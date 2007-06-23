GEZEGENLER VE SİZ / VENÜS

VENÜS- BOĞA VE TERAZİ BURÇLARI

Ben Venüs'üm, yukardaki beşinci gezegen,

Dünya ve ben aşk ışığıyım,

Nemli ve soğuğum, saatim gelince,

Kendimi güçlü hissederim, gücümden sakınılır,

Boğa ve Terazi'de olduğum zamanlarda,

Coşku, neşe ve özlem dolarım,

Ve tabii Mars beni korkutmadığında,

Soğukta, ıslak Balık beni mutlu eder, yükseltir,

Başağın işareti gücümü öldürür,

Bir yıl ve bir gün içinde,

Burçlar zarif ve nazik olduklarında,

Parlak ve güçlü sevgiler, aşk dolu,

Çocuklarım mutludurlar dünyada,

Zengin ya da fakir evlenirler,

Hiçbiri karşılaştırılamaz, emin olabilirsiniz,

Flütler, borazanlar, arplar ve lutalar,

Orglar, tümü birden çalarlar,

Söylerler ve dans ederler,

Sevgilerini kucaklarlar, öperler, kur yaparlar,

Müziğin sesini işittiklerinde sevinir, mutlu olurlar,

Ağızları buluşur, yüzleri parlar,

Muhteşem vücutları kavrulur şehvetle,

Onların çocukları tatlılara bulanmış aşkı bulurlar.

Sevginin ve "küçük şansların" gezegeni. Yaşamdaki mutlulukları ve güzel saatleri ona borçluyuz.

Aydınlık tarafı:

Erotik çekicilik - Hisli olma - Hissi bağlılık - Uyumluluk hissi - Güzellik ve sanat hissi - İyimserlik - Zerafet - Kadınlık cazibesi.

Karanlık tarafı:

Erotik karmaşa - Melankoli - Zevksizlik - Kayıtsızlık ve hafiflik - Kötü huy.

Etkilediği organlar:

Bezeler ve hormon sistemi - Böbrekler - Toplardamarlar - Seksüalite - Boğaz - Ağız - Deri - Yanaklar - Mesane.

Kişilik:

Kızlar - Sevgili - Sanat ve eğlence yerleri ile ilgisi olan insanlar - Genel sosyal yaşam - Ortaklar - Özel ilişkiler içindeki insanlar.

Artı özellikler:

Genel çevreye karşı çekici olmak - Hislerin görünür bir şekilde ortaya çıkması (Yüzün kızarması gibi) - Sanat ile ilgili uğraşlarda bulunmak - Sosyal yaşam içinde gözde olmak - İyimser davranmak - Estetik beğeniye sahip olmak - Sanat yoluyla gelebilecek avantajlar - Hissi yönden birisine bağımlı olmak - Cildin güzel olması - Sosyal yaşamı sevmek.

Eksi özellikler:

Erotik yaşamda karmaşa yaşamak - His dünyasına aşırı bağımlılık - Seksüel yönden aşırıya kaçmak - Kötü beğeni sahibi olmak - Kayıtsız davranışlar sergilemek - Hafif davranmak - Tasvip edilmeyen huyların olması - Eğlence ve sosyal yaşama düşkünlük - Sahip olma isteğinin aşırılığı - Boğaz rahatsızlıkları - Hormonel bozukluklar.

VENÜS EVLERDE "Ben Neyim?"

VENÜS 1. EVDE

Fiziksel özelliklerim dengelenmiştir o Fiziksel çekiciliğim veya kişisel cazibem yüksektir o Görünüşümden insanlar kolayca etkilenir o İyi giyinmeyi severim o Kozmetik ve diğer güzellik malzemelerinden hoşlanırım o Başkaları benden olduğu gibi bende başkalarından etkilenirim.

VENÜS 2. EVDE

Zevk, güzellik ve zenginliğe müptela olabilirim o Güzellik işi, hukuk, sanat, müzik, kuyumculuk, moda ve tasarım gelir kaynağım olabilir o Kişisel cazibe ve fiziksel çekiciliğimin tüm avantajlarını kullanır ve ilişkilerime değer veririm.

VENÜS 3. EVDE

Özellikle komşular arasında çok sosyal, kardeşlerle yakın ilişkide ve ziyaretler yaparım o Okulda yakın arkadaşlıklar kurmak isterim o Diplomatik bir kaabiliyetim vardır o Dedikoduyu severim o Okul arkadaşı yada komşumla evlenmeye meğilimim olabilir.

VENÜS 4. EVDE

En sosyal olduğum yer evimdir o Evde eğlenmeyi ve eğlendirmeyi severim o Evin huzur dolu olmasını istediğim kadar güzel olmasınıda önem veririm o İş veya evlilik eşimi doğduğum şehirden seçmeyi tercih edebilirim o Ebeveyinlerimle sosyal ilişkilerde bulunurum.

VENÜS 5. EVDE

Neşeli, sosyal, cömert, genelde şanslı, ilişkilerini bitirdikten sonra arkadaş kalabilen birisiyim ve iyi bir sevgili olduğum söylenir o Sanatsal yaratıcılığım kuvvetlidir o Çocuklarla iyi ilişkilerim olur o Şık kıyafetleri severim.

VENÜS 6. EVDE

Eşimle çalışmayı tercih edebilirim o Estetik olarak çevrem beni tatmin etmeli ve çalıştığım yer de estetik yönünden iyi olmalı o İş performansım işimdeki ilişkilerden kolaylıkla etkilenir o Sağlık veya fiziksel sağlık, halkla ilişkiler veya güzellik sektöründe çalışabilirim.

VENÜS 7. EVDE

Arkadaş canlısı biriyim o İlham için ilişkilere ihtiyaç duyarım o Evlilik yada beraberlik benim için önemlidir fakat doğru olanı bulmakta güçlük çekebilirim o Herkeze karşı kibar olmaya özen gösteririm o Kabalıktan ve uzun kuyruklardan nefret ederim o İyi bir arabulucu olabilirim.

VENÜS 8. EVDE

Sosyal olaylarda çok ateşli olabilirimo Kısa konuşmalardan ve dedikodulardan nefret edebilirim o Seks yaşamımın gizemli olmasını isterimo Evlilik yoluyla maddi kazanç sağlama ihtimali vardır o Evlilik yoluyla yoğun bir sosyal yaşam ve gelişmiş bir statü kazanma ihtimalim yüksektir.

VENÜS 9. EVDE

Din ve sosyal olaylara ilişkin ideal fikirlerim vardır o Fikirler ve pratik gerçekler arasında iyi bir denge kurarım o Yabancı bir ülkede veya yabancı bir dine ait biriyle aşk veya evlilik görülebilir.

VENÜS 10. EVDE

İsteyerek dikkat çekerim o Toplumda olmaktan zevk alırım o İyi bir reklamcı veya hazırlık konuşmacısı olmaya adayım o Baba tarafından yada evlilik yoluyla gelen bir gelirim olabilir.

VENÜS 11. EVDE

Sosyal birisiyim o Bir çok arkadaş ve tanıdığım vardır o Arkadaşlarımı kişisel kazanç olarak kullanabilirim o Bir çok kulübe ve organizasyona üye olabilirim o Bir arkadaşımla evlenebilirim o Eğlence sektöründe başarılı bir yönetici olabilirim o Becerili bir diplomat veya uluslararası finans uzmanı olabilirim.

VENÜS 12. EVDE

Utangaç birisi olduğum söylenir o Bana hiç ilgi göstermeyen birine aşık olabilirim o İntihar tehlikesi olan ilişkiler çevremde bulunabilir ayrıca bu kimselere karşı suçlu yada suçlayıcı olabilirim o Sanatsal beceride kolaylıkla cesaretim kırılabilir o Gizli aşklardan hoşlanırım.