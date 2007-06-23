GEZEGENLER VE SÄ°Z / MARS

MARS- KOÃ‡ VE AKREP BURÃ‡LARI

Ben Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gezegenim; Mars,

Ã–Ã§ alÄ±cÄ± ve yÄ±ldÄ±zlara Ã¶fkeli,

Nefret dolu, sÄ±cak ve kuru,

GÃ¼cÃ¼m bÃ¼yÃ¼leyici ve bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼,

Dileyene cevap veririm,

SavaÅŸ ve hastalÄ±kta gÃ¼Ã§lenirim,

Evlerim Akrep'te ve KoÃ§'da,

Nerede bir anlaÅŸmazlÄ±k, ben oradayÄ±m,

KoÃ§'da gÃ¼cÃ¼mÃ¼ iyice arttÄ±rÄ±rÄ±m,

YengeÃ§'de gÃ¼cÃ¼mÃ¼ yitirir ve Ã¶lÃ¼rÃ¼m,

Oniki burÃ§ Ã§evremde yolculuk yapar,

Bir yÄ±l iÃ§inde, bazen de iki,

GerÃ§ek doÄŸumum, savaÅŸÄ±rken Ã§ocukken de,

Cinayet, uÄŸraÅŸ ve Ã¶ldÃ¼rmekle gÃ¼Ã§lenirim,

Ã–fkeli, kibirli, gururlu, kÄ±zgÄ±n ve savaÅŸÃ§Ä±,

YalancÄ±larÄ±n, hÄ±rsÄ±zlarÄ±n Ã¶vÃ¼nmeleri yÃ¼kselir,

YangÄ±nlar, hileler, soygunlar ve ateÅŸ,

OnlarÄ±n kavgalarÄ±, sonuÃ§ ne olursa olsun,

Ä°nce diÅŸler, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ene, uzun ve ince,

Sert ve parlak bir deri,

Kaptanlar, silahÅŸÃ¶rler ve doktorlar,

Kanun adamlarÄ±, savaÅŸÃ§Ä± krallar,

Hepsi benim Ã§ocuklarÄ±mdÄ±r,

Onlarla beraber ateÅŸ ve kan oynarÄ±m.

Psikolojik Ã–zellikler:

(+) Kuvvetli istek o yapma gÃ¼cÃ¼ o cesaret o Ã§alÄ±ÅŸma ve savaÅŸ kazanma mutluluÄŸu o beceriklilik o devamlÄ± olarak bir ÅŸeyler yapma dÃ¼rtÃ¼sÃ¼.

(-) SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrama o gÃ¼cÃ¼nÃ¼ harcama o dikkafalÄ±lÄ±k o hilekarlÄ±k o saygÄ±sÄ±zlÄ±k.

Biyolojik Ã–zellikler:

PazÄ± o seksÃ¼alite o ateÅŸ (Mars transitleri genellikle ateÅŸ yapar.) o cinsel organ rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± o cilt hastalÄ±klarÄ± o kÄ±sa sÃ¼reli ani hastalÄ±klar o kazalar ve yaralanmalar.

Sosyolojik Ã–zellikler:

SavaÅŸÃ§Ä± o silahsever o sporcu o makinist o tekniker o marangoz o operatÃ¶r.

Transit SÃ¼resi: 2-3 gÃ¼n

Mars - GÃ¼neÅŸ

(+) KararlÄ±lÄ±k hÄ±rs ve gayret sizin istediÄŸiniz konuda baÅŸarÄ±lÄ± olmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak o Ã§evrenizde ani bir saygÄ±nlÄ±k kazanacaksÄ±nÄ±z o baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmanÄ±z bu dÃ¶nemde sizin iÃ§in kolay olacak o iyi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapabilecek durumdasÄ±nÄ±z ve ticaret hayatÄ±nda bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin avantajlarÄ±nÄ± hissedeceksiniz.

(-) Aceleci ve impulsiv davranÄ±ÅŸlar gÃ¶sterebilirsiniz o bu dÃ¶nemde enerjinizi yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirmeniz yada yanlÄ±ÅŸ kullanmanÄ±z olasÄ±dÄ±r o sinirlilik gÃ¶ze Ã§arpar o aceleciliÄŸiniz kazalara eÄŸiliminizi artÄ±rabilir o yaralanma tehlikesi geÃ§irebilirsiniz o yÃ¼ksek ateÅŸ gÃ¶rÃ¼lebilir.

Mars - Ay

(+) Hafif geÃ§en bu dÃ¶nemde heves tutku ve Ã§ekicilik Ã¶n plandadÄ±r o sevgi ihtiyacÄ±nÄ±z doÄŸar o bol enerji ve baÅŸarÄ± iÃ§in gÃ¼cÃ¼nÃ¼z yerindedir o kadÄ±nlarla iÅŸbirliÄŸine girebilirsiniz o aÅŸk beraberliÄŸi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor o genelde baÅŸarÄ± saÄŸlayabileceÄŸiniz bir dÃ¶nem.

(-) Tedirgin olabilirsiniz o ÅŸuursuzca davranÄ±ÅŸlar gÃ¶sterebilirsiniz o iÃ§ huzursuzluÄŸu gÃ¶rÃ¼lebilir o tartÄ±ÅŸmaya eÄŸilimlisiniz o aÅŸkta huzursuzluk yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z o kaza ve yaralanma tehlikesi geÃ§irebilirsiniz o fazla gÃ¼Ã§ kaybÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ halsizlik gÃ¶rÃ¼lebilir o KadÄ±nlar iÃ§in kritik dÃ¶nem o aile iÃ§i gerilim yaÅŸayabilirsiniz.

Mars - MerkÃ¼ri

(+) ZekanÄ±z her zamankinden daha canlÄ± ve uyanÄ±ktÄ±r o ruhsal enerjiniz gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r o planlarÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilicek enerjiye sahipsiniz o iÅŸlerinizi Ã§abuk halledme eÄŸilimindesiniz o gayretli olacaksÄ±nÄ±z o iyi ticaret yapabilir ve baÅŸarÄ± kazanabilirsiniz o maddi kazanÃ§ saÄŸlayabilirsiniz.

(-) AceleciliÄŸiniz Ã¶n plana Ã§Ä±kacak o olaylarÄ± deÄŸerlendirirken abartma eÄŸilimindesiniz o sinirli tedirgin ve yÃ¼zeysel davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z olur o planlarÄ±nÄ±zÄ±n bozulmasÄ± gÃ¶rÃ¼lebilir o seyahatte kaza veya baÅŸarÄ±sÄ±z bir seyahat olabilir o keskin zekasÄ± ve dili olan kimselerden acÄ±masÄ±z eleÅŸtiriler alabilirsiniz.

Mars - VenÃ¼s

(+) AÅŸÄ±rÄ± sevgi ihtiyacÄ± duyarsÄ±nÄ±z o cinsel enerjiniz tutkuya dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir o toplantÄ± ve eÄŸlence sevgisi sanatsal dÃ¼rtÃ¼ler ve kÃ¼Ã§Ã¼k baÅŸarÄ±lar kazanabilirsiniz o harcamalarÄ±nÄ±zda aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§abilirsiniz o sosyal yaÅŸamÄ±nÄ±zda canlÄ±lÄ±k gÃ¶rÃ¼lecek.

(-) AÅŸÄ±rÄ± hevesler gÃ¶sterebilirsiniz o saygÄ±sÄ±z ve nezaketsiz davranabilirsiniz o kendinize hakim olmanÄ±z zordur o memnuniyetsiz olabilirsiniz o olaylarÄ±n kolay yÃ¶nlerine kaÃ§abilirsiniz o kadÄ±nlarla mÃ¼nakaÅŸa ve ayrÄ±lÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir.

Mars - Mars

(+) Enerjiniz yerindedir o kararlÄ±lÄ±k ve Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±k gÃ¶stereceksiniz o kÃ¼Ã§Ã¼k baÅŸarÄ±lar elde edebilirsiniz.

(-) GÃ¼Ã§Ã¼nÃ¼zÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ± hissine kapÄ±labilir ve aÅŸÄ±rÄ± yorgunluk Ã§ekebilirsiniz o saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa tahammÃ¼l etmek zorunda kalabilirsiniz o genelde sizin iÃ§in gergin bir dÃ¶nemdesiniz o fiziksel saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayabilir yaralanma ve kavgalara karÄ±ÅŸabilirsiniz o iliÅŸkilerinizi bozabilir Ã§evrenizdeki insanlarÄ± kÄ±rabilirsiniz.

Mars - Jupiter

(+) Hayattan zevk alacaksÄ±nÄ±z o organizasyon yapma hevesiniz var o iyi kararlar alabildiÄŸiniz iÃ§in iÅŸ bitiricisiniz o saygÄ±nlÄ±k gÃ¶receksiniz o resmi makamÂ veya mahkeme iÅŸlerini kolayca halledebilirsiniz o sevgi ve evlilik iÃ§in iyi bir ortam.

(-) Ä°ÅŸlerin Ã¼stesinden gelme ve kararlarÄ±nÄ±za saÄŸdÄ±k kalma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ile sonuca ulaÅŸma isteÄŸiniz kuvvetlidir bu yÃ¼zden sÃ¼rtÃ¼ÅŸmelere ve tartÄ±ÅŸmalara girebilirsiniz o patronunuz veya resmi makamlar ile iliÅŸkilerinizde zorluklar Ã§ekebilirsiniz o acele yapÄ±lan iÅŸlere dikkat edin tekrar gÃ¶zden geÃ§irmenizde yarar olacaktÄ±r.

Mars - SatÃ¼rn

(+) Konsantrasyonunuz yÃ¼ksek o olaylara karÅŸÄ± koyma gÃ¼cÃ¼nÃ¼z var o sabÄ±rlÄ±sÄ±nÄ±z ve yorulmuyorsunuz o kafanÄ±zdaki planlarÄ± gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ±za uygulayabilirsiniz o ciddi iÅŸ fikri yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸ olabilir o olaÄŸanÃ¼stÃ¼ zorlanma sonucu baÅŸarÄ± elde edebilirsiniz.

(-) Fikir ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda katÄ± tutumlar gÃ¶sterebilirsiniz o Ã§evrenizi soÄŸuk inatcÄ± ve dikkafalÄ± yaklaÅŸÄ±mlarla Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye sokabilirsiniz o inatcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu dÃ¶nemde yoÄŸunlaÅŸacak o insan ve Ã§evrenize yabancÄ±laÅŸmaya meyilli olacaksÄ±nÄ±z o ayrÄ±lÄ±klara, yas ve hastalÄ±ÄŸa dikkat edin.

Mars - UranÃ¼s

(+) YÃ¼ksek baÅŸarÄ± gÃ¼cÃ¼ gÃ¶sterebilirsiniz o Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k dÃ¼rtÃ¼nÃ¼z Ã¶n plana Ã§Ä±kacaktÄ±r o olaylara ve kiÅŸilere boyun eÄŸmiyorsunuz o Ã§abuk karar verebilirsiniz o deÄŸiÅŸiklikler yapabilirsiniz o sÃ¼rprizler olabilir.

(-) Asi ve saldÄ±rgan davranabilirsiniz o sinirlilik ve iÃ§ huzursuzluÄŸu gÃ¶rÃ¼lebilir o ruhsal gerginlikleri atlatma isteÄŸiniz sizi sÄ±nÄ±rlamalardan kurtarabilir o sinirlerinize hakim olamayabilirsiniz bunun yanÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± aktifvite gÃ¶sterebilirsiniz o kaza ve yaralanmalara eÄŸilimli olmak o planlarÄ±n bozulmasÄ± o makine ve modern taÅŸÄ±tlardan gelebilecek tehlikeler gÃ¶zÃ¼kebilir.

Mars - NeptÃ¼n

(+) Ruhsal aÃ§Ä±dan enerjiniz her zamankinden daha iyi durumda olacak o algÄ±lama gÃ¼cÃ¼nÃ¼z ve kabiliyetiniz Ã¶n planda Ã§Ä±kacaktÄ±r o Ã¶nceden planladÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak iÃ§in gÃ¼cÃ¼nÃ¼z olacak o dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinizi yerine getirebilmeniz iÃ§in iyi bir zamandasÄ±nÄ±z.

(-) Faaliyetsizlik veya gereksiz isteklerde bulunabilirsiniz o enerjinizi boÅŸa harcamaya eÄŸilimlisiniz o huysuz davranabilirsiniz o kolay memnun olmayacaksÄ±nÄ±z o aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k duygusu ve hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayabilirsinizo aldatÄ±lmaktan dolayÄ±Â zarar gÃ¶rebilirsiniz o gizli dÃ¼ÅŸmanlÄ±k olabilir o uyuÅŸturucu yanlÄ±ÅŸ ilaÃ§lar ve gazlardan dolayÄ± zarar gÃ¶rebilirsiniz.

Mars - Pluto

(+) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼Ã§le baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak isteÄŸiniz yoÄŸunlaÅŸacak o kendinizi fanatik bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±za kaptÄ±rabilirsiniz o cinselliÄŸiniz gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r.

(-) SaygÄ±sÄ±z davranabilirsiniz veya saygÄ±sÄ±zlÄ±k gÃ¶rebilirsiniz o fiziksel Ã§atÄ±ÅŸmalara girebilir veya saldÄ±rÄ±lara uÄŸrayabilirsiniz o manevi veya maddi zarar gÃ¶rebilirsiniz o kaza ve yaralanma tehlikesi geÃ§irebilirsiniz.

Mars - Ay DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼

(+) Birlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda verimliliÄŸiniz artacak o arkadaÅŸlÄ±k ve dostluk duygularÄ±nÄ±z geliÅŸmiÅŸtir o baÄŸlantÄ±lar bu dÃ¶nemde Ã¶nem kazanacaklar.

(-) Bu dÃ¶nemde iÅŸ veya genel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zda verimliliÄŸiniz azalabilir o baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±zda bozukluklar gÃ¶rÃ¼lebilir o tutumlarÄ±nÄ±zda kavgacÄ± bir yapÄ± sergileyebilirsiniz o Ã§evreden gelebilecek her tÃ¼rlÃ¼ etkilere karÅŸÄ± agresif davranabilirsiniz.

Mars - ASC

(+) BaÅŸkalarÄ±na kendi istelerinizi kabul ettirme eÄŸilimindesiniz o idarecilik isteÄŸiniz yoÄŸun bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±kacak o gayretli bir ÅŸekilde birlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na yÃ¶neleceksiniz o baÅŸarÄ±yÄ± zorlama fikri yoÄŸundur.

(-) KavgacÄ± davranÄ±ÅŸlara girebilirsiniz o Ã§evredeki kiÅŸilerle anlaÅŸmazlÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir o agresif davranÄ±ÅŸlar ve sabÄ±rsÄ±z Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar gÃ¶sterebilirsiniz o kavga ve tartÄ±ÅŸmalara girebilirsiniz o kaza tehlikesi gÃ¶rÃ¼lebilir o Ã§evre uyarÄ±larÄ±nÄ± direkt kiÅŸilik sorunu yapabilir ve insanlarÄ±n size eleÅŸtirdikleri fikrine kapÄ±labilirsiniz.

Mars - MC

(+) Bir Ã§ok iÅŸin Ã¼stesinden gelebilicek gÃ¼cÃ¼nÃ¼z var o kendi baÅŸÄ±na iÅŸ yapma isteÄŸiniz yoÄŸundur o kararlÄ±lÄ±k ve amacÄ±nÄ±zÄ±n bilincinde olmanÄ±z size baÅŸarÄ± getirecektir o mesleÄŸinizde ilerleme gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.

(-) Tedirginlik ve acelecilik bu dÃ¶nemin Ã¶zellikleridir o alÄ±ÅŸveriÅŸlerinizde aceleci davranÄ±r ve heyecanÄ±nÄ±zdan dolayÄ± yanlÄ±ÅŸ yapabilirsiniz o amacÄ±nÄ±zÄ± saptayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in bu yolda aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§maya eÄŸilimlisiniz o meslekte anlaÅŸmazlÄ±k ve sÃ¼rtÃ¼ÅŸmeler gÃ¶rÃ¼lebilir o ailevi sorunlar ve gÃ¼venlik sorunlarÄ±nÄ±z olabilir.

MARS EVLERDE "Ben Neyim?"

MARS 1. EVDE

SabÄ±rsÄ±z ve saldÄ±rgan bir yapÄ±m var o KÄ±zÄ±l saÃ§ veya kÄ±zÄ±l tenli olabilirim o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde kesinlikle etki bÄ±rakmak isterim o Bir kere destek gÃ¶rÃ¼rsem, atÄ±lÄ±ma tereddÃ¼t duymam o Olaylarla aÃ§Ä±kÃ§a yÃ¼zleÅŸmeye eÄŸilimliyim.

MARS 2. EVDE

Para ile uÄŸraÅŸmaktan Ã§ok para kazanmak iÃ§in enerji ve isteÄŸim vardÄ±r o Heveslerimi saklamaktan Ã§ok bonkÃ¶rce harcarÄ±m o Enerji ve canlÄ±lÄ±ÄŸÄ± arzulanan bir ÅŸey olarak gÃ¶rÃ¼rÃ¼m o Bende hareket eksikliÄŸi paranÄ±n eksikliÄŸinden daha Ã§ok mutsuzluk yaratÄ±r.

MARS 3. EVDE

Dikkatimi uzun sÃ¼re toplayamam o HerÅŸeyi bir Ã§Ä±rpÄ±da bilmek isterim o Ã–ÄŸrenmekte sabÄ±rsÄ±z davranÄ±rÄ±m o Fiziksel tecrÃ¼beyi en iyi ÅŸekilde Ã¶ÄŸrenirim o Sinirli ve iÄŸneleyici bir dilim var o Yazma kaabiliyeti ve tartÄ±ÅŸma iÃ§in becerilerim var o Fikirleri ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri uygulamaya koymak isterim.

MARS 4. EVDE

Enerjimi ev ve aile yaÅŸamÄ±na konsantre ederim o Ä°ÅŸim, emlakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, iÃ§ dekorasyon, mimarlÄ±k, aile danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± veya ev iÃ§i tamiratlar ile ilgili olabilir o YaÅŸam tarzÄ±mda erkeksi davranÄ±ÅŸlar gÃ¶steririm o Despot bir annem olabilir.

MARS 5. EVDE

YaratÄ±cÄ± projeler, aÅŸk ve fiziksel zevkler iÃ§in isteÄŸim vardÄ±r o Ã‡ocuk sevgisi bende geliÅŸmiÅŸtir o Parlak bir hayal gÃ¼cÃ¼ne sahibim o Ä°dealist veya ruhsal eÄŸilimler gÃ¶steririm o Kuvvetli, rekabetÃ§i, sportif faaliyetler, esprili, kendi isteklerime dÃ¼ÅŸkÃ¼n olabilirim.

MARS 6. EVDE

Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸkanÄ±m o SaÄŸlÄ±k ve fiziksel saÄŸlÄ±k, spor ve Ã§ifÃ§iliÄŸi isteklilikle takip ederim o Mekanik hÃ¼nerlerim vardÄ±r o Ä°Ã§inde riskler olan meslekleri seÃ§me eÄŸilimim var o YÃ¼ksek tansiyon, ateÅŸ ve strese yatkÄ±n birisiyim.

MARS 7. EVDE

KiÅŸisel iliÅŸkiler, evlilik ve iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± benim iÃ§in Ã¶nemli ama kurmasÄ± kolay olmayan ÅŸeylerdir o BaÅŸkalarÄ± ile iliÅŸkilerimi aniden kesmekten zarar gÃ¶rebilirim o EÅŸimin veya ortaÄŸÄ±mÄ±n saldÄ±rgan tutumlarÄ± nedeniyle kiÅŸiliÄŸim gÃ¶lgelenme tehlikesi altÄ±nda olabilir o Farkedilir stratejik becerilere sahip olabilirim o AÃ§Ä±k yÃ¼zleÅŸtirmelere maruz kalmam mÃ¼mkÃ¼n.

MARS 8. EVDE

Dikkatimi topladÄ±ÄŸÄ±m anlarda yoÄŸun bir enerjiye sabip olurum o Kaynak ve bilgi sahibiyim o DoÄŸal bir zekam vardÄ±r o Birden Ã§ok ÅŸeyi yapabilme yeteneÄŸine sahibim o Dekorasyon ve model yapma becerisine sahibim o Ã‡ok aÃ§Ä±k deÄŸil gizlice hareket etmeyi sever birisiyim.

MARS 9. EVDE

YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim veya Ã¶zel eÄŸitimle ilgilenen, Ã¶zel ilgi alanlarÄ± politika, spor, felsefe, din, sosyoloji, sanat, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, yabancÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar olan birisi olabilirim ayrÄ±ca bol bol seyahat eden birisi olabilirim o Fikirlerim gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± veya fanatik olabilir.

MARS 10. EVDE

GeliÅŸtirme eÄŸilimleri o HalkÄ±n ilgisini Ã§ekmeyi amaÃ§larÄ±m o Nasihat ve yol gÃ¶stermeleri sevmem oÂ Kendi iÅŸimi tercih ederim o Evlilik iÃ§in eÅŸ seÃ§imine dikkat Ã§ekmekteÂ zorluk Ã§ekerim Ã§Ã¼nkÃ¼ dikkatim mesleÄŸim Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r o Otoriter bir babam olabilir o HÄ±rslÄ± birisiyim.

MARS 11. EVDE

Mutlu olmak iÃ§in fÄ±rsatlar yaratmaya yÃ¶neltilmiÅŸ yoÄŸun bir enerjim var o HiÃ§ bir zaman sahip olduÄŸumla yetinmeyen Ã§ok tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± ama az arkadaÅŸÄ± olan birisiyim o ArkadaÅŸlÄ±klarÄ±mda duygusal baÄŸlÄ±lÄ±ktan Ã§ok enerjik yaklaÅŸÄ±mlara sahibim o Ä°yi bir organizatÃ¶r ve eÄŸlendirici birisi olabilirim.

MARS 12. EVDE

BazÄ± durumlarda hareketlerimi saklamaya Ã§alÄ±ÅŸabilirim o Aktivitelerim ve iÅŸim Ã§oÄŸunlukla farkedilmez o Gizli olan ÅŸeylerden hoÅŸlanÄ±rÄ±m o BilinÃ§altÄ± ve rÃ¼yalarla ilgiliyim o AldatÄ±labilir veya kandÄ±rÄ±labilirim o GerÃ§ek olmayan istekler, ve heveslere sahip olabilirim.

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