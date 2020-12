GEZEGENLER VE SÄ°Z / NEPTÃœN

NEPTÜN- BALIK BURCU

Karşılama - Etkilenme - Bilinçaltı - Gizlilik - Hayaller.

Algılama yeteneği - Güçlü fantezi - Duygululuk - Rahat yaşama isteği Rahat olma isteği - Kendini başkalarının yerine koyabilme - Güçlü hayaller - Mistik yaklaşımlar - Sonsuz sevgi beslemek - İdealistlik.

Çabuk etkilenebilme - Hassaslık - Belirsizlik - Karışıklık - Plansızlık - Dağınıklık - Rahat yaşama tutkusu - Hayalci kişilik - Yalan - Aldatıcılık.

Epifiz (Kozalaksı bez) - Vücut lekeleri - Aura - Uyku hali - Uyuşma hali - Bilinç altı - Omurilik - Rüya fonksiyonları - Mimikler.

Negatif eğilimli kişiler - Etki altında kalabilen kişiler - Medya - Karanlık kişiler - Soytarılar - Hilekarlar -Dans ile ilgili kimseler - Şaiirler - Sevgi sözcüleri.

İdealizme yakınlık - İyi algılama yeteneği - Yaratıcılığın hayallerle bütünleşmesi - Merak duygusunun gelişmesi - İyimser yaklaşımlar - Kendini başkalarının yerine koyabilme yeteneğinin iyi kullanımı - Mistik konularla ilgilenmek - Duygusal yönden bağımlılık - Güçlü bir bilinçaltına sahip olmak.

Aşırı etki altında kalabilme - İdealizm ile bağdaşmayan davranışlar - Gizeme fazla eğilimli olmak - Dürüst olmama - Kolay yalan söyleyebilme ve aldatma - Hayalci davranışlardan dolayı ihmalkarlık - Gerçekleri saplayamamak - Gerçeklerden uzaklaşma - Aşırı beklentiler içine girmek.

TRANSİT SÜRESİ: 4-8 hafta; sabit durumlarda 3 aya kadar o aynı etki iki sene içerisinde sık tekrarlanır.

Neptün - Güneş

(+) Çevrenizdeki tüm etkilere açıksınız o coşkulusunuz o mistizme eğilebilirsiniz o iç dengenizin uyumlu olması size ilham sağlayacak ve yaratıcılığınızı üst seviyelere çıkarabileceksiniz o ruhsal olaylarla karşılaşabilirsiniz o huzurlu ortamları seçebilirsiniz.



(-) (K) Etkilenmeye açıksınız o negatif bir kişilik sergiliyorsunuz o uyuşturuculara karşı düşkünlük gösterebilirsiniz o fiziksel yorgunluk gözlenebilir o hastalıklara açıksınız o kendinizi kabul ettiremeyebilirsiniz o düşünce dünyanız karmakarışıktır o rüyalarınız ağırlık kazanacak o kendi kendinizi aldatabilirsiniz o isminiz zarar görebilir o başkaları tarafından hayal kırıklığına uğratılabilirsiniz o ilişkilerinizin ani sona ermesi o zehirli ilaçların alınmasında dikkat etmelisiniz (az miktarda alınmalı).

Neptün - Ay

(+) Duygular ve hisler öne çıkacak o uzunvadeli isteklerde bulunabilirsiniz o rüyalarınız eskisine oranla daha faaldir o uzaklara özlem duyacaksınız o değişiklikler isteyecek ve bunları planlamak için harekete geçeceksiniz o kadınlara karşı duygusal bağlılık hissedebilirsiniz o mistik olaylar artabilir.



(-) (K) Yanılmalar yoğunlaşacak o desteksiz ve yanlız kaldığınızı düşünebilirsiniz o başkaları tarafından anlaşılmanız güç olacak o okült deneyimlerden gelebilecek tehlikeler olabilir o arkadaşlıkta veya evlilikte hayalkırıklığına uğrayacaksınız o hastalık kapma tehlikesi geçirebilirsiniz o bulunduğunuz toplumda rahatsız edici olaylar yaşayabilirsiniz o ruhsal keder çekeceksiniz.

Neptün - Merküri

(+) Hayalgücünüz gelişmiştir o düşüncelerinizde sezgiselsiniz o en ince ve hassas bağlantıları kavrama yeteneğiniz ortaya çıkacaktır o faal düşünce alışverişlerinde bulunmaktan hoşlanacaksınız o aynı zihniyettiki kişilerle tanışmalara gireceksiniz o uzun yolculuklar gözükebilir.



(-) (K) Yanlış düşüncelere sapabilirsiniz ve yanlış kararlar verebilirsiniz o imajlarınız karmaşık olacaktır o asabiyet gözüküyor o dürüst olmayan bir tutumunuz var o yalancılığa eğilimlisiniz o kontrolü zor bir his hayatınız olacak o isminizin kötüye çıkması veya iftiraya uğramanız olasıdır o aldatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaksınız o yazılar ve senetlere dikkat edin.

Neptün - Venüs

(+) Aşk hayatınızda aşırı hisli davranacaksınız o karşınızdakileri sizden daha güçlü görm eğilimindesiniz bu yüzden bu kişilerden hemen etkilenebilirsiniz o genelde etkilere bu dönem daha açıksınız o güzellik ve sanat anlayışınız güçlüdür o iyi bir lezzet duygusuna sahip olacaksınız o sevdiğiniz kişiye candan bağlanma eğilimindesiniz o sanatsal uğraşlara teşvik edilebilirsiniz o çıkmayı düşündüğünüz veya çıktığınız seyahatler güzel geçecek o romantiklik ve duygusallık öne çıkacak.



(-) (K) Aşka karşı hislerinizin yanlış olma olasılığı yüksektir o alışverişlerinizde zevksizlik örneği sergileyebilirsiniz o başka insanları cinsel yönden cezbedebilirsiniz o erotik yanılgılar yaşayabilirsiniz o size çevrenizden ve insanlardan uzaklaştırıcı alışkanlıklar edinebilirsiniz o bulaşıcı hastalık tehlikesi o aşkta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz o kıskançlığınız bu dönem yüksektir.

Neptün - Mars

(+) İstek gücü ve planları gerçekleştirme isteğiniz vardır o uzaklara gitme dürtüsü ve ruhsal bilgi edinme fikri yoğunluk kazanabilir o ani fikirler üretebilirsiniz ve bunları başkalarına aktarabilirsiniz o nasihat verme eğilimindesiniz o protikliği elden bırakıp gerçek dışı uğraşlar yüzünden hayalkırıklığına uğrayabilirsiniz.



(-) (K) Tatbike yönelik olacağınıza sedece arzu etmeye yöneliksiniz o güçünüzü gösteremeyebilirsinizo uyuşturuculara ve uyarıcı etkisi olan ilaçlara eğiliminiz olur o bu dönemde mizaçınızın değişken olduğunu fark edeceksiniz o sinirlisiniz o fiziksel yönden zayıfsınız o hastalığa karşı korumasızsınız o enerjinizi boşa harcama eğilimindesiniz o hayalkırıklığı gözüküyor o hoşlanmadığınız olaylar gerçekleşebilir o kriminal durumlar o inisiatif ve çalışma gücünüzün blokaja uğraması olasılığı yüksek.

Neptün - Jüpiter

(+) Ümitleriniz ve geleceğe güven duygunuz yoğunluk kazanabilir o yüksek idealler peşine düşebilirsiniz o zekanız ruhsal yönünüzle uyum içerisinde olacaktır o sosyal anlayış ve eli açıklık gözlenebilir o güzel ve uzun seyahatlere çıkmanız olasıdır o saygınlık ve başarı gözüküyor o kendinizi yormaksızın mevki sahibi kişilerle tanışmalara girebilirsiniz o bu sebeple kazanç ve çıkar sağlayabilirsiniz.



(-) (K) Yanlış ümütler besleyebilirsiniz o kanundışı işlere eğilimlisiniz o hatalı spekülasyonlarda bulunabilirsiniz o başkaları tarafından cezbedilirsiniz o kayıplar gözüküyor o politik sebeplerden gelen zarar ve isminizin kirlenmesi o tutumunuzun olumsuzluğundan ilişkileriniz kopabilir o iftiraya uğrayabilirsiniz o dolandırıcılar yüzünden maddi zararlar görebilirsini o dolandırıcılık ve yalanlara karşı tedbirli olun.

Neptün - Satürn

(+) bu transit altında tecrübeleriniz gelişecek ve yeni tecrübeler edineceksiniz o işinizde bazı zorlamalar olacak fakat göstereceğiniz sabırla yavaş yavaş ilerleyeceksiniz o metodlu çalışma fikri sizde yoğunluk kazanacak.



(-) (K) Bu açının kederle ilgisi vardır o anlaşmamaya yönelik tutumlar sergilersiniz o kendinizi güvensiz hissedeceksiniz o sıkıcı durumlar yaşayabilirsiniz o hastalıklara karşı açık bir yapıdasınız o özellikle nedenleri ruhsal olan sinirsel rahatsızlıklar gözlenebilir o ayrılık ve keder bir arada gelecektir.

Neptün - Uranüs

(+) Ruhsal sorunlara ilgi duyacaksınız o yeni fikirler ve görüşler çevrenizde yoğunluk kazanacaklar o çevreniz eskisine oranla daha da genişleyecek o yolculuk gözüküyor o dış ülke ilişkileri açısından olumlu bir dönemdesiniz o yaşamınnız konusunda dönüm noktasında olabilirsiniz o okültizme ilgi duyabilirsiniz.



(-) (K) Etkilenmelere açıksınız o karışkoyma ve yaşamgücünüzde zayıflık var o karışık ruhsal durumlara düşebilirsiniz o alışılmadık eğilimleriniz ortaya çıkabilir o bilinçsizce alışveriş yapabilirsiniz o ilişkilerinizde zorlanmalar görülebilir o mesleki yönden zarar görebilirsiniz o kendiniz veya çevrenizle gizli bir savaş halindesiniz o namus ve saygınlığınızın gözden düşmesi olabilir o ilişkiler genelinden daha karmaşalıdır o bulaşmadan veya zehirlenmeden dolayı hastalanma o ağır kayıplar ve felaketler yaşayabilirsiniz (Son belirtilenlerin olup olmaması diğer konstelasyonlara göre belirlenir).

Neptün - Neptün

(+) Bu açı sizin ruhsal gelişme periyoduna girdiğinizi gösteriyor o edindiğiniz bilğiler daha çok manevi boyutta olacaktır o yolculuklar görülebilir o hayal gücünüzün gelişmesi gözlenebilir ve yaratıcılık kaabiliyetleri ortaya çıkabilir.

(-) (K) Bu planetin konjuksiyonu imkansızdır o yaşamınızın değişimi olabilir o hayalkırıklığı yada hastalıktan dolayı hayat krizi görülebilir.

Neptün - Pluto

(+) Alışılmadık problemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz o ilişkilerinizde ilirlemeler gözüküyor o kişisel ilerlemenizde kendinizi zorlamak durumunda kalabilirsiniz o uzun yolculuklara gidebilirsiniz.



(-) (K) Alışılmadık bir ruhsal durum yaşayabilirsiniz o fantastik fikirlerle dolusunuz o bir fikrinizin gerçekleşmemesi ve başkaları tarafından çürütülmesi olabilir o kendinize ıstırab veren mazoşitce bir durum yaşayabilirsiniz o ağır kayıplar ve beklenmedik hastalıklarla karşılaşabilirsiniz.

NEPTÜN EVLERDE "Ben Neyim?"



NEPTÜN 1. EVDE

Başkalarının beni nasıl gördükleri hakkında fikir yürütemem o İncinebilir gözükmem, başkasının bana otomatik olarak yardım etmesine ve beni incitmemeye çalışmasına sebep olur o Görünüşte cazibeli ve mistik biriyim o Terk edilme hissi bende çokca görülebilir.



NEPTÜN 2. EVDE

Değer verdiğimi korumalıyım yoksa daha tehlikeyi fark etmeden kaybedebilirim o Hiç düşünmediklerime bile değer vermeliyim o Mali durumları düzenli tutmakta zorluk çekerim o İflas veya mal varlığı kaybı görülebilir.



NEPTÜN 3. EVDE

Önsezim gelişmiştir o Ruhsal ve gizli şeylere ilgi duyarım o Zekilik aynı zamanda zeka tembelliği ya da olayları karıştırmayı getirebilir o Kardeşimle duygulu hatta ileriyi gören ilişkiler kurarım o Kardeşimi kaybetme ihtimali yada onun uyuşturucu alışkanlığı olma ihtimali olabilir.



NEPTÜN 4. EVDE

Adapte olabilme yeteneğim vardır o Ebeveyinlerle ilgili sorunlarım olabilir o Onlar gerginlik ve sinirlilik yapan şeylere bağımlı olabilirler veya bazı sırlarla ilişkili olabilirler.



NEPTÜN 5. EVDE

Gizli aşklarım olur o Azınlık bir gruptan, özürlü, mahkum yada uyuşturucu müptelası biriyle aşk yaşayabilirim o Çocuklarım yada aşığım benden uzaklaşabilir o Bir çocuk evlat edinmek isteyebilirim o Tatiller çoğunlukla deniz kenarında olmalıdır o Karışık bahislerde kaybetme tehlikesi olabilir.



NEPTÜN 6. EVDE

Denizcilik, din, fotoğrafçılık, kimya, tıp veya ortopediyi ilgilendiren işlerde çalışmaya elverişliyim o Yalnız çalışabilirim o İşim sır, aldatma veya sahtekarlık ile de ilgili olabilir o Hastalığımın teşhis edilmesi zor olabilir o İlaca hassasiyet gösteririm.



NEPTÜN 7. EVDE

Başkaları tarafından anlaşılmakta güçlük çekerim o Eşimle ilgili sorunlar yaşayabilirim o fiziksel özürlü veya uyuşturucuya bağımlı biriyle evlenebilirim o Aldatma veya gerçekçi olmayan beklentiler içerisinde olabilirim o Başkalarının isimlerini veya görüşlerini hatırlamam oldukça zordur.



NEPTÜN 8. EVDE

Alacaklar ve bağış konularında zorlanabilirim o Vergi veya sigorta problemlerim olabilir o Miras konusunda pek şanslı olduğum söylenemez o İlaçlara hassasiyet gösteririm o Sezgi ve sanatsal becerim olabilir o Eşimin malları ile ilgili sorunlar yaşayabilirim.



NEPTÜN 9. EVDE

Fanatiklik veya yanlış idealler tehlikesi olabilir o Olaylara veya detaylara dikkatsizlik gösterebilirim o Dine veya ruhsallığa ilgi duyarım o Yüksek eğitimle ve yabancılarla bağlantılı hayal kırıklığı veya aldatma yada aldanma görülebilir.



NEPTÜN 10. EVDE

Skandal tehlikesi yaşayabilirim o Baba tarafından terkedilme tehlikesi olabilir o Baba ile ilgili sırlar veya skandallar yaşamam mümkün o Otoriteyle zor ilişki veya anlaşılamama yüzünden sorunlar doğabilir o Hak ettiğim sıfatı alamayabilirim o Kaderim daha az şanslı olanlara yardım etmek olabilir, bu nedenle oldukça yardım sever birisi olarak tanınırım.



NEPTÜN 11. EVDE

Mutluluğun ideal olduğunu düşünürüm o Arkadaşlar veya organizasyonlarla ile ilgili skandallar gözlenebilir o Arkadaşlıkta aldatma veya aldatılma olasılığım yüksektir o Bir başkasının çocuğu ile ilgili bir sorumluluğum olabilir o Duygulu derin arkadaşlıklar kurmak benim çin önemlidir o Uyuşturucuyla yada kanunsuz yollarla ilgisi olan arkadaşlarım olabilir.



NEPTÜN 12. EVDE

Bilinçaltım kolayca incinebilir o Rüyalar, suçluluk duygusu veya geçmişten çok etkilenirim o Toplumdan kendimi soyutlanabilirim o Eşim müptela olmaktan, hastalık hastası olmaktan veya teşhisi zor bir hastalıktan dolayı sorunlar yaşayabilir.