olan bu insanlarÄ±n, gerek sevgisi, gerek de kindarlÄ±ÄŸÄ± oldukÃ§a Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Onlar karÅŸÄ±larÄ±ndaki insanlarÄ± daima idare etmek isterler.Â Â Â Â

YeÅŸil GÃ¶zlÃ¼ Olanlar :

Sevdiklerini kÄ±rmak istemeyen bir yapilari vardir. KÄ±rÄ±cÄ± olmamaya Ã§ok dikkat ederler, Ã§ok asabi yaradÄ±lÄ±ÅŸ da olmalarÄ±na raÄŸmen bu bÃ¶yledir. Bu yÃ¼zden hislerine hakim olmayÄ± bilirler.

Ela GÃ¶zlÃ¼ Olanlar :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Sezgisel gÃ¼Ã§leri yÃ¼ksektir, oldukÃ§a hassas bir kalbe sahip insanlardir. GururlarÄ±na olabildiÄŸince Ã§ok dÃ¼ÅŸkÃ¼n kiÅŸilerdir, gururlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman asla ve asla aflarÄ± yoktur. AslÄ±nda Ã§ok daha yumuÅŸak baÅŸlÄ±, daha anlayÄ±ÅŸlÄ± olmalarÄ± gerekmektedir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Kahverengi GÃ¶zlÃ¼ Olanlar :

AslÄ±nda bu insanlar kendilerini idare ettirmek konusunda isteksizdirler. Bir kÃ¶tÃ¼ yÃ¶nleri de her yerde sÄ±rlarini aÃ§Ä±klamalarÄ±dÄ±r.