GEZEGENLER VE SÄ°Z / NEPTÃœN

NEPTÃœN- BALIK BURCU

KarÅŸÄ±lama - Etkilenme - BilinÃ§altÄ± - Gizlilik - Hayaller.

AlgÄ±lama yeteneÄŸi - GÃ¼Ã§lÃ¼ fantezi - Duygululuk - Rahat yaÅŸama isteÄŸi Rahat olma isteÄŸi - Kendini baÅŸkalarÄ±nÄ±n yerine koyabilme - GÃ¼Ã§lÃ¼ hayaller - Mistik yaklaÅŸÄ±mlar - Sonsuz sevgi beslemek - Ä°dealistlik.

Ã‡abuk etkilenebilme - HassaslÄ±k - Belirsizlik - KarÄ±ÅŸÄ±klÄ±k - PlansÄ±zlÄ±k - DaÄŸÄ±nÄ±klÄ±k - Rahat yaÅŸama tutkusu - Hayalci kiÅŸilik - Yalan - AldatÄ±cÄ±lÄ±k.

Epifiz (KozalaksÄ± bez) - VÃ¼cut lekeleri - Aura - Uyku hali - UyuÅŸma hali - BilinÃ§ altÄ± - Omurilik - RÃ¼ya fonksiyonlarÄ± - Mimikler.

Negatif eÄŸilimli kiÅŸiler - Etki altÄ±nda kalabilen kiÅŸiler - Medya - KaranlÄ±k kiÅŸiler - SoytarÄ±lar - Hilekarlar -Dans ile ilgili kimseler - Åžaiirler - Sevgi sÃ¶zcÃ¼leri.

Ä°dealizme yakÄ±nlÄ±k - Ä°yi algÄ±lama yeteneÄŸi - YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n hayallerle bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesi - Merak duygusunun geliÅŸmesi - Ä°yimser yaklaÅŸÄ±mlar - Kendini baÅŸkalarÄ±nÄ±n yerine koyabilme yeteneÄŸinin iyi kullanÄ±mÄ± - Mistik konularla ilgilenmek - Duygusal yÃ¶nden baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k - GÃ¼Ã§lÃ¼ bir bilinÃ§altÄ±na sahip olmak.

AÅŸÄ±rÄ± etki altÄ±nda kalabilme - Ä°dealizm ile baÄŸdaÅŸmayan davranÄ±ÅŸlar - Gizeme fazla eÄŸilimli olmak - DÃ¼rÃ¼st olmama - Kolay yalan sÃ¶yleyebilme ve aldatma - Hayalci davranÄ±ÅŸlardan dolayÄ± ihmalkarlÄ±k - GerÃ§ekleri saplayamamak - GerÃ§eklerden uzaklaÅŸma - AÅŸÄ±rÄ± beklentiler iÃ§ine girmek.

TRANSÄ°T SÃœRESÄ°: 4-8 hafta; sabit durumlarda 3 aya kadar o aynÄ± etki iki sene iÃ§erisinde sÄ±k tekrarlanÄ±r.

NeptÃ¼n - GÃ¼neÅŸ

(+) Ã‡evrenizdeki tÃ¼m etkilere aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z o coÅŸkulusunuz o mistizme eÄŸilebilirsiniz o iÃ§ dengenizin uyumlu olmasÄ± size ilham saÄŸlayacak ve yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¼st seviyelere Ã§Ä±karabileceksiniz o ruhsal olaylarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz o huzurlu ortamlarÄ± seÃ§ebilirsiniz.



(-) (K) Etkilenmeye aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z o negatif bir kiÅŸilik sergiliyorsunuz o uyuÅŸturuculara karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼k gÃ¶sterebilirsiniz o fiziksel yorgunluk gÃ¶zlenebilir o hastalÄ±klara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z o kendinizi kabul ettiremeyebilirsiniz o dÃ¼ÅŸÃ¼nce dÃ¼nyanÄ±z karmakarÄ±ÅŸÄ±ktÄ±r o rÃ¼yalarÄ±nÄ±z aÄŸÄ±rlÄ±k kazanacak o kendi kendinizi aldatabilirsiniz o isminiz zarar gÃ¶rebilir o baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratÄ±labilirsiniz o iliÅŸkilerinizin ani sona ermesi o zehirli ilaÃ§larÄ±n alÄ±nmasÄ±nda dikkat etmelisiniz (az miktarda alÄ±nmalÄ±).

NeptÃ¼n - Ay

(+) Duygular ve hisler Ã¶ne Ã§Ä±kacak o uzunvadeli isteklerde bulunabilirsiniz o rÃ¼yalarÄ±nÄ±z eskisine oranla daha faaldir o uzaklara Ã¶zlem duyacaksÄ±nÄ±z o deÄŸiÅŸiklikler isteyecek ve bunlarÄ± planlamak iÃ§in harekete geÃ§eceksiniz oÂ kadÄ±nlara karÅŸÄ± duygusal baÄŸlÄ±lÄ±k hissedebilirsiniz o mistik olaylar artabilir.



(-) (K) YanÄ±lmalar yoÄŸunlaÅŸacakÂ o desteksiz ve yanlÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz o baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmanÄ±z gÃ¼Ã§ olacak o okÃ¼lt deneyimlerden gelebilecek tehlikeler olabilir o arkadaÅŸlÄ±kta veya evlilikte hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayacaksÄ±nÄ±z o hastalÄ±k kapma tehlikesi geÃ§irebilirsiniz o bulunduÄŸunuz toplumda rahatsÄ±z edici olaylar yaÅŸayabilirsiniz o ruhsal keder Ã§ekeceksiniz.

NeptÃ¼n - MerkÃ¼ri

(+) HayalgÃ¼cÃ¼nÃ¼z geliÅŸmiÅŸtir o dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizde sezgiselsiniz o en ince ve hassas baÄŸlantÄ±larÄ± kavrama yeteneÄŸiniz ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r o faal dÃ¼ÅŸÃ¼nce alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde bulunmaktan hoÅŸlanacaksÄ±nÄ±z o aynÄ± zihniyettiki kiÅŸilerle tanÄ±ÅŸmalara gireceksiniz o uzun yolculuklar gÃ¶zÃ¼kebilir.



(-) (K) YanlÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere sapabilirsiniz ve yanlÄ±ÅŸ kararlar verebilirsiniz o imajlarÄ±nÄ±zÂ karmaÅŸÄ±k olacaktÄ±r o asabiyet gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor o dÃ¼rÃ¼st olmayan bir tutumunuz var o yalancÄ±lÄ±ÄŸa eÄŸilimlisiniz o kontrolÃ¼ zor bir his hayatÄ±nÄ±z olacak o isminizin kÃ¶tÃ¼ye Ã§Ä±kmasÄ± veya iftiraya uÄŸramanÄ±z olasÄ±dÄ±r o aldatÄ±lma tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaksÄ±nÄ±z o yazÄ±lar ve senetlere dikkat edin.

NeptÃ¼n - VenÃ¼s

(+) AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda aÅŸÄ±rÄ± hisli davranacaksÄ±nÄ±z o karÅŸÄ±nÄ±zdakileri sizden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rm eÄŸilimindesiniz bu yÃ¼zden bu kiÅŸilerden hemen etkilenebilirsiniz o genelde etkilere bu dÃ¶nem daha aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z o gÃ¼zellik ve sanat anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r o iyi bir lezzet duygusuna sahip olacaksÄ±nÄ±z o sevdiÄŸiniz kiÅŸiye candan baÄŸlanma eÄŸilimindesiniz o sanatsal uÄŸraÅŸlara teÅŸvik edilebilirsiniz o Ã§Ä±kmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z veya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z seyahatler gÃ¼zel geÃ§ecek o romantiklik ve duygusallÄ±k Ã¶ne Ã§Ä±kacak.



(-) (K) AÅŸka karÅŸÄ± hislerinizin yanlÄ±ÅŸ olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksektir o alÄ±ÅŸveriÅŸlerinizde zevksizlik Ã¶rneÄŸi sergileyebilirsiniz o baÅŸka insanlarÄ± cinsel yÃ¶nden cezbedebilirsiniz o erotik yanÄ±lgÄ±lar yaÅŸayabilirsiniz o size Ã§evrenizden ve insanlardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klar edinebilirsiniz o bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±k tehlikesi o aÅŸkta hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayabilirsiniz o kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu dÃ¶nem yÃ¼ksektir.

NeptÃ¼n - Mars

(+) Ä°stek gÃ¼cÃ¼ ve planlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirme isteÄŸiniz vardÄ±r o uzaklara gitme dÃ¼rtÃ¼sÃ¼ ve ruhsal bilgi edinme fikri yoÄŸunluk kazanabilir o ani fikirler Ã¼retebilirsiniz ve bunlarÄ± baÅŸkalarÄ±na aktarabilirsiniz o nasihat verme eÄŸilimindesiniz o protikliÄŸi elden bÄ±rakÄ±p gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± uÄŸraÅŸlar yÃ¼zÃ¼nden hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayabilirsiniz.



(-) (K) Tatbike yÃ¶nelik olacaÄŸÄ±nÄ±za sedece arzu etmeye yÃ¶neliksiniz o gÃ¼Ã§Ã¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶steremeyebilirsinizo uyuÅŸturuculara ve uyarÄ±cÄ± etkisi olan ilaÃ§lara eÄŸiliminiz olur o bu dÃ¶nemde mizaÃ§Ä±nÄ±zÄ±n deÄŸiÅŸken olduÄŸunu fark edeceksiniz o sinirlisiniz o fiziksel yÃ¶nden zayÄ±fsÄ±nÄ±z o hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± korumasÄ±zsÄ±nÄ±z o enerjinizi boÅŸa harcama eÄŸilimindesiniz o hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor o hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar gerÃ§ekleÅŸebilir o kriminal durumlar o inisiatif ve Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼n blokaja uÄŸramasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek.

NeptÃ¼n - JÃ¼piter

(+) Ãœmitleriniz ve geleceÄŸe gÃ¼ven duygunuz yoÄŸunluk kazanabilir o yÃ¼ksek idealler peÅŸine dÃ¼ÅŸebilirsiniz o zekanÄ±z ruhsal yÃ¶nÃ¼nÃ¼zle uyum iÃ§erisinde olacaktÄ±r o sosyal anlayÄ±ÅŸ ve eli aÃ§Ä±klÄ±k gÃ¶zlenebilir o gÃ¼zel ve uzun seyahatlere Ã§Ä±kmanÄ±z olasÄ±dÄ±r o saygÄ±nlÄ±k ve baÅŸarÄ± gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor o kendinizi yormaksÄ±zÄ±n mevki sahibi kiÅŸilerle tanÄ±ÅŸmalara girebilirsiniz o bu sebeple kazanÃ§ ve Ã§Ä±kar saÄŸlayabilirsiniz.



(-) (K) YanlÄ±ÅŸ Ã¼mÃ¼tler besleyebilirsiniz o kanundÄ±ÅŸÄ± iÅŸlere eÄŸilimlisiniz o hatalÄ± spekÃ¼lasyonlarda bulunabilirsiniz o baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan cezbedilirsiniz o kayÄ±plar gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor o politik sebeplerden gelen zarar ve isminizin kirlenmesi o tutumunuzun olumsuzluÄŸundan iliÅŸkileriniz kopabilir o iftiraya uÄŸrayabilirsiniz o dolandÄ±rÄ±cÄ±lar yÃ¼zÃ¼nden maddi zararlar gÃ¶rebilirsini o dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve yalanlara karÅŸÄ± tedbirli olun.

NeptÃ¼n - SatÃ¼rn

(+) bu transit altÄ±nda tecrÃ¼beleriniz geliÅŸecek ve yeni tecrÃ¼beler edineceksiniz o iÅŸinizde bazÄ± zorlamalar olacak fakat gÃ¶stereceÄŸiniz sabÄ±rla yavaÅŸ yavaÅŸ ilerleyeceksiniz o metodlu Ã§alÄ±ÅŸma fikri sizde yoÄŸunluk kazanacak.



(-) (K) Bu aÃ§Ä±nÄ±n kederle ilgisi vardÄ±r o anlaÅŸmamaya yÃ¶nelik tutumlar sergilersiniz o kendinizi gÃ¼vensiz hissedeceksiniz o sÄ±kÄ±cÄ± durumlar yaÅŸayabilirsiniz o hastalÄ±klara karÅŸÄ± aÃ§Ä±k bir yapÄ±dasÄ±nÄ±z o Ã¶zellikle nedenleri ruhsal olan sinirsel rahatsÄ±zlÄ±klar gÃ¶zlenebilir o ayrÄ±lÄ±k ve keder bir arada gelecektir.

NeptÃ¼n - UranÃ¼s

(+) Ruhsal sorunlara ilgi duyacaksÄ±nÄ±z o yeni fikirler ve gÃ¶rÃ¼ÅŸler Ã§evrenizde yoÄŸunluk kazanacaklar o Ã§evreniz eskisine oranla daha daÂ geniÅŸleyecek o yolculuk gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor o dÄ±ÅŸ Ã¼lke iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan olumlu bir dÃ¶nemdesiniz o yaÅŸamÄ±nnÄ±z konusunda dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±nda olabilirsiniz o okÃ¼ltizme ilgi duyabilirsiniz.



(-) (K) Etkilenmelere aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z o karÄ±ÅŸkoyma ve yaÅŸamgÃ¼cÃ¼nÃ¼zde zayÄ±flÄ±k var o karÄ±ÅŸÄ±k ruhsal durumlara dÃ¼ÅŸebilirsiniz o alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±kÂ eÄŸilimleriniz ortaya Ã§Ä±kabilir o bilinÃ§sizce alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilirsiniz o iliÅŸkilerinizde zorlanmalar gÃ¶rÃ¼lebilir o mesleki yÃ¶nden zarar gÃ¶rebilirsiniz o kendiniz veya Ã§evrenizle gizli bir savaÅŸ halindesiniz o namus ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n gÃ¶zden dÃ¼ÅŸmesi olabilir o iliÅŸkiler genelinden daha karmaÅŸalÄ±dÄ±r o bulaÅŸmadan veya zehirlenmeden dolayÄ± hastalanma o aÄŸÄ±r kayÄ±plar ve felaketler yaÅŸayabilirsiniz (Son belirtilenlerin olup olmamasÄ± diÄŸer konstelasyonlara gÃ¶re belirlenir).

NeptÃ¼n - NeptÃ¼n

(+) Bu aÃ§Ä± sizin ruhsal geliÅŸme periyoduna girdiÄŸinizi gÃ¶steriyor o edindiÄŸiniz bilÄŸiler daha Ã§ok manevi boyutta olacaktÄ±r o yolculuklar gÃ¶rÃ¼lebilir o hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼n geliÅŸmesi gÃ¶zlenebilir ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k kaabiliyetleri ortaya Ã§Ä±kabilir.

(-) (K) Bu planetin konjuksiyonu imkansÄ±zdÄ±r o yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ±n deÄŸiÅŸimi olabilir o hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yada hastalÄ±ktan dolayÄ± hayat krizi gÃ¶rÃ¼lebilir.

NeptÃ¼n - Pluto

(+) AlÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k problemlerle uÄŸraÅŸmak zorunda kalabilirsiniz o iliÅŸkilerinizde ilirlemeler gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor o kiÅŸisel ilerlemenizde kendinizi zorlamak durumunda kalabilirsiniz o uzun yolculuklara gidebilirsiniz.



(-) (K) AlÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k bir ruhsal durum yaÅŸayabilirsiniz o fantastik fikirlerle dolusunuz o bir fikrinizin gerÃ§ekleÅŸmemesi ve baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan Ã§Ã¼rÃ¼tÃ¼lmesi olabilir o kendinize Ä±stÄ±rab veren mazoÅŸitce bir durum yaÅŸayabilirsiniz o aÄŸÄ±r kayÄ±plar ve beklenmedik hastalÄ±klarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

NEPTÃœN EVLERDE "Ben Neyim?"



NEPTÃœN 1. EVDE

BaÅŸkalarÄ±nÄ±n beni nasÄ±l gÃ¶rdÃ¼kleri hakkÄ±nda fikir yÃ¼rÃ¼temem o Ä°ncinebilir gÃ¶zÃ¼kmem, baÅŸkasÄ±nÄ±n bana otomatik olarak yardÄ±m etmesine ve beni incitmemeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na sebep olur o GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte cazibeli ve mistik biriyim o Terk edilme hissi bende Ã§okca gÃ¶rÃ¼lebilir.



NEPTÃœN 2. EVDE

DeÄŸer verdiÄŸimi korumalÄ±yÄ±m yoksa daha tehlikeyi fark etmeden kaybedebilirim o HiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmediklerime bile deÄŸer vermeliyim o Mali durumlarÄ± dÃ¼zenli tutmakta zorluk Ã§ekerim o Ä°flas veya mal varlÄ±ÄŸÄ± kaybÄ± gÃ¶rÃ¼lebilir.



NEPTÃœN 3. EVDE

Ã–nsezim geliÅŸmiÅŸtir o Ruhsal ve gizli ÅŸeylere ilgi duyarÄ±m o Zekilik aynÄ± zamanda zeka tembelliÄŸi ya da olaylarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± getirebilir o KardeÅŸimle duygulu hatta ileriyi gÃ¶ren iliÅŸkiler kurarÄ±m o KardeÅŸimi kaybetme ihtimali yada onun uyuÅŸturucu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olma ihtimali olabilir.



NEPTÃœN 4. EVDE

Adapte olabilme yeteneÄŸim vardÄ±r o Ebeveyinlerle ilgili sorunlarÄ±m olabilir o Onlar gerginlik ve sinirlilik yapan ÅŸeylere baÄŸÄ±mlÄ± olabilirler veya bazÄ± sÄ±rlarla iliÅŸkili olabilirler.



NEPTÃœN 5. EVDE

Gizli aÅŸklarÄ±m olur o AzÄ±nlÄ±k bir gruptan, Ã¶zÃ¼rlÃ¼, mahkum yada uyuÅŸturucu mÃ¼ptelasÄ± biriyle aÅŸk yaÅŸayabilirim o Ã‡ocuklarÄ±m yada aÅŸÄ±ÄŸÄ±m benden uzaklaÅŸabilir o Bir Ã§ocuk evlat edinmek isteyebilirim o Tatiller Ã§oÄŸunlukla deniz kenarÄ±nda olmalÄ±dÄ±r o KarÄ±ÅŸÄ±k bahislerde kaybetme tehlikesi olabilir.



NEPTÃœN 6. EVDE

Denizcilik, din, fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k, kimya, tÄ±p veya ortopediyi ilgilendiren iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸmaya elveriÅŸliyim o YalnÄ±z Ã§alÄ±ÅŸabilirim o Ä°ÅŸim sÄ±r, aldatma veya sahtekarlÄ±k ile de ilgili olabilir o HastalÄ±ÄŸÄ±mÄ±n teÅŸhis edilmesi zor olabilir o Ä°laca hassasiyet gÃ¶steririm.



NEPTÃœN 7. EVDE

BaÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerim o EÅŸimle ilgili sorunlar yaÅŸayabilirim o fiziksel Ã¶zÃ¼rlÃ¼ veya uyuÅŸturucuya baÄŸÄ±mlÄ± biriyle evlenebilirim o Aldatma veya gerÃ§ekÃ§i olmayan beklentiler iÃ§erisinde olabilirim o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n isimlerini veya gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini hatÄ±rlamam oldukÃ§a zordur.



NEPTÃœN 8. EVDE

Alacaklar ve baÄŸÄ±ÅŸ konularÄ±nda zorlanabilirim o Vergi veya sigorta problemlerim olabilir o Miras konusunda pek ÅŸanslÄ± olduÄŸum sÃ¶ylenemez o Ä°laÃ§lara hassasiyet gÃ¶steririm o Sezgi ve sanatsal becerim olabilir o EÅŸimin mallarÄ± ile ilgili sorunlar yaÅŸayabilirim.



NEPTÃœN 9. EVDE

Fanatiklik veya yanlÄ±ÅŸ idealler tehlikesi olabilir o Olaylara veya detaylara dikkatsizlik gÃ¶sterebilirim o Dine veya ruhsallÄ±ÄŸa ilgi duyarÄ±m o YÃ¼ksek eÄŸitimle ve yabancÄ±larla baÄŸlantÄ±lÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± veya aldatma yada aldanma gÃ¶rÃ¼lebilir.



NEPTÃœN 10. EVDE

Skandal tehlikesi yaÅŸayabilirim o Baba tarafÄ±ndan terkedilme tehlikesi olabilir o Baba ile ilgili sÄ±rlar veya skandallar yaÅŸamam mÃ¼mkÃ¼n o Otoriteyle zor iliÅŸki veya anlaÅŸÄ±lamama yÃ¼zÃ¼nden sorunlar doÄŸabilir o Hak ettiÄŸim sÄ±fatÄ± alamayabilirim o Kaderim daha az ÅŸanslÄ± olanlara yardÄ±m etmek olabilir, bu nedenle oldukÃ§a yardÄ±m sever birisi olarak tanÄ±nÄ±rÄ±m.



NEPTÃœN 11. EVDE

MutluluÄŸun ideal olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼m o ArkadaÅŸlar veya organizasyonlarla ile ilgili skandallar gÃ¶zlenebilir o ArkadaÅŸlÄ±kta aldatma veya aldatÄ±lma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±m yÃ¼ksektir o Bir baÅŸkasÄ±nÄ±n Ã§ocuÄŸu ile ilgili bir sorumluluÄŸum olabilir o Duygulu derin arkadaÅŸlÄ±klar kurmak benim Ã§in Ã¶nemlidir o UyuÅŸturucuyla yada kanunsuz yollarla ilgisi olan arkadaÅŸlarÄ±m olabilir.



NEPTÃœN 12. EVDE

BilinÃ§altÄ±m kolayca incinebilir o RÃ¼yalar, suÃ§luluk duygusu veya geÃ§miÅŸten Ã§ok etkilenirim o Toplumdan kendimi soyutlanabilirim o EÅŸim mÃ¼ptela olmaktan, hastalÄ±k hastasÄ± olmaktan veya teÅŸhisi zor bir hastalÄ±ktan dolayÄ± sorunlar yaÅŸayabilir.