GEZEGENLER VE SİZ / PLUTO

PLUTO- KOÇ VE AKREP BURÇLARI

Pluto'nun özellikleri

güç - Yüksek enerji - Görünmeyen güç - Noktalama (Sonuçlandırma).

Pluto'nun Aydınlık tanımı:

Güç isteği - Sözlerinde doğru olan - Toplumu etkileme isteği - Propoganda yapma arzusu - Kendini toplumun yerine koyabilme - Yaşam sonrası ile ilgilenme - Güçli cinsel fanteziler.

Pluto'nun karanlık tanımı:

Merhametsiz davranabilen - Şiddete yönelik - Sözünü sakınmaz - Fanatiklik - Garip hedefler güdmek - Tutukluk - Kişileri etkileme arzusu - Öfke.

Pluto artı davranışlar:

Sözünde duran bir kişilik sergilemek - Toplum ile bütünleşme arzusu - Yaşam sonrası ile ilgilenmek - İyi bir propogandacı olmak - İyi bir konuşmacı olmak - Toplum isteklerini karşılama arzusu - Toplumu anlayabilmek - Politik kariyer - Gücü iyi kullanma yeteneği - Bilinçli konuşmak.

Pluto eksi davranışlar:

Gücü yanlış kulanma fikri - Fanatik hedefler peşinde olmak - Kişilikte tutukluk - Şiddete yönelik davranışlarda bulunmak - Öfke beslemek - Olduğundan daha değişik görünmek - Acımasızlık - Toplum çıkarlarını kişisel kullanma isteği - Aşırı fanatiklik - Cinsel sapmalar.

Biyolojik Özellikler:

Bilinçsizlik o seksüel dürtüler.

Sosyolojik Özellikler:

Kitleye majik bir etki yapan insanlar aynı propagandacılar gibi o artistler o belli bir fikrin adamı olmuş politikacılar.

Transit Süresi: Aylar.

Pluto - Güneş

(+) Ruhsal enerjinizi kullanarak veya fiziksel güçünüzü kullanarak kudret elde etme çabasındasınız o olağanüstü çalışma gücünüz var o amacınızın bilincindesiniz o uğraşınızda muaffak olacaksınız o bulunduğunuz toplumda yöneticiliği üstlenmeniz gerekebilir o yeni fikirler ve uygulamalara açıksınız.

(-) (K) Kendini beğenmişliğiniz ve yönetme hırsınız yüzünden zarar göreceksiniz o hayati tehlikeye düşebilirsiniz o fiziksel dayanıklılığınız var o kalıcı hastalıklar görülebilir (kalp bozukluğu gibi) o bir erkekten ayrılma olasılığı yüksektir o yüksek güçler tarafından ailenin bozulup dağılması.

Pluto - Ay

(+) His hayatınız zengindir fakat tek taraflı düşüneceksiniz o aşırı ruhsal heyecan yaşayabilirsiniz o belirli amaçlara ulaşmak için her türlü yola başvurmak gibi fikirleriniz olabilir o duygularınızda değişmeler görülecek o aynı zamanda ilişkilerinizde yapıcı olmanız gereken yerde yenilikçi tutum sergileyeceksiniz o genel olarak çevrenizde bayanlarla arkadaşlıklarınız artacak.



(-) (K) Hisleriniz patlamaya hazırdır (mesela kıskançlıkta veya gururun kırılmasında namusun yaralanmasındaki gibi) o alışılmadık hastalıklar görülebilir o ayrılık ve keder olasıdır o duygularda ve özellikle de bilinçlaltında yeni şeylerle karşılaşabilirsiniz.

Pluto - Merküri

(+) Saygınlık kazanma isteğiniz öne çıkacak o mesleki hırslarınız sizi yönlendirebilir o iyi bir konuşmacı olarak başarılar kazanacaksınız o yazarlık ve reklamcılık alanlarında çalışıyorsanız yaratıcılığınız artacaktır ve kaleminiz güçleneçektir o durup dinlenmeden gayret sarfetme isteğiniz yoğunlaşacak o sizin için olumlu bir devre.

(-) (K) Güç tahlilinde yanılgılara düşeceksiniz o aşırı çabadan dolayı sinir bozuklukları yaşayabilirsiniz o mesleki yönden kriz dönemindesiniz o dolandırılıcığa eğilimlisiniz.

Pluto - Venüs

(+) Aşırı cezbetme gücünüz vardır o bu dönemde aşırı aşk ve sevgi ihtiyacınız olacak o partnerinize yeniden aşık olabilirsiniz o sanatsal yöndeki gücünüze yeni bir şekil verebilirsiniz.

(-) (K) Arzularınız şehvete dönüşebilir o aşk hayatında gerilimler yaşayacaksınızo adet ve törelere karşı çıkar eğilimler gösterebilirsiniz o evliliğin bozulması ve ayrılık görülebilir.

Pluto - Mars

(+) Fiziksel ve ruhsal açıdan olağanüstü güçlüsünüz o aşırı bir şekilde kendinize güveniyorsunuz o çalışma hırsınız genel hırsınız ve gayret sarfetme isteğiniz sizi başarıya götürecektir o bu dönemde büyük başarılar elde etme imkanına sahip olacaksınız.



(-) (K) Zorbalık gösterebilirsiniz o başkalarına karşı saygısız davranabilirsiniz o haklarınıza tevavüz edenlere karşı sabırla ilerlersiniz o ağır yaralanmalar görülebiliro etkisinin uzun süreceği kazalar görülebilir.

Pluto - Jupiter

(+) Ruhsal ve material alanda güçlü olma çabasındasınız o kitleyi veya bulunduğunuz toplumu yönetme çabanız var o sosyal ve dinsel alanda reform yapmak yada bu konuların yanlışlarını ortaya çıkarmak fikrine sahipsiniz o organizasyon yeteneğiniz iyidir ve bu yüzden büyük başarılar gözüküyor o zengin olma.



(-) (K) Fanatik bir şekilde amaçlarınızı takip etme isteğiniz var o başkalarını sömürge ve kullanma eğilimindesiniz o hukuki ihtilaf yaşayabilirsiniz ve bundan dolayı tutuklanabilirsiniz.

Pluto - Satürn

(+) Yorulmuyorsunuz ve sabırlısınız sonunda ilerleme görülüyor o disiplin tutkunu olarak görülebilirsiniz o bazan vazgeçmek gibi huylarınız olacak ama yinede çalışmalarınızı fazlaca etkilemeyecektir o kitle çalışmalarına katılmanız olasıdır o bu dönemki sloganınız "az laf çok iş" o başarı gözüküyor.

(-) (K) Sertlik görülebilir o kuvvet kullanabilirsiniz o fanatik bir şekilde mahfetme hırsınız ortaya çıkabilir o kötü kalpli ve zorba kişiler yüzünden acı çekebilirsiniz o zor bir işi başarmanız için iş başına getirilebilirsiniz. (Ender olarak katliam veya ölüm).

Pluto - Uranüs

(+) Dinlenmeden çalışma eğilimindesiniz o olağanüstü zorlanma sonucu çok şeyler elde edeceksiniz o yenilikler ve değişiklikler düşünmek için iyi bir zamandasınız o hayatınızdaki gelişmeleri değerlendirerek yaşamınızı yeniden inşa etme arzusunda olabilirsinizo yeni hayat şartlarına erişmeniz mümkündür.



(-) (K) Fiziksel saldırıya uğrayabilirsiniz o sık sık sinirlenebilirsiniz o ani davranışlar gösterebilir ve ani kararlar alabilirsiniz o kesin karar verme durumunda bırakılabilirsiniz o kritik bir devre yaşıyabilirsiniz o ayrılıklar görülebilir o sizin dışınızda oluşan şartlar özgürlüğünüzü kısıtlayabilir ve sıkıntılı bir bekleyişe girebilirsiniz.

Pluto - Neptun

(+) İç dengeniz bu dönemde çok hassaslaşacak o durgunluk devresindesiniz o günlük yaşama karşı fantazi hayatınız daha faaldir o alışılmamış olaylar yaşayabilirsiniz.



(-) (K) Ruhsal yönden yaşamınız karışık olacaktır o garip ve alışılmadık durumlara düşebilirsiniz o fantastik fikirler uygulamak isteyebilirsiniz o hayal kırıklığına uğratılabilirsiniz o kendi kendinize eziyet edebilirsiniz o uyuşturuculara karşı dürtüleriniz yoğunlaşır o düşkünlük gösterebilirsiniz o ağır kayıplar veya doğa olaylarından gelebilecek tehlikeler olabilir.

Pluto - Pluto

Bu açı çok ender görülür o Plutonun çok yavaş yürümesinden dolayı daha yeterince bir tecrübe edinilememiştir.

PLUTO EVLERDE "Ben Neyim?"



PLUTO 1. EVDE

Sessiz birisi sayılırım o Sonderece mütevazi birisiyim o Kuvvetli çekici kişilikleri olan veya kuvvet ve otorite sahibi kişilere eşlik etmekten hoşlanan birisiyim o Gerçek kişiliğim veya aktivitelerim gizli kalır o Enerji ve dayanıklılık gösteririm.



PLUTO 2. EVDE

Yoğun arzularım vardır o Birşeyin üzerine o kadar düşerim ki geri kalan herşey birden anlamsızlaşır o Başkasına sahip olabilmek için bir şeyi çok zor bırakırım o Kuvvetle zenginliği eşit tutma eğilimim var o Malları, değerleri ve öncelikleri tekrar düzenlemek için yeni başlangıçlar yapabilirim.



PLUTO 3. EVDE

Konsantrasyonumun yoğun gücü vardır o İyi bir gözlemciyim o Bilgiyi, başkalarına nazaran bana verdiği kuvvetten dolayı gerekli görürüm o Kaydadeğer ikna kabiliyetim vardır o Doğanın sırlarına ve her şeyin nasıl işlediğine ilgi duyarım.



PLUTO 4. EVDE

Çocuklukta olan ve kontrolü yokmuş gibi bir his bırakan travma gözlenebilir o Gerçek enerjimi ve gücümü, yaşamımın ileri yaşlarına kadar göremeyebilirsiniz o Özellikle 30 yaşından sonra yenileklere başlayabilirim o Her zaman kendimi eve yakın hisseder ve buraya geri dönerim.



PLUTO 5. EVDE

Yaratıcılığımı harekete geçirmek ve göstermekten hoşlanırım o Yaratıcı rekabetleri severim o Evladımı duygusal olarak kullanmak isteyebilirim o Bir rekabet yaratan veya statü ve kuvveti elinde tutan aşklardan hoşlanırım.



PLUTO 6. EVDE

Çalışma şartlarını kontrol etmeye ihtiyaç duyarım o Hizmet veren işleri tercih ederim o Öğretmenlik, danışmanlık gibi o Detaylara büyük ilgi duyarım o Araştırma ve bulma kabiliyetim vardır o Çok çabuk iyileşirim.



PLUTO 7. EVDE

İlişkileri kontrol etmek ve kullanmak isterim o İyi yada kötü hak ettiklerimi bulurum o İnsanları güç ve statü ile etkilemeye meyilliyim o Genellikle insan davranışlarını ve ilişkilerini kapsayan gözlem ve analizler yaparım.



PLUTO 8. EVDE

Kuvvetli yaşam ve istek gücüm vardır o Toplum törelerini horgörme veya bu konuda küçümseme yoluna gidebilirim o Enerjim ruhsal şeylere veya doğanın gizemlerine yönelir o Diğer aktivitelere dönüştürülebilen kuvvetli seks güdülerim vardır o Araştırma için becerim vardır.



PLUTO 9. EVDE

Bilgiyi kuvvetle birleştiririm o Önemliyi önemsizden ayırabilirim o Dini ve felsefeyi anlamsız bir egzersiz veya kişisel güç kazanmak için bir yol olarak görebilirim o Bilgili, öğretmen, yazar yada usta bir satıcı olabilirim.



PLUTO 10. EVDE

Başkalarının kendi hayatlarını ve kaderlerini kontrol etmesini isterim o Eğer kontrol başkalarına terkedilirse, kişisel gelişmem ve olgunluğum engellenebilir o Eğer sosyal kuvvet kazanmazsam, kazananlar beni cezbeder.



PLUTO 11. EVDE

Mutluluğun sürekli analizini yaparım o Arkadaşları kullanma eğilimim vardır o Arkadaşlığı, bir organizasyona üye olmak kadar, kişisel güç kazanmanın değerli bir kaynağı olarak görürüm.



PLUTO 12. EVDE

Kişisel uyanıklılığı ve bilinçaltı kabiliyetimi geliştirmeyi isterim o Çocuklarla özellikle ilk doğanlarla sezgisel ilişkiler kurabilirim o Eşime travmatik olaylarda veya sağlık problemlerinde yardım etmek zorunda kalabilirim o Gizli aşk veya diğer gizli faaliyetlerim olabilir.