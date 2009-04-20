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    Haberler >Astroloji >Göz rengine göre kiÅŸilik

    GÃ¶z rengine gÃ¶re kiÅŸilik

    HÃ¼rriyet Haber
    20.04.2009 - 14:46 | Son GÃ¼ncelleme:

    Mavi gÃ¶zlÃ¼ olanlar enerji dolu, siyah gÃ¶zlÃ¼ olanlar kaprisli. Ä°ÅŸte gÃ¶z rengine gÃ¶re karakter analizi...

    Mavi GÃ¶zlÃ¼ Olanlar :Â Â

    DuraÄŸan olmayÄ± sevmeyen, enerji dolu, karar verme kabiliyeti olarak pozitif yÃ¶nde geliÅŸmiÅŸ olan, eli aÃ§Ä±k, deÄŸiÅŸimlerin kendilerini korkutmadÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerdir. Biraz hayalperesttirler. Bu yapÄ±larÄ± nedeniyle de gerÃ§ekleri gÃ¶rmekte zorlanÄ±rlar.

    Siyah GÃ¶zlÃ¼ Olanlar :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

    Olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok Ã§abuk heyecanlanan, disiplinli, dÃ¼zenli
    kiÅŸilerdir. Duygu yÃ¼klÃ¼ olan bu insanlarÄ±n, gerek sevgisi, gerek de kindarlÄ±ÄŸÄ± oldukÃ§a Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Onlar karÅŸÄ±larÄ±ndaki insanlarÄ± daima idare etmek isterler.Â Â Â Â

    YeÅŸil GÃ¶zlÃ¼ Olanlar :

    Sevdiklerini kÄ±rmak istemeyen bir yapilari vardir. KÄ±rÄ±cÄ± olmamaya Ã§ok dikkat ederler, Ã§ok asabi yaradÄ±lÄ±ÅŸ da olmalarÄ±na raÄŸmen bu bÃ¶yledir. Bu yÃ¼zden hislerine hakim olmayÄ± bilirler.

    Ela GÃ¶zlÃ¼ Olanlar :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

    Sezgisel gÃ¼Ã§leri yÃ¼ksektir, oldukÃ§a hassas bir kalbe sahip insanlardir. GururlarÄ±na olabildiÄŸince Ã§ok dÃ¼ÅŸkÃ¼n kiÅŸilerdir, gururlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman asla ve asla aflarÄ± yoktur. AslÄ±nda Ã§ok daha yumuÅŸak baÅŸlÄ±, daha anlayÄ±ÅŸlÄ± olmalarÄ± gerekmektedir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

    Kahverengi GÃ¶zlÃ¼ Olanlar :

    AslÄ±nda bu insanlar kendilerini idare ettirmek konusunda isteksizdirler. Bir kÃ¶tÃ¼ yÃ¶nleri de her yerde sÄ±rlarini aÃ§Ä±klamalarÄ±dÄ±r.

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