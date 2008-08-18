Göz rengine göre göz falınız

Mavi gözlüler

Durağan olmayı sevmeyen, enerji dolu, karar verme yeteneğine sahip, pozitif, eli açık kişiler. En büyük kusurları gerçeği görmekte zorlanıp hayalperest oluşları. Peki ya diğer gözler ne diyor?

Yeşil gözlüler

Sevdiklerini kırmayan bir yapıya sahip olan yeşil gözlüler, çok sinirli olmalarına karşın, bastırabilmeyi başaran ve kırıcı olmamaya özen gösteren kişiler. Duygularını, kontrol altına almayı başarabiliyorlar.

Ela gözlüler

Ela gözlü insanların, sezgileri son derece kuvvetli. Yumuşak başlı ve anlayışlı olan ela gözlüler, gururlarına aşırı düşkünler ve gururları incindiğinde ne olursa olsun asla affetmiyorlar.

Siyah gözlüler

Olaylar karşısında çabuk heyecanlanan siyah gözlü insanlar duygusal yapılarıyla bu olumsuzluğu her zaman yaşıyorlar. Hem sevgisi hem de kindarlığı çok fazla olan siyah gözlüler, hassas bir kalbe sahipler.