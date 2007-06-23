GEZEGENLER VE SİZ / PLUTO

PLUTO- KOÇ VE AKREP BURÇLARI
Pluto'nun özellikleri
güç - Yüksek enerji - Görünmeyen güç - Noktalama (Sonuçlandırma).
Pluto'nun Aydınlık tanımı:
Güç isteği - Sözlerinde doğru olan - Toplumu etkileme isteği - Propoganda yapma arzusu - Kendini toplumun yerine koyabilme - Yaşam sonrası ile ilgilenme - Güçli cinsel fanteziler.
Pluto'nun karanlık tanımı:
Merhametsiz davranabilen - Şiddete yönelik - Sözünü sakınmaz - Fanatiklik - Garip hedefler güdmek - Tutukluk - Kişileri etkileme arzusu - Öfke.
Pluto artı davranışlar:
Sözünde duran bir kişilik sergilemek - Toplum ile bütünleşme arzusu - Yaşam sonrası ile ilgilenmek - İyi bir propogandacı olmak - İyi bir konuşmacı olmak - Toplum isteklerini karşılama arzusu - Toplumu anlayabilmek - Politik kariyer - Gücü iyi kullanma yeteneği - Bilinçli konuşmak.
Pluto eksi davranışlar:
Gücü yanlış kulanma fikri - Fanatik hedefler peşinde olmak - Kişilikte tutukluk - Şiddete yönelik davranışlarda bulunmak - Öfke beslemek - Olduğundan daha değişik görünmek - Acımasızlık - Toplum çıkarlarını kişisel kullanma isteği - Aşırı fanatiklik - Cinsel sapmalar.
Biyolojik Özellikler:
Bilinçsizlik o seksüel dürtüler.
Sosyolojik Özellikler:
Kitleye majik bir etki yapan insanlar aynı propagandacılar gibi o artistler o belli bir fikrin adamı olmuş politikacılar.
Transit Süresi: Aylar.
Pluto - Güneş
(+) Ruhsal enerjinizi kullanarak veya fiziksel güçünüzü kullanarak kudret elde etme çabasındasınız o olağanüstü çalışma gücünüz var o amacınızın bilincindesiniz o uğraşınızda muaffak olacaksınız o bulunduğunuz toplumda yöneticiliği üstlenmeniz gerekebilir o yeni fikirler ve uygulamalara açıksınız.
(-) (K) Kendini beğenmişliğiniz ve yönetme hırsınız yüzünden zarar göreceksiniz o hayati tehlikeye düşebilirsiniz o fiziksel dayanıklılığınız var o kalıcı hastalıklar görülebilir (kalp bozukluğu gibi) o bir erkekten ayrılma olasılığı yüksektir o yüksek güçler tarafından ailenin bozulup dağılması.
Pluto - Ay
(+) His hayatınız zengindir fakat tek taraflı düşüneceksiniz o aşırı ruhsal heyecan yaşayabilirsiniz o belirli amaçlara ulaşmak için her türlü yola başvurmak gibi fikirleriniz olabilir o duygularınızda değişmeler görülecek o aynı zamanda ilişkilerinizde yapıcı olmanız gereken yerde yenilikçi tutum sergileyeceksiniz o genel olarak çevrenizde bayanlarla arkadaşlıklarınız artacak.
(-) (K) Hisleriniz patlamaya hazırdır (mesela kıskançlıkta veya gururun kırılmasında namusun yaralanmasındaki gibi) o alışılmadık hastalıklar görülebilir o ayrılık ve keder olasıdır o duygularda ve özellikle de bilinçlaltında yeni şeylerle karşılaşabilirsiniz.
Pluto - Merküri
(+) Saygınlık kazanma isteğiniz öne çıkacak o mesleki hırslarınız sizi yönlendirebilir o iyi bir konuşmacı olarak başarılar kazanacaksınız o yazarlık ve reklamcılık alanlarında çalışıyorsanız yaratıcılığınız artacaktır ve kaleminiz güçleneçektir o durup dinlenmeden gayret sarfetme isteğiniz yoğunlaşacak o sizin için olumlu bir devre.
(-) (K) Güç tahlilinde yanılgılara düşeceksiniz o aşırı çabadan dolayı sinir bozuklukları yaşayabilirsiniz o mesleki yönden kriz dönemindesiniz o dolandırılıcığa eğilimlisiniz.
Pluto - Venüs
(+) Aşırı cezbetme gücünüz vardır o bu dönemde aşırı aşk ve sevgi ihtiyacınız olacak o partnerinize yeniden aşık olabilirsiniz o sanatsal yöndeki gücünüze yeni bir şekil verebilirsiniz.
(-) (K) Arzularınız şehvete dönüşebilir o aşk hayatında gerilimler yaşayacaksınızo adet ve törelere karşı çıkar eğilimler gösterebilirsiniz o evliliğin bozulması ve ayrılık görülebilir.
Pluto - Mars
(+) Fiziksel ve ruhsal açıdan olağanüstü güçlüsünüz o aşırı bir şekilde kendinize güveniyorsunuz o çalışma hırsınız genel hırsınız ve gayret sarfetme isteğiniz sizi başarıya götürecektir o bu dönemde büyük başarılar elde etme imkanına sahip olacaksınız.
(-) (K) Zorbalık gösterebilirsiniz o başkalarına karşı saygısız davranabilirsiniz o haklarınıza tevavüz edenlere karşı sabırla ilerlersiniz o ağır yaralanmalar görülebiliro etkisinin uzun süreceği kazalar görülebilir.
Pluto - Jupiter
(+) Ruhsal ve material alanda güçlü olma çabasındasınız o kitleyi veya bulunduğunuz toplumu yönetme çabanız var o sosyal ve dinsel alanda reform yapmak yada bu konuların yanlışlarını ortaya çıkarmak fikrine sahipsiniz o organizasyon yeteneğiniz iyidir ve bu yüzden büyük başarılar gözüküyor o zengin olma.
(-) (K) Fanatik bir şekilde amaçlarınızı takip etme isteğiniz var o başkalarını sömürge ve kullanma eğilimindesiniz o hukuki ihtilaf yaşayabilirsiniz ve bundan dolayı tutuklanabilirsiniz.
Pluto - Satürn
(+) Yorulmuyorsunuz ve sabırlısınız sonunda ilerleme görülüyor o disiplin tutkunu olarak görülebilirsiniz o bazan vazgeçmek gibi huylarınız olacak ama yinede çalışmalarınızı fazlaca etkilemeyecektir o kitle çalışmalarına katılmanız olasıdır o bu dönemki sloganınız "az laf çok iş" o başarı gözüküyor.
(-) (K) Sertlik görülebilir o kuvvet kullanabilirsiniz o fanatik bir şekilde mahfetme hırsınız ortaya çıkabilir o kötü kalpli ve zorba kişiler yüzünden acı çekebilirsiniz o zor bir işi başarmanız için iş başına getirilebilirsiniz. (Ender olarak katliam veya ölüm).
Pluto - Uranüs
(+) Dinlenmeden çalışma eğilimindesiniz o olağanüstü zorlanma sonucu çok şeyler elde edeceksiniz o yenilikler ve değişiklikler düşünmek için iyi bir zamandasınız o hayatınızdaki gelişmeleri değerlendirerek yaşamınızı yeniden inşa etme arzusunda olabilirsinizo yeni hayat şartlarına erişmeniz mümkündür.
(-) (K) Fiziksel saldırıya uğrayabilirsiniz o sık sık sinirlenebilirsiniz o ani davranışlar gösterebilir ve ani kararlar alabilirsiniz o kesin karar verme durumunda bırakılabilirsiniz o kritik bir devre yaşıyabilirsiniz o ayrılıklar görülebilir o sizin dışınızda oluşan şartlar özgürlüğünüzü kısıtlayabilir ve sıkıntılı bir bekleyişe girebilirsiniz.
Pluto - Neptun
(+) İç dengeniz bu dönemde çok hassaslaşacak o durgunluk devresindesiniz o günlük yaşama karşı fantazi hayatınız daha faaldir o alışılmamış olaylar yaşayabilirsiniz.
(-) (K) Ruhsal yönden yaşamınız karışık olacaktır o garip ve alışılmadık durumlara düşebilirsiniz o fantastik fikirler uygulamak isteyebilirsiniz o hayal kırıklığına uğratılabilirsiniz o kendi kendinize eziyet edebilirsiniz o uyuşturuculara karşı dürtüleriniz yoğunlaşır o düşkünlük gösterebilirsiniz o ağır kayıplar veya doğa olaylarından gelebilecek tehlikeler olabilir.
Pluto - Pluto
Bu açı çok ender görülür o Plutonun çok yavaş yürümesinden dolayı daha yeterince bir tecrübe edinilememiştir.
PLUTO EVLERDE "Ben Neyim?"
PLUTO 1. EVDE
Sessiz birisi sayılırım o Sonderece mütevazi birisiyim o Kuvvetli çekici kişilikleri olan veya kuvvet ve otorite sahibi kişilere eşlik etmekten hoşlanan birisiyim o Gerçek kişiliğim veya aktivitelerim gizli kalır o Enerji ve dayanıklılık gösteririm.
PLUTO 2. EVDE
Yoğun arzularım vardır o Birşeyin üzerine o kadar düşerim ki geri kalan herşey birden anlamsızlaşır o Başkasına sahip olabilmek için bir şeyi çok zor bırakırım o Kuvvetle zenginliği eşit tutma eğilimim var o Malları, değerleri ve öncelikleri tekrar düzenlemek için yeni başlangıçlar yapabilirim.
PLUTO 3. EVDE
Konsantrasyonumun yoğun gücü vardır o İyi bir gözlemciyim o Bilgiyi, başkalarına nazaran bana verdiği kuvvetten dolayı gerekli görürüm o Kaydadeğer ikna kabiliyetim vardır o Doğanın sırlarına ve her şeyin nasıl işlediğine ilgi duyarım.
PLUTO 4. EVDE
Çocuklukta olan ve kontrolü yokmuş gibi bir his bırakan travma gözlenebilir o Gerçek enerjimi ve gücümü, yaşamımın ileri yaşlarına kadar göremeyebilirsiniz o Özellikle 30 yaşından sonra yenileklere başlayabilirim o Her zaman kendimi eve yakın hisseder ve buraya geri dönerim.
PLUTO 5. EVDE
Yaratıcılığımı harekete geçirmek ve göstermekten hoşlanırım o Yaratıcı rekabetleri severim o Evladımı duygusal olarak kullanmak isteyebilirim o Bir rekabet yaratan veya statü ve kuvveti elinde tutan aşklardan hoşlanırım.
PLUTO 6. EVDE
Çalışma şartlarını kontrol etmeye ihtiyaç duyarım o Hizmet veren işleri tercih ederim o Öğretmenlik, danışmanlık gibi o Detaylara büyük ilgi duyarım o Araştırma ve bulma kabiliyetim vardır o Çok çabuk iyileşirim.
PLUTO 7. EVDE
İlişkileri kontrol etmek ve kullanmak isterim o İyi yada kötü hak ettiklerimi bulurum o İnsanları güç ve statü ile etkilemeye meyilliyim o Genellikle insan davranışlarını ve ilişkilerini kapsayan gözlem ve analizler yaparım.
PLUTO 8. EVDE
Kuvvetli yaşam ve istek gücüm vardır o Toplum törelerini horgörme veya bu konuda küçümseme yoluna gidebilirim o Enerjim ruhsal şeylere veya doğanın gizemlerine yönelir o Diğer aktivitelere dönüştürülebilen kuvvetli seks güdülerim vardır o Araştırma için becerim vardır.
PLUTO 9. EVDE
Bilgiyi kuvvetle birleştiririm o Önemliyi önemsizden ayırabilirim o Dini ve felsefeyi anlamsız bir egzersiz veya kişisel güç kazanmak için bir yol olarak görebilirim o Bilgili, öğretmen, yazar yada usta bir satıcı olabilirim.
PLUTO 10. EVDE
Başkalarının kendi hayatlarını ve kaderlerini kontrol etmesini isterim o Eğer kontrol başkalarına terkedilirse, kişisel gelişmem ve olgunluğum engellenebilir o Eğer sosyal kuvvet kazanmazsam, kazananlar beni cezbeder.
PLUTO 11. EVDE
Mutluluğun sürekli analizini yaparım o Arkadaşları kullanma eğilimim vardır o Arkadaşlığı, bir organizasyona üye olmak kadar, kişisel güç kazanmanın değerli bir kaynağı olarak görürüm.
PLUTO 12. EVDE
Kişisel uyanıklılığı ve bilinçaltı kabiliyetimi geliştirmeyi isterim o Çocuklarla özellikle ilk doğanlarla sezgisel ilişkiler kurabilirim o Eşime travmatik olaylarda veya sağlık problemlerinde yardım etmek zorunda kalabilirim o Gizli aşk veya diğer gizli faaliyetlerim olabilir.
PLUTO BURÇLARDA
PLUTO KOÇ'DA
Pluto'nun Koç burcunda olduğu son dönem 1822 - 1851 yılları arasındaydı. Bu dönem Avrupada bir çok devrimlerin gerçekleştiği, liberallerin muhafazakar lara tepki gösterdiği bir çok yeniliğin ortaya çıktığı bir dönemdir. Amerikada bir çok öncü kadın ve erkek vahşi batıya yeni bir medeniyeti korkusuzca başlatmışlardır.
PLUTO BOĞA'DA
Plutonun boğa burcunda bulunduğu son dönem 1851 - 1882 yılları arasında idi. Boğa pragmatist ve maddecidir. Pluto boğada iken fizik konusuda bilimsel uygulamaların teşvik edilmesi, birçok makinanın icadını gerçekleştirmiş ve bu sayede endüstrileşme mümkün olabilmiştir. Bu sırada parlayan kapitalizm, endüstri ve finansta benzersiz gelişimi desteklemiştir.
PLUTO İKİZLER'DE
Plutonun ikizler burcunda olduğu son dönem 1882 - 1912 yılları arasındadır. İkizler iletişimi ve ulaşımı yönettiğinden, Pluto'nun geçişi sırasında bu alanlarda olağanüstü gelişmeler olmuştur. 20.YY daha başlamadan Londra Metrosu inşa edilmiş, ilk otomatik telefon santralı yapılmış, Markoni radyo ve telgrafı keşfetmiş ve ilk hava taşıtı Zeppelin tarafından yapılmıştır.
PLUTO YENGEÇ'DE
Plutonun Yengeç burcunda olduğu son dönem 1912 - 1928 yılları arasındadır. Bir çok şeyin yanında, Yengeç kadınları yönetir. Pluto'nun Yengeç geçişi sırasında kadınların davranışlarının ve rollerinin 1920'ler de değişikliğiyle iyice gösterebilirler. Kadınlar saçlarını kestiler ve daha kısa etekler giymeye başladılar. Kadınlar cemiyet içinde daha fazla özgürlük istediler ve günlük işlerin sıkıcılığından ve zevksizliğinden kurtuldular.
PLUTO ASLAN'DA
Plutonun aslan burcunda bulunduğu son dönem 1938 - 1957 yılları arasın dadır. Aslan "Kralı veya Devlet Temsilcisini " yönetir. Plutonun aslan burcun dan geçtiği 1600'lerin sonu ve 1700'lerin başında İngiliz ve Amerikan devrimlerinin düşünürü olan John Loeke ünlü makalesini yazdı " Yönetimler isteğe bağlı anlaşmanın fazileti ile var olurlar ve görevleri kişilerin haklarını korumaktır.
PLUTO BAŞAK'DA
Plutonun Başak burcunda olduğu son dönem 1957 - 1971 yılları arasındadır Başak sağlık bilimi ve teknolojisini, pratik uygulamaları ve çalışmaların gücünü yönetir. Plutonun geçişi sırasında sağlık ve sosyal yardımdaki genel durum beklenmedik değişikliklerle azaldı, bilgisayarlar yaşamımıza girdi ve bir zamanların güçlü sendikaları güçlerini kaybettiler.
PLUTO TERAZİ'DE
Plutonun terazi burcunda olduğu son dönem 1971 - 1984 yılları arasındadır. Terazi eşitlik ister, pluto ise güç. Pluto'nun Terazi'den geçişi daha eşit denge sağlanması için dünya güçlerinde büyük değişiklikleri gösterir. Bunun için en iyi örnek son geçişi sırasında 3. Dünya hakları için yeryüzü kaynaklarının daha adil bir paylaşımla kullanılması isteğinin doğmasıdır. Ayrıca dünyanın duyguları Güney Afrika da uygulanan ırk ayrıcalığına karşıda değişime uğradı.
PLUTO AKREP'DE
Plutonun Akrep burcundan geçmekte olduğu dönem 1984 - 1995 yıllarıdır. Pluto Akrepten geçerken duygusal değişimlerle büyük kargaşaların ortaya çıkmasına ve neticede büyük değişikliklere neden oldu.
PLUTO YAY'DA
Plutonun Yay Burcu'nda bulunduğu son dönem 1749 - 1762 yılları arasındaki dönemdir. Pluto'nun büyük enerjisi 1700'lerde yaptığı geçiş sırasındaki aydınlanma çağında görülebilir. Politik ve bilimsel düşüncelerde büyük ilerlemeler oldu, birçok gazete yayın hayatına girdi ve yüksek öğretimi daha geniş bir yelpazede sosyal sınıflardaki insanlara ulaşabileceği olanaklar yaratıldı. Ve Pluto şimdi yine bu burçta bulunuyor.
PLUTO OĞLAK'DA
Pluto'nun Oğlak burcunda bulunduğu son dönem 1762 - 1778 yılları arasındadır. Pluto ancak gelecek yüzyılda Oğlak Burcu'ndan geçecektir. Oğlak yapıyı, formu ve yasallığı yönetir. Pluto'nun son geçişi sırasında bu gezegenin enerjisi, özgürlük bildirgisini yazıp Amerika'ya yeni bir ulus ve kendini yönetme imkanı veren insanlarda görülebilir.
PLUTO KOVA'DA
Pluto'nun Kova burcunda bulunduğu son dönem 1778 - 1798 yılları arasındadır. Pluto Kova Burcu'na ancak gelecek yüzyıl da geçecektir. Kova evrensel insanı ve şimdiki duruma isyan edenleri yönetir. 1770'lerde Pluto'nun gelişi sırasında Amerikalılar Jefferson tarafından savunulan azınlığın yönetiminden ötede daha demokratik bir yönetim tarzına geçiş yapmışlardır. Amerika'nın bu zaferi 1789' deki Fransız ihtilalini de etkilemiş cesaret vermiştir.
PLUTO BALIK'DA
Pluto'nun Balık Burcu'ndan son geçişi 1799-1823 yılları arasında oldu. Pluto Balık Burcu'ndan önümüzdeki yüzyıla kadar geçmeyecektir. Pluto'nun son geçişinde birçok sosyal gelişmeler gözlendi. Robert Fulton ilk denizaltıyı dizayn etti. John Dalton kimyasal atom teorilerini yarattı. Mısır hiyeroglifleri deşifre edildi.