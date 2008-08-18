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    Haberler >Astroloji >Göz rengine göre göz falınız

    Göz rengine göre göz falınız

    Hürriyet Haber
    18.08.2008 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Göz rengini söyle kim olduğunu öğren.. Göz falı, "Ben adamı gözünden tanırım" dedirtiyor... Mavi gözlüler enerji dolu, ela gözlülerin sezgisi kuvvetli. İşte göz rengi falı...

    Mavi gözlüler
    Durağan olmayı sevmeyen, enerji dolu, karar verme yeteneğine sahip, pozitif, eli açık kişiler. En büyük kusurları gerçeği görmekte zorlanıp hayalperest oluşları. Peki ya diğer gözler ne diyor?

    Yeşil gözlüler
    Sevdiklerini kırmayan bir yapıya sahip olan yeşil gözlüler, çok sinirli olmalarına karşın, bastırabilmeyi başaran ve kırıcı olmamaya özen gösteren kişiler. Duygularını, kontrol altına almayı başarabiliyorlar.

    Ela gözlüler
    Ela gözlü insanların, sezgileri son derece kuvvetli. Yumuşak başlı ve anlayışlı olan ela gözlüler, gururlarına aşırı düşkünler ve gururları incindiğinde ne olursa olsun asla affetmiyorlar.

    Siyah gözlüler
    Olaylar karşısında çabuk heyecanlanan siyah gözlü insanlar duygusal yapılarıyla bu olumsuzluğu her zaman yaşıyorlar. Hem sevgisi hem de kindarlığı çok fazla olan siyah gözlüler, hassas bir kalbe sahipler.

    Kahverengi gözlüler
    Her ortamda özel hayatlarına ait detayları anlatmaktan çekinmeyen kahverengi gözlüler, art niyetsiz insanlar. En büyük olumsuz yanları dünyaya kapalı gözle bakmaları. Çoğu kez hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar..

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