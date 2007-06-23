GEZEGENLER VE SİZ / URANÜS

URANÜS - KOVA BURCU
Anilik - Değişim - Düşüş ve zorlanma - Toplumsal kısıtlama - Yenilikler - Bağımsızlık. Aniden beliren konsantre güç ve büyük kuvvet o değişikliklerin ve araştırıcılığın planetidir.
Orjinallik - Serbestlik - Özgürlük sevgisi - Kendi yoluna gitmek - Yeni olanı sevmek - Hareketlilik - İyi algılama - Hafif gerginlik - Yenilik arzusu.
İnatçılık - Uyum eksikliği - Dikkafalılık - Bilgiçlik taslamak - Gergin varlık - Güçlü ruhsal gerginlik - Agresif davranışlar - Karekter tutarsızlığı - Yenilik tutkunluğu - Yıkıcı yaklaşımlar.
Genel vücut ritimi - Nabız - Nefes - Sinir sistemi ile olan tüm ilişkiler - Beyin zarı - Hipofiz - Omurilik - Felç.
Reformistler - Darbeciler - Devrimciler - Mucitler - Teknikerler - Ruhsal gergin olan kimseler.
Orjinal fikirler üretebilmek - Algılama gücünün iyi kullanımı - Yeniliğe açık olmak - Başkalarına karşı yardımda bulunma isteği - Genel çevre ile iyi ilişkiler kurma arzusu - Hareketli bir kişilik - Karşılamaya yönelik davranmak - Vücut ritminin dengeli olması. İnatlaşma sevgisi - Karekter tutarsızlığında aşırılık - Gergin ve sinirli davranışlarda bulunmak - Yenilik tutkunluğunun abartılması - Abartma eğilimi - Geleneksel olmaya karşı çıkmak - Her şeyi biliyormuş gibi davranışlar sergilemek - Topluma karşı çıkmaktan hoşlanmak - Bağımsızlığın abartılması.
TRANSİT SÜRESİ: 2-10 hafta.
Uranüs - Güneş
(+) Orjinalsiniz o ileri görüşlüsünüz o organizasyonlarda gayretlisiniz o ani değişiklikler yapmaya eğilimlisiniz o seyahate çıkabilirsiniz o yaşam şartlarınızın düzelmesi görülebilir o rahatsızlıklarınızın yeni bulunmuş ilaçlarla iyiye gitmesi görülebilir o ani saygınlık kazanabilirsiniz o meslekte yararlar göreceksiniz o kadınlarda aniden bir erkeğe bağlanmak olabilir.
(-) (K) Ani değişikliğe zorunlu kalabilirsiniz o yaşamınızda krizler görülüyor o hastalığa eğilimlisiniz o hastalıkta ameliyata girebilirsiniz o heyecanlı geçebilecek bir zamandasınız o ortaklıkta veya evlilikte krizler o erkeklerden dolayı gerginliğe düşebilirsiniz.
Uranüs - Ay
(+) Aşırı ruhsal heyecanlar yaşayabilirsiniz o plan zenginliği görülüyor o değişikliğe itilebilirsiniz o seyahat olabilir o kadınlarla tanışmalarda yoğunluk olabilir o kısa süren ani aşk beraberliklerine girebilirsiniz o bilimsel görüşler edineceksiniz o buluşlar.
(-) (K) Ani sinirlenmeler görülebiliro içsel huzursuzluk ve sinirlilik hislerinizin ve düşüncelerinizin karışmasına yol açabilir o başaramayacağınız fikirler üretebilirsiniz o ani başarısızlıklar görülebilir o aşkta ve evlilikte heyecan yaşayabilirsiniz o bu açının doğum ile ilgisi vardır o ameliyat tehlikesi geçirebilirsiniz.
Uranüs - Merkür
(+) Yaratıcı zekanız var o değişiklik yapma dürtünüz yoğundur o organizasyonlar içinde çaba harcayacaksınız o sezgileriniz güçlüdür o eleştirileriniz doğru ve yerinde olacaktır o yeni planlar ve düşünceler ile yoğunsunuz o ruhsal hareketlilik kazanabilirsiniz o yeni bağlantılar kurabilir ve ani seyahatlere çıkabilirsiniz o kosmobiyolojiye ilginiz artacak.
(-) (K) Uğraşlarınızda dağılabilirsiniz o sinirli davranışlarınızdan dolayı yanılma ve hatalara açıksınız o mizaç değişiklikleri gösterebilirsiniz o planlarınız bozulabilir o dedikodu ve çevrenizde geçen haberlerden dolayı sinirlenebilirsiniz o sinirsel rahatsızlık (Ender durumlarda intihar düşünceleri).
Uranüs - Venüs
(+) Aşk hayatında aşırı heyecan yaşayacaksınız o hisleriniz ve duygularınız şuursuzca yükselebilir o genellikle kısa süren ani aşk ilişkilerine eğilimlisiniz o yeni tanışmalar gözüküyor o sanatsal uğraşlarda yaratıcılığınızla yeni olaylarla yaşayabilirsiniz o form ve ritm anlayışı o çevrenizde zengin olan kimseler bulunabilir o reform ve değişikliklere eğiliminiz daha fazladır o yeni bir yaşam periyodunun başlangıcındasınız.
(-) (K) Aşkta dikkafalı davranabilirsiniz o tuhaf şeylere eğilimlisiniz o hislerinize kapılabilirsiniz o hassassınız o mizaç değişkenliği olabilir o yanılmalara açıksınız o sinirlilik ve aşırılıktan dolayı antipatik olabilirsiniz o seksüel tecavüz tehlikesi.
Uranüs - Mars
(+) Olağanüstü enerjiksiniz o Özgürlük ve bağımsızlık dürtüsü her zamankinden daha da güçlüdür o başeğmiyorsunuz o teknik becerileriniz var o acelecilik yapabilirsiniz.
(-) (K) Huzursuzluk ve sinirlilik ön plandadır o katı ve inatçı davranabilirsiniz o agresif ve sabırsızlık gözlenebilir o kaza tehlikesi veya makinalardan gelen zararlar olabilir o yaralanma veya ameliyat tehlikesi atlatabilirsinizo ateşli bir hastalığa yakalanabilirisiniz o patlama o yaşamın değişmesi olabilir o hatalar yapabilirsiniz o seyahatlerden vazgeçebilirsiniz.
Uranüs - Jüpiter
(+) Mutlu olaylar yaşayacaksınız o keşifler ve olup bitenleri tanıma çabasındasınız o değişiklikler ve organizasyonlar yaşamınıza girecek o önemli kişilerle çıkar sağlayacak ilişkiler kurabilirsiniz o ani saygınlık ve başarı kazanabilirsiniz.
(-) (K) Özgürlük sevginiz ve bağımsızlık isteğiniz yoğunluk kazanacak o saygısızlık yapabilir yada saygısızlığa uğrayabilirsiniz o uyumsuzluk ve anlaşmazlıklar görülüyor o evlilikte ihtilaflar olabilir o kanuni zorluklar çıkabilir o heyecan ve ruhsal gerginliklerle dolu bir dönüm geçireceksiniz.
Uranüs - Satürn
(+) Herşeye karşı hazırsınız o karşı koyma gücünüz var o sabırlısınız ve yorulmuyorsunuz o hayat mücadelenizde başarılı olacaksınız o meslek değişimi yada çevre değişikliği olabilir.
(-) (K) Olağanüstü ruhsal gerginlik yaşayacaksınız o başeğmiyorsunuz o kışkırtıcı bir tutum sergileyebilirsiniz o sözle karşı gelme eğilimindesiniz o kavga ve düşmanlıklar sonucu yabancılaşma görülebilir o yaşam savaşınızda zorluklar görülüyor o kaderin değişmesi (tutuklanma).
Uranüs - Uranüs
(+) Başarı kazanmak için gücünüz var o yaşayacağınız kritik bir dönemden sonra yaşamınızda dönüm noktasına geleceksiniz o plan yapabilme zenginliği içerisindesiniz o reform ve değişiklik yapmaya isteklisiniz o yaşamınıza yön verme aşamasındasınız.
(-) (K) Zor hayat şartları ve bunun ardından gelen değişiklik yaşayabilirsiniz o felaket tehlikesi atlatabilirsiniz o sinir krizleri (ender hallerde intihar düşünceleri) görülebilir.
Uranüs - Neptün
(+) Alışılmadık ve garip ruhsal durumlarda kalabilirsiniz o ruhsal bilgiler edinmeniz mümkündür o dine ilgi duyarsınız o ruhsal ve mistik problemler yaşayabilirsiniz o uzaklara özlem duyacaksınız o seyahat yapabilirsiniz o okült konuları araştırma tutkusu gözükebilir.
(-) (K) İçsel gerginlikler ve ruhsal ihtilaflar yaşayacaksınız o alışılmışın dışında ilişkilere girebilirsiniz o az olan karşı koyma gücünüzün başkaları tarafından daha da zayıflatılması olabilir o ismin kötüye çıkması ve kayıplar görülebilir o hastalıklar (zehirlenme tehlikesi).
Uranüs - Pluto
(+) Dinlenmeden çalışabilirsiniz o bunun yanında yorulmuyorsunuz o yenilik ve reform savaşı verebilirsiniz o değişim çabalarınız fanatikleşebilir o amacı saptamakta ustasınız o kendiniz için yeni yaşam şartları hazırlıyor olabilirsiniz.
(-) (K) Yaşam krizi olabilir o haklarınıza tecavüz edilebilir ve ağır kayıplarla karşılaşabilirsiniz o alternatifsiz seçime "evet yada hayır" zorlanabilirsiniz o büyük heyecan yaşayacaksınız o toplu felakete karışmak.
URANÜS EVLERDE "Ben Neyim?"
URANÜS 1. EVDE
Münakaşacı biriyim o Şeytanın avukatlığını yapmayı severim o Kişisel özgürlük isterim ama onunla birşey yapmam oldukça zordur o Yerinde duramayan birisiyim o Değişken bir karaktere sahibim o Ne yapacağımı tahmin etmek zordur o Nadiren çok şaşırırım o Toplumun belirli bir kısmıyla beraber fakat geri kalanıyla ilişkim yoktur.
URANÜS 2. EVDE
Maddi varlığım ve gelirim ani değişikliklerden etkilenebilir o Bir an tutucu olabilir ama aniden bolca para harcayabilirim o Kişisel özgürlük ve arkadaşlığa değer veririm o Benim için öncelikleri olan şeyleri ve değerleri tahmin etmem olduukça zaman alabilir.
URANÜS 3. EVDE
Akıllıyım o Organize olancaya kadar öğrendiklerimi değerlendirmem zordur o Hareketlerim başka insanlara garip ve anlaşılmaz gelebilir o Anlaşılması zor olan davranış periyotlarına girerim fakat bunlar kısa sürer o Yerinde duramayan bir yapıdayım o Kardeşlerinizden ayrı kalabilir veya onlardan ayrı yaşıyor olabilirim.
URANÜS 4. EVDE
Çocuklukta tahmin edilemez fakat engelleyici olmayan durumlar oluşabilir o Orta yaşta zıt bir yaşam biçimini benimseyebilirimo Ülkemden uzak olabilirim o Evime her geleni arkadaşmış gibi ağırlarım o Toplantılar için evimi seçerim.
URANÜS 5. EVDE
Genel olmayan veya anormal aşk ilişkilerim olur o Aşklarım ani bitebilir veya sevgilimden ani ayrılma görülebilir o Çocuklarım oldukça değişik bir yapıya sahip olabilir o Şayet bir kadınsam hamile kalmakta zorluk çekebilirim o Genel olmayan becerilerim vardır o Yeni eğlenceler ararım.
URANÜS 6. EVDE
Çalışma ortamımda maksimum kişisel özgürlüğümü sağlamalıyım o Benim için ideal olan kendim için çalışmamdır o Birçok iş değiştirme veya sabit bir işte çalışamama gibi sorunlarım olabilir o Etrafımda sağlıksızlık ve sinirlilik için uygun koşullar görülebilir.
URANÜS 7. EVDE
Birden çok evliliğe potansiyel gözlenir veya kişisel özgürlüğüme bağlı olarak hiç evlilik yapmam o Evlilik aniden olabilir veya aniden uzak olabilir o Başkalarına garip ve değişik görünebilirim o Farklı insanları cezbetme eğilimim var.
URANÜS 8. EVDE
Gizli olaylara ilgi duyarım o Yaşamın ve ölümün gizli sırlarını anlamak isterim o Sekse farklı yaklaşımlarım olabilir veya seks deneyimlerim o Eşim kaderin ani değişikliklerinden incinebilir.
URANÜS 9. EVDE
Kendimi düşünen birisiyim o Dini veya felsefi görüşlerimi tahmin etmek çok zordur o Geleneksel fikirlere ve uygulamalara aşırı isyan eder veya geleneğe o kadar yaslanırım ki tutucu ya da fanatik olabilirim.
URANÜS 10. EVDE
Topluma yaptığım veya yapacağım bir etkiden dolayı halkın ilgisini çekme olasılığım vardır o Hiç beklenmedik veya farklı değişiklikler yapmaya meyilliyim o Meslek seçimim garip konularla ilgili olabilir o Babam garip birisi olabilir.
URANÜS 11. EVDE
Arkadaşlıklarım garip koşullarda fazlaca incinebilir o Arkadaşları bir cemiyette organize etme eğilimim vardır o Gizli olaylarla ilgilenen arkadaşlarım olur o Arkadaşlarım radikal ve tahmin edilemez olabilirler o Babamın beklenmedik değişikliklerden gelen bir geliri olabilir.
URANÜS 12. EVDE
Uygun olmayan saatlerde uyuyabilirim o Şartlar veya sağlık sorunları, nasıl rahatlıyabileceğimi öğrenmek zorunda bırakabilir o Otoriteye karşı bilinçaltım isyanda olabilir o Arkadaşlarla gizli işlere girebilirim.
URANÜS BURÇLARDA
URANÜS KOÇ'DA
Yeni alanları araştırma cesaretiniz vardır o Kendi çıkarınız için değişiklik leri kabul etmek zorundasınız ve edersiniz o Adım adım gelişen davranışlar.
URANÜS BOĞA'DA
Yenilikleriniz bir yapıya ve amaca sahip olmalıdır o Özgürlük hisleriniz sorumluluk almanızı gerektirecektir.
URANÜS İKİZLER'DE
Konuşma özgürlüğüne daima sahip olacaksınız o İletişimde yeni yöntemler peşinde olabilirsiniz o Yeni fikirler üretip başkaları ile paylaşmak isteyeceksiniz.
URANÜS YENGEÇ'DE
Aile ve aile içi ilişkilerde geleneksel olmayan kavramlarınız vardır o Yemek ile ilgili yeni fikirler üretebilirsiniz.
URANÜS ASLAN'DA
Geleneksel kavramlara küstahlıkla meydan okursunuz o Bilimsel araştırmalara yönelebilirsiniz yada araştırma konuları çokca ilginizi çekecektir o Merhametlisiniz.
URANÜS BAŞAK'DA
Elde bulunanları doğru kullanma ve geliştirmeye yatkınsınız o Sağlık konusunda yeni fikirler üretebilirsiniz.
URANÜS TERAZİ'DE
Yasal konularda yeni kavramlar yaratabilirsiniz o Özgürlükle ilgili yeni ve değişik fikirleriniz olacaktır o Ortaklıklar kurabilir yapıdasınız ve genellikle yatırımlarınıza ortaklar ile girersiniz .
URANÜS AKREP'DE
Aklınızı iyi kontrol edebilirsiniz o Tıbbi araştırmalarda yeni araştırma alanları açabilir, yenileme ve islahat arayışında olabilirsiniz.
URANÜS YAY'DA
Milliyetçi birisiniz o Eğitimde yeni anlayışlar arar, dinsel kurumlarda devrim düşüncesine sahip olabilirsiniz.
URANÜS OĞLAK'DA
Kurumlarda, politik ideallerde, iş ve endüstride değişiklikler peşindeyim ve bu arayış beni sosyal imkanlarımın yeterli olduğu ölçüde araştırmacı, atılımcı yapacaktır.
URANÜS KOVA'DA
Esaretten kurtulma ve bağımsızlık istersiniz o Pratiksiniz o Yeniliğe düşkünsünüz o Fen bilimlerinde başarılı olabilirsiniz.
URANÜS BALIK'DA
Aşırı duygusal birisiniz o Hayırseverlik ve merhametlilik duygularınız hep gelişme halinde olacaktır. Ve Uranüs şimdi bu burçta bulunuyor.