GEZEGENLER VE SİZ / URANÜS

URANÜS - KOVA BURCU

Anilik - Değişim - Düşüş ve zorlanma - Toplumsal kısıtlama - Yenilikler - Bağımsızlık. Aniden beliren konsantre güç ve büyük kuvvet o değişikliklerin ve araştırıcılığın planetidir.

Orjinallik - Serbestlik - Özgürlük sevgisi - Kendi yoluna gitmek - Yeni olanı sevmek - Hareketlilik - İyi algılama - Hafif gerginlik - Yenilik arzusu.

İnatçılık - Uyum eksikliği - Dikkafalılık - Bilgiçlik taslamak - Gergin varlık - Güçlü ruhsal gerginlik - Agresif davranışlar - Karekter tutarsızlığı - Yenilik tutkunluğu - Yıkıcı yaklaşımlar.

Genel vücut ritimi - Nabız - Nefes - Sinir sistemi ile olan tüm ilişkiler - Beyin zarı - Hipofiz - Omurilik - Felç.

Reformistler - Darbeciler - Devrimciler - Mucitler - Teknikerler - Ruhsal gergin olan kimseler.

Orjinal fikirler üretebilmek - Algılama gücünün iyi kullanımı - Yeniliğe açık olmak - Başkalarına karşı yardımda bulunma isteği - Genel çevre ile iyi ilişkiler kurma arzusu - Hareketli bir kişilik - Karşılamaya yönelik davranmak - Vücut ritminin dengeli olması. İnatlaşma sevgisi - Karekter tutarsızlığında aşırılık - Gergin ve sinirli davranışlarda bulunmak - Yenilik tutkunluğunun abartılması - Abartma eğilimi - Geleneksel olmaya karşı çıkmak - Her şeyi biliyormuş gibi davranışlar sergilemek - Topluma karşı çıkmaktan hoşlanmak - Bağımsızlığın abartılması.

TRANSİT SÜRESİ: 2-10 hafta.

Uranüs - Güneş

(+) Orjinalsiniz o ileri görüşlüsünüz o organizasyonlarda gayretlisiniz o ani değişiklikler yapmaya eğilimlisiniz o seyahate çıkabilirsiniz o yaşam şartlarınızın düzelmesi görülebilir o rahatsızlıklarınızın yeni bulunmuş ilaçlarla iyiye gitmesi görülebilir o ani saygınlık kazanabilirsiniz o meslekte yararlar göreceksiniz o kadınlarda aniden bir erkeğe bağlanmak olabilir.

(-) (K) Ani değişikliğe zorunlu kalabilirsiniz o yaşamınızda krizler görülüyor o hastalığa eğilimlisiniz o hastalıkta ameliyata girebilirsiniz o heyecanlı geçebilecek bir zamandasınız o ortaklıkta veya evlilikte krizler o erkeklerden dolayı gerginliğe düşebilirsiniz.

Uranüs - Ay

(+) Aşırı ruhsal heyecanlar yaşayabilirsiniz o plan zenginliği görülüyor o değişikliğe itilebilirsiniz o seyahat olabilir o kadınlarla tanışmalarda yoğunluk olabilir o kısa süren ani aşk beraberliklerine girebilirsiniz o bilimsel görüşler edineceksiniz o buluşlar.



(-) (K) Ani sinirlenmeler görülebiliro içsel huzursuzluk ve sinirlilik hislerinizin ve düşüncelerinizin karışmasına yol açabilir o başaramayacağınız fikirler üretebilirsiniz o ani başarısızlıklar görülebilir o aşkta ve evlilikte heyecan yaşayabilirsiniz o bu açının doğum ile ilgisi vardır o ameliyat tehlikesi geçirebilirsiniz.

Uranüs - Merkür

(+) Yaratıcı zekanız var o değişiklik yapma dürtünüz yoğundur o organizasyonlar içinde çaba harcayacaksınız o sezgileriniz güçlüdür o eleştirileriniz doğru ve yerinde olacaktır o yeni planlar ve düşünceler ile yoğunsunuz o ruhsal hareketlilik kazanabilirsiniz o yeni bağlantılar kurabilir ve ani seyahatlere çıkabilirsiniz o kosmobiyolojiye ilginiz artacak.



(-) (K) Uğraşlarınızda dağılabilirsiniz o sinirli davranışlarınızdan dolayı yanılma ve hatalara açıksınız o mizaç değişiklikleri gösterebilirsiniz o planlarınız bozulabilir o dedikodu ve çevrenizde geçen haberlerden dolayı sinirlenebilirsiniz o sinirsel rahatsızlık (Ender durumlarda intihar düşünceleri).

Uranüs - Venüs

(+) Aşk hayatında aşırı heyecan yaşayacaksınız o hisleriniz ve duygularınız şuursuzca yükselebilir o genellikle kısa süren ani aşk ilişkilerine eğilimlisiniz o yeni tanışmalar gözüküyor o sanatsal uğraşlarda yaratıcılığınızla yeni olaylarla yaşayabilirsiniz o form ve ritm anlayışı o çevrenizde zengin olan kimseler bulunabilir o reform ve değişikliklere eğiliminiz daha fazladır o yeni bir yaşam periyodunun başlangıcındasınız.



(-) (K) Aşkta dikkafalı davranabilirsiniz o tuhaf şeylere eğilimlisiniz o hislerinize kapılabilirsiniz o hassassınız o mizaç değişkenliği olabilir o yanılmalara açıksınız o sinirlilik ve aşırılıktan dolayı antipatik olabilirsiniz o seksüel tecavüz tehlikesi.

Uranüs - Mars

(+) Olağanüstü enerjiksiniz o Özgürlük ve bağımsızlık dürtüsü her zamankinden daha da güçlüdür o başeğmiyorsunuz o teknik becerileriniz var o acelecilik yapabilirsiniz.



(-) (K) Huzursuzluk ve sinirlilik ön plandadır o katı ve inatçı davranabilirsiniz o agresif ve sabırsızlık gözlenebilir o kaza tehlikesi veya makinalardan gelen zararlar olabilir o yaralanma veya ameliyat tehlikesi atlatabilirsinizo ateşli bir hastalığa yakalanabilirisiniz o patlama o yaşamın değişmesi olabilir o hatalar yapabilirsiniz o seyahatlerden vazgeçebilirsiniz.

Uranüs - Jüpiter

(+) Mutlu olaylar yaşayacaksınız o keşifler ve olup bitenleri tanıma çabasındasınız o değişiklikler ve organizasyonlar yaşamınıza girecek o önemli kişilerle çıkar sağlayacak ilişkiler kurabilirsiniz o ani saygınlık ve başarı kazanabilirsiniz.

(-) (K) Özgürlük sevginiz ve bağımsızlık isteğiniz yoğunluk kazanacak o saygısızlık yapabilir yada saygısızlığa uğrayabilirsiniz o uyumsuzluk ve anlaşmazlıklar görülüyor o evlilikte ihtilaflar olabilir o kanuni zorluklar çıkabilir o heyecan ve ruhsal gerginliklerle dolu bir dönüm geçireceksiniz.

Uranüs - Satürn

(+) Herşeye karşı hazırsınız o karşı koyma gücünüz var o sabırlısınız ve yorulmuyorsunuz o hayat mücadelenizde başarılı olacaksınız o meslek değişimi yada çevre değişikliği olabilir.

(-) (K) Olağanüstü ruhsal gerginlik yaşayacaksınız o başeğmiyorsunuz o kışkırtıcı bir tutum sergileyebilirsiniz o sözle karşı gelme eğilimindesiniz o kavga ve düşmanlıklar sonucu yabancılaşma görülebilir o yaşam savaşınızda zorluklar görülüyor o kaderin değişmesi (tutuklanma).

Uranüs - Uranüs

(+) Başarı kazanmak için gücünüz var o yaşayacağınız kritik bir dönemden sonra yaşamınızda dönüm noktasına geleceksiniz o plan yapabilme zenginliği içerisindesiniz o reform ve değişiklik yapmaya isteklisiniz o yaşamınıza yön verme aşamasındasınız.

(-) (K) Zor hayat şartları ve bunun ardından gelen değişiklik yaşayabilirsiniz o felaket tehlikesi atlatabilirsiniz o sinir krizleri (ender hallerde intihar düşünceleri) görülebilir.

Uranüs - Neptün

(+) Alışılmadık ve garip ruhsal durumlarda kalabilirsiniz o ruhsal bilgiler edinmeniz mümkündür o dine ilgi duyarsınız o ruhsal ve mistik problemler yaşayabilirsiniz o uzaklara özlem duyacaksınız o seyahat yapabilirsiniz o okült konuları araştırma tutkusu gözükebilir.

(-) (K) İçsel gerginlikler ve ruhsal ihtilaflar yaşayacaksınız o alışılmışın dışında ilişkilere girebilirsiniz o az olan karşı koyma gücünüzün başkaları tarafından daha da zayıflatılması olabilir o ismin kötüye çıkması ve kayıplar görülebilir o hastalıklar (zehirlenme tehlikesi).

Uranüs - Pluto

(+) Dinlenmeden çalışabilirsiniz o bunun yanında yorulmuyorsunuz o yenilik ve reform savaşı verebilirsiniz o değişim çabalarınız fanatikleşebilir o amacı saptamakta ustasınız o kendiniz için yeni yaşam şartları hazırlıyor olabilirsiniz.

(-) (K) Yaşam krizi olabilir o haklarınıza tecavüz edilebilir ve ağır kayıplarla karşılaşabilirsiniz o alternatifsiz seçime "evet yada hayır" zorlanabilirsiniz o büyük heyecan yaşayacaksınız o toplu felakete karışmak.

URANÜS EVLERDE "Ben Neyim?"



URANÜS 1. EVDE

Münakaşacı biriyim o Şeytanın avukatlığını yapmayı severim o Kişisel özgürlük isterim ama onunla birşey yapmam oldukça zordur o Yerinde duramayan birisiyim o Değişken bir karaktere sahibim o Ne yapacağımı tahmin etmek zordur o Nadiren çok şaşırırım o Toplumun belirli bir kısmıyla beraber fakat geri kalanıyla ilişkim yoktur.



URANÜS 2. EVDE

Maddi varlığım ve gelirim ani değişikliklerden etkilenebilir o Bir an tutucu olabilir ama aniden bolca para harcayabilirim o Kişisel özgürlük ve arkadaşlığa değer veririm o Benim için öncelikleri olan şeyleri ve değerleri tahmin etmem olduukça zaman alabilir.



URANÜS 3. EVDE

Akıllıyım o Organize olancaya kadar öğrendiklerimi değerlendirmem zordur o Hareketlerim başka insanlara garip ve anlaşılmaz gelebilir o Anlaşılması zor olan davranış periyotlarına girerim fakat bunlar kısa sürer o Yerinde duramayan bir yapıdayım o Kardeşlerinizden ayrı kalabilir veya onlardan ayrı yaşıyor olabilirim.



URANÜS 4. EVDE

Çocuklukta tahmin edilemez fakat engelleyici olmayan durumlar oluşabilir o Orta yaşta zıt bir yaşam biçimini benimseyebilirimo Ülkemden uzak olabilirim o Evime her geleni arkadaşmış gibi ağırlarım o Toplantılar için evimi seçerim.



URANÜS 5. EVDE

Genel olmayan veya anormal aşk ilişkilerim olur o Aşklarım ani bitebilir veya sevgilimden ani ayrılma görülebilir o Çocuklarım oldukça değişik bir yapıya sahip olabilir o Şayet bir kadınsam hamile kalmakta zorluk çekebilirim o Genel olmayan becerilerim vardır o Yeni eğlenceler ararım.



URANÜS 6. EVDE

Çalışma ortamımda maksimum kişisel özgürlüğümü sağlamalıyım o Benim için ideal olan kendim için çalışmamdır o Birçok iş değiştirme veya sabit bir işte çalışamama gibi sorunlarım olabilir o Etrafımda sağlıksızlık ve sinirlilik için uygun koşullar görülebilir.



URANÜS 7. EVDE

Birden çok evliliğe potansiyel gözlenir veya kişisel özgürlüğüme bağlı olarak hiç evlilik yapmam o Evlilik aniden olabilir veya aniden uzak olabilir o Başkalarına garip ve değişik görünebilirim o Farklı insanları cezbetme eğilimim var.



URANÜS 8. EVDE

Gizli olaylara ilgi duyarım o Yaşamın ve ölümün gizli sırlarını anlamak isterim o Sekse farklı yaklaşımlarım olabilir veya seks deneyimlerim o Eşim kaderin ani değişikliklerinden incinebilir.



URANÜS 9. EVDE

Kendimi düşünen birisiyim o Dini veya felsefi görüşlerimi tahmin etmek çok zordur o Geleneksel fikirlere ve uygulamalara aşırı isyan eder veya geleneğe o kadar yaslanırım ki tutucu ya da fanatik olabilirim.



URANÜS 10. EVDE

Topluma yaptığım veya yapacağım bir etkiden dolayı halkın ilgisini çekme olasılığım vardır o Hiç beklenmedik veya farklı değişiklikler yapmaya meyilliyim o Meslek seçimim garip konularla ilgili olabilir o Babam garip birisi olabilir.



URANÜS 11. EVDE

Arkadaşlıklarım garip koşullarda fazlaca incinebilir o Arkadaşları bir cemiyette organize etme eğilimim vardır o Gizli olaylarla ilgilenen arkadaşlarım olur o Arkadaşlarım radikal ve tahmin edilemez olabilirler o Babamın beklenmedik değişikliklerden gelen bir geliri olabilir.



URANÜS 12. EVDE

Uygun olmayan saatlerde uyuyabilirim o Şartlar veya sağlık sorunları, nasıl rahatlıyabileceğimi öğrenmek zorunda bırakabilir o Otoriteye karşı bilinçaltım isyanda olabilir o Arkadaşlarla gizli işlere girebilirim.