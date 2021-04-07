GKN Kargo, yılı yüzde 230 büyüme ile tamamladı

GKN Kargo’nun kuruluşuna nasıl karar verdiniz?

Lojistik, taşımacılık ve dağıtım sektöründe uzun yıllar edindiğimiz tecrübeleri bir çatı altında toplayarak, 2016 yılında GKN Kargo’yu kurduk. Şirket olarak kurumların ihtiyaç duydukları farklı alanlardaki lojistik ihtiyaçlarını tek bir firmadan sağlayarak, çalıştığımız kurumlara takip kolaylığı, kaliteli hizmet ve uygun maliyet avantajı sunuyoruz. Son kullanıcılara yönelik de hizmet vermekle birlikte ağırlık noktamız firmalara B2B alanında hizmet vermek yönündedir.

Şirketiniz hangi kapsamda ne gibi hizmetler veriyor?

Firma olarak hizmet alanlarımız; kargo taşımacılığı, lojistik hizmetleri, karayolu taşımacılığı, depolama, dağıtım, nakliye, fuar organizasyon taşımacılığı ve proje taşımacılığı olarak ön plana çıkıyor. Türkiye’nin 81 iline hizmet verebilen 8 aktarma merkezi ile geniş bir hizmet ağına sahibiz.

Komple kamyon taşımacılığı, hem şehir içi hem de şehirlerarası hizmeti veriyoruz

Karayolu taşımacılığında yurt içinde çalıştığımız bölgelerde donanımlı sürücü ve personelimiz ile en hassas ve değerli ürünlerinizin en etkin, güvenli ve ekonomik koşullarda yapıyoruz. Komple kamyon taşımacılığı, hem şehir içi hem de şehirlerarası hizmeti veriyoruz. Dağıtım ve nakliye konusunda; araç tedariğini ilk elden yaparak müşterilerine maliyet avantajı sağlıyor, anlaşmalı nakliye tedarikçileri ve ülke genelindeki ofislerimiz sayesinde yük taşımalarımızı başarıyla gerçekleştiriyoruz. Kongre ve organizasyon malzemeleri alınacağı yerden titizlikle alındıktan sonra, kongre veya organizasyon yerinde stant malzemelerinin kurulumu dikkatle ve titizlikle yaparak fuar taşımacılığı hizmeti veriyoruz.

Proje taşımacılığında ise zaman kavramı bizim için çok önemlidir. Adı üzerinde, birtakım projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan yükler en kısa sürede ve hasarsız bir şekilde istenilen noktaya ulaştırılmalıdır. Ve biz bu süreci olması gerektiği şekilde güvenle yönetiyoruz.

Pandeminin şirketinize nasıl etkileri oldu?

Pandemiyle birlikte online satın almanın yüz yüze alışverişin neredeyse önüne geçtiği bir dönemle karşı karşıyayız. Bu durum kargo firmalarının yükünün oldukça artmasına neden oldu. İlk dönem yaşanan yoğunluk nedeniyle şehir içi bazı teslimatlar da bile 1 haftayı geçen gecikmeler yaşanmıştı. Ancak krizde yüzde 200’ün üzerinde büyüyen bir şirket olarak ve de işimiz taşımacılık olduğu için güvenli ve teknolojik alt yapımızla süreci başarıyla yönetebildik. İstanbul içi teslimat sürecini tıpkı kurye hizmeti verir gibi 1 güne indiren bir hizmet politikası yürütüyoruz.

Özellikle pandemi döneminde bazı firmalar kargo taşıma ücretlerine zam yaptılar. Biz ise tam tersine fiyatlarımızda indirime giderek hem müşteri sadakati oluşturduk hem de daha çalıştığımız markalar nezdinde daha fazla güvenilirlik sağladık.



e-ticaretteki büyüme hızını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Perakende firmalarının e-ticaret satışlarını, mağazadan mağazaya gidecek ürünlerinin kargo süreçlerini ve bunların yanı sıra Trendyol satışlarını organize eden bir yapıya sahibiz. Geçen seneden bu seneye e-ticaret tarafımız yüzde 200-250 arası bir artış sağladı. Bunu gerçekleştirirken önceliğimiz yazılımdı. Açıkçası bu süreçte yazılımımızın kuvvetli olması e-ticarette elimizi rahatlattı. Yazılım alt yapısının olmaması demek; müşteriye sağlıklı hizmet verilmemesi, ürünlerin zamanında teslim edilememesi, gecikmesi hatta planlamaya bile alınmaması demek. Bu yüzden ciddi bir yazılım yatırımımız var, hala yazılım tarafımızda bir yoğunluk var. E-ticaret tarafında güçlüyüz. Müşterimiz, ürünlerini bizi teslim ettiği andan teslim olana kadar an ve an görüntülenebilen, ıslak imzalı tabletli teslimat yapabilen takibi basit bir ağımız var.

Gelecekteki planlarınız nelerdir?

Farklı illerde yeni dağıtım merkezlerimizi de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Öncelikli olarak 32 dağıtım merkezine ulaşma hedefimiz var. 2021 yılının firmamız açısından markamıza yatırım yılı olacağını söyleyebiliriz. 2021 yılının ikinci çeyreğinde yerli sermayenin olduğu yatırımları da değerlendireceğiz.

“Krizde daha çok büyüdük”

Pandemide 400 kişilik ek istihdam sağladık. 2021 yılı içerisinde 120 araçlık filomuza da yatırım yaparak araç sayımızı arttıracağız. Ayrıca yeni kurulacak dağıtım merkezlerimizde de personel istihdam edeceğiz.

2020’de bir önceki yıla oranla ciddi oranda bir büyüme yakalayarak yüzde 230 büyüme sağladık. 2021 yılında da bu performans ile ortalama yüzde 75’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir konu?

Pandemi de e-ticarete yönelen bazı firmalar kendi lojistik ağlarını kurmaya çalıştılar. Ancak bu iş kargo taşımacılığı demek; ciddi bir altyapı, ciddi bir personel ve ciddi bir müşteri ağı demektir. Kargonun ana taşları; personel ve teknolojik alt yapıdır. Personel, yazılım, müşteri ve sermaye hepsi bir bütündür. Kargo sektörü kolay bir iş değil bütünlük gerekli. İyi rakiplerin çıkmasını isterim. Bizim en büyük kaynağımız öz sermayemizin olması, kredilerle kredilerimizin olmaması bizi kalkındırıyor. Yeni firmaların nasıl ilerleyeceği soru işareti. Piyasada ciddi bir sıkıntı var. Son 5 senede çok fazla firma pazara girdi ve çıktı, maksimum birkaç yıl ayakta kalabildiler. Ciddi bir yatırım gerekli Türkiye genelinde kargo şirketi kurmanız için 30-40 milyon lirayı gözden çıkarmanız gerekli. Perakende sektöründe bazı firmalar kendi kargolarını taşımakiçin bu işe girmek istiyor. Ama Türkiye’de nakliye giderleri yüzde 5’in altına inmiyor. Türkiye geneline yayılmaları için ciddi bir yatırım ve alt yapı yapmaları gerekli.

İlandır.