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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Gıdıkla burcunu öğren

    Gıdıkla burcunu öğren

    Hürriyet Haber
    15.09.2008 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Bu bir şaka değil ama eğlenceli çünkü denenerek varılmış astro sonuçlardan derlenmiş. Siz de deneyin ama dikkatli olun, birini gıdıklayarak burcunu anlamaya kalkışırsanız, başınıza gıdıklanmaktan öte şeyler gelebilir.

    Koç Burcu: Daha elinizi sürmeden yalvarmaya başlar, daha sonra durmanız için her tür rüşveti teklif edecektir.

    Boğa Burcu: Yuvarlanarak, kendisini sizin atar yani resmen üstünüze oturur ve öyle kalır. Malum ya, o bir öküz yani boğadır.

    İkizler Burcu: Yerlere düşer, gıdıklanmaya bayılır ama seans bitince hemen olanı unutur ve sorar; "Nerede kalmıştık? Konumuz neydi?"

    Yengeç Burcu: Hiç tepki vermez, birşey söylemeden öylece bakar sonra kapıyı çarparak çıkıp gider ve saatler sonra geri gelir. On yıl sonra bir kavga sırasında, bu yaptığınızı yüzünüze vuracaktır.

    Aslan Burcu: Önce anlamaz, sonra küser ve bunu neden yaptığınızı açıklamanızı bekler. Açıklamadan yani bunun bir şaka olduğunu anladıktan sonra gıdıklamaya devam etmenize izin verir.

    Başak Burcu: Siz bıkıp duruncaya kadar, hiç gülmeden sabit bakışlarla yüzünüze bakacaktır.

    Terazi Burcu: Hoşuna gidecektir ama dış görünüşünü bozduğunuz anda başınız derde girecektir.

    Akrep Burcu: Önce gıdıklanmaya dayanamaz sonra birden tüm gücünü kullanır, tekrar soğukkanlılığına bürünerek insiyatifi ele alır ve gözlerini gözlerinize dikerek, kaşlarını çatar ve; "Kes şunu, hemen..." der.

    Yay Burcu: Çok eğlenir. Sonra aradan zaman geçer ve siz bir misafirinizle otururken, birden üzerinize saldırarak, gıdıklamaya başlar. Öcünü almayı asla unutmayacaktır.

    Oğlak Burcu: Asla gıdıklanmaz çünkü evde değildir, muhakkak geç saatlere kadar çalışıyordur.

    Kova Burcu: Sessizce kendisini kurtarmaya çalışırken, yüzünde hafif bir tebessüm belirir, bu arada bir gıdıklanma örgütünün kurulup, kurulamayacağını düşünmektedir.

    Balık Burcu: Önce nefret eder sonra hoşlanmaya karar verir çünkü bunu başkalarının da yapmak isteyeceğini düşünmüştür.

    Hoşunuza gitti mi? Astroloji´nin eğlenceli yönleri de vardır ama asıl amaç burçları iyi tanımaktır. Gıdıklama, elbette ki bir semboldür ve siz başka eylemlerle benzer deneyler yapabilirsiniz...

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