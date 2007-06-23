GEZEGENLER VE SİZ / SATÜRN

SATÜRN- OĞLAK BURCU

Benim adım Satürn; Ben ilkim,

Eğer gezegenler dünyanın yükseğindeyse,

Benim doğam kuru ve de soğuk,

Çalışmalarım, işlerim türlü türlü,

Koç ve Kova'da,

Zarar veririm, tüm gücümle,

Denizde ve karada, gece ve gündüz,

Terazi'nin yükseldiği anlarda,

Ama Koç'da gücüm azalır,

Otuz yıl boyunca habis ve kötü,

Aynı burca yeniden geldiğimde,

Çocuklarımın ahlaki bozuk, kuru ve yaşlı,

Kıskanç, yıpratıcı, yorucu ve soğuk,

Koyu gözlü, sert derili, az tüylü,

Ayağı topal, şekilsiz, ahlakı kötü,

Özellikleri hep kuluçkada, soluk,

Sık sık hapislerde olan, sinsi,

Ölümü ve üzüntüde yaşamayı yöneten,

Küfür ve incinme veya dertli borçlar,

Daima yakınında ve özgürlüğü vermiyor,

Satürn'ün çocukları hep onları gözlüyor.

Genişleme - Öğrenim - Zenginlik - Zeka - Uyum - Yasalar - Din - Felsefe - Büyük şans - Şiddet ve Güç.

Satürn büyük kısıtlama ve sınırlamalarla karşılaştığımız alanları gösterir. Bu alanlar eylemleri ve tepkileri, değer yargılarını, madde ile ilgili konuları, bilgiyi, iletişimi, aşk ve bu gibi konuları kapsar. Satürn yaşamdan alacağınız dersleri, ve gerçek olanla, bireysel gerçek arasında olabilecek çelişkiyi gösterir. Saturn olumsuz etki yaptığı zaman insan cok sıkıntılı dönemler yaşar. Yaptığı hersey normalden çok daha zor olur. Bir sürü olumsuzluk yaşanmasi olasıdır fakat bunların yanısıra iyi dönemlerde görülmeyecek derecede güzellikler de olur. Satürn'ün sert açıları altında insanlar ilersi için sağlam başlangıçlar yapabilirler fakat içinde yaşanırken göze gözüken sadece zorluklardır. Aslında geçirilmesi zor bir dönemdir.



Sert Satürn açılarını yorumlarken bir cok olumsuz sey yazilir ve kolay etkilenen kimseler bunlari okuyunca moralleri bozulur. Bu kimseler zannederler ki, yazılan seylerin hepsi eksiksiz olarak ve de hemen yarın başlarına gelecek. Bilinmelidir ki, Satürn'ün verdiği olumsuzluklara örnek olarak ş eksiksiz olarak insanın başına gelse bile bu o kadar uzun bir süre icine yayılmıştir ki, insan farkında bile olmaz. Zaten arada nefes alma imkanı ve güzel şeyler olmadan bütün olumsuzluklar pespeşe birisinin başına gelirse o insan zaten yaşayamaz. Ya bir kazada ölür ya da intihar eder. Bu böyle olsaydı dünyada otuzunu geçmiş insan yaşamazdı. Ayrıca şunu da bilmek gerekir. Satürn'ün vereceği olumsuzluklardan bahsederken bir sürü kötü şey sayılır. Bunlar, benzeri şeylere dikkat edilmesi için örnektir. Mesela yakın akraba ölümü denilmişse bu mutlaka ters etki altındaki herkesin bir yakını ölecek anlamına gelmez. Sun Sign Astroloji'de burçların yorumu yapılır. Kişilerin tek tek değil. Bu yüzden de olması olası olan en genel ve en iyi veya kötü şeyler yazılır. Kişiler bunlarla kendi yapı ve durumlarına göre karşılaşırlar.

Satürn Aydınlık tanımı:

Konsantrasyon - Sağlamlık - Sebatkar - Ciddi - Derinlik - Dikkat - Tecrübe ile öğrenmek - Tutumluluk - Çalışkanlık.

Satürn Karanlık tanımı:

Ruhsal kısıtlama - Melankoli - İçine kapanıklık - Yanlızlık - Uyumluluk eksikliği - Hasis - Güvensiz - Geri çekilme - Sınırlama isteğinde olmak.

Kişilik:

Konsantrasyon - Sağlamlık - Sebatkar - Ciddi - Derinlik - Dikkat - Tecrübe ile öğrenmek - Tutumluluk - Çalışkanlık.

Satürn artı davranışlar:

Her hangi bir konuda sebatkar olabilen bir yapı - Güçlü konsatrasyon yeteneği - Tecrübelerin iyi kullanılması - Ağır çalışma koşullarına dayanıklı olmak - Tutumlu olmak - Dikkatli ve ciddi davranışlar sergilemek - Tecrübelerden gelebilecek avantajlar - Güçlü iskelet yapısına ve dişlere sahip olmak.

Satürn eksi davranışlar:

Ruhsal yönden tutukluk - Kendini geri çekme - Yanlızlık duygusuna kapılmak - Güvensizlik sergilemek - Hasis olmak - Uyumluluk eksikliği çekmek - Tecrübe edinmekte zorlanmak - Tecrübelerin yanlış kullanımı - Konsantrasyon eksikliği - Zayıf kemikler ve zayıf dişler.

SATÜRN'İN ASTRO ETKİLERİ

Kader değiştirici o kişi birçok tecrübe edinerek bunların sonucu yükselir o Kısıtlamanın ve disiplinin planetidir.



PSİKOLOJİK ÖZELLİK:

(+) Konsantrasyon o kuvvetlilik o ciddiyet o sebat o tutumluluk.

(-) Ruhsal tutukluklar o melankoli o kapanıklık o yalnızlık o ayrılık o korku o güvensizlik o kıskançlık o hırs o açgözlülük o uyumsuzluk.



BİYOLOJİK ÖZELLİK:

Kemikyapısı o ten o ilik o ruhsal acı o felç o yavaş iyileşen hastalıklar o cüzzam o kankirliliği o üşütmeler.



SOSYOLOJİK ÖZELLİK:

Ağır çalışanlar o kederli ve içsel tutuklukları olan kişiler o yaşlı kimseler o baba o çifçiler o kazıcılar o mülk sahipleri.

TRANSİT SÜRESİ: 8-14 gün sabit durumda 8 haftaya kadar.

SATÜRN EVLERDE "Ben Neyim?"



SATÜRN 1. EVDE

En büyük rakibim yine benimdir o Zor doğum yada kısıtlı bir çocukluk yaşayabilirim o Karışık bir mizaça sahibim o Korkularımı ve güvensizliklerimi yenmek için fazlasıyla özverili ve neşeli olmaya çalışırım o Sorumluluk almaya istekliyim o Rekabetçi biri olduğuum söylenir.



SATÜRN 2. EVDE

Maddi varlık ve öncelikler ilgi odağımdır o Para için endişelenmek beni para kazanmak için destekler fakat zenginlik oldukça zor elime geçer o Her zaman başkalarının benim zamanımdan ve becerilerimdenden yararlanamayacağından endişelenirim.



SATÜRN 3. EVDE

Olaylara erken dalmam hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir o Haberleşmeye istek duyarım o İleri yaşlarda öğrenmeye daha çabuk adaptasyon sağlarım o Kardeşlerle büyük yaş farkı veya ilişkilerimde kısıtlama gözlenebilir.



SATÜRN 4. EVDE

Çocukluktaki ev ve aile yaşamım bazı kesitlerden yoksun ve kısıtlanmış olabilir o Ebeveynlerden birini kaybetme riski veya hastalanma riski doğabilir o Rahatsızlık ve hastalık nedeniyle ikamet edebileceğim yerlere sınırlama gelebilir o Ev ve aile kurmakta zorluk çekebilirim.



SATÜRN 5. EVDE

Başkasının çocukları, ebeveynlerinin ölümü veya ayrılmasından doğan sorumluluklar taşıyabilirim o Çocuklar büyüdükçe tatmin edici olan ilişkilerim, aşkım etkilenebilir ve daha çok içime kapanabilirim o Kendime aşırı hoşgörülü olduğumda kolaylıkla yanlış yapabilirim.



SATÜRN 6. EVDE

İşle ilgili kuvvetli sorumluluklar taşırım o İşe kendimi adamam istenebilir o Oluşabilecek olaylar için kesin metodlara ve organizasyonlara ihtiyaç duyarım o Az sayıda elemanla çalışmayı tercih ederim o Sık sık hastalanmayabilirim fakat hastalandığımda da kronik olabilir.



SATÜRN 7. EVDE

Çok gençken veya araştırmadan evlenmem sakınçalı olabilir o Kendimden ihtiyar veya daha olgun biriyle evlenebilirim o Evlilik için görüşüm, sorumlulukları yasaklayacak kadar ciddi olabilir o Güvenlik kazanmak için evlenebilirim.



SATÜRN 8. EVDE

Eşimin mal varlığı veya geliri çok kısıtlı olabilir o Mirasla ilgili sorunlar olabilir, veya idare etmesi çok zor olabilir o Genetik özür veya hastalık taşıyabilirim.



SATÜRN 9. EVDE

Yüksek kısıtlama veya engellerle karşılaşabilirim o Yabancılarla veya yabancı ülkelerle ilgili sorumluluklar taşımam mümkün o İleri eğitim ve ileri öğretim benim için pratik olmalıdır o Yaşlı biriyle ikinci bir evliliğim olabilir.



SATÜRN 10. EVDE

Babadan erken bir yaşta ayrılabilir ve sorumlulukların altında kalabilirim o Amaçlarımı ve gücümü mesleğim için kullanırım o Güvenlik kadar otorite rolü gerektiren meslekleri seçerim o Otoriteyi veya gücü kötüye kullanmam bana geri tepebilir.



SATÜRN 11. EVDE

Arkadaşlar ve organizasyonlar için sorumluluk taşırım o Arkadaşsız olduğum fikrine kapılabilirim o Aile mesleğimi sürdürmem mümkün o Babamın az mal varlığı olabilir o Mutluluğu bulmam biraz zordur o Eğlence benim için sınırlıdır.



SATÜRN 12. EVDE

İsteyerek yada istemiyerek çoğu zamanımı yalnız geçiririm o Yalnız kalma korkum olabilir o Eşimin işiyle bir problemim ya da eşimin kronik bir hastalığı olabilir o Hatırlanılması kolay, gereksiz korkular ve önemsiz endişeler yaşamam mümkün.