GEZEGENLER VE SÄ°Z / MARS

MARS- KOÃ‡ VE AKREP BURÃ‡LARI
Ben Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gezegenim; Mars,
Ã–Ã§ alÄ±cÄ± ve yÄ±ldÄ±zlara Ã¶fkeli,
Nefret dolu, sÄ±cak ve kuru,
GÃ¼cÃ¼m bÃ¼yÃ¼leyici ve bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼,
Dileyene cevap veririm,
SavaÅŸ ve hastalÄ±kta gÃ¼Ã§lenirim,
Evlerim Akrep'te ve KoÃ§'da,
Nerede bir anlaÅŸmazlÄ±k, ben oradayÄ±m,
KoÃ§'da gÃ¼cÃ¼mÃ¼ iyice arttÄ±rÄ±rÄ±m,
YengeÃ§'de gÃ¼cÃ¼mÃ¼ yitirir ve Ã¶lÃ¼rÃ¼m,
Oniki burÃ§ Ã§evremde yolculuk yapar,
Bir yÄ±l iÃ§inde, bazen de iki,
GerÃ§ek doÄŸumum, savaÅŸÄ±rken Ã§ocukken de,
Cinayet, uÄŸraÅŸ ve Ã¶ldÃ¼rmekle gÃ¼Ã§lenirim,
Ã–fkeli, kibirli, gururlu, kÄ±zgÄ±n ve savaÅŸÃ§Ä±,
YalancÄ±larÄ±n, hÄ±rsÄ±zlarÄ±n Ã¶vÃ¼nmeleri yÃ¼kselir,
YangÄ±nlar, hileler, soygunlar ve ateÅŸ,
OnlarÄ±n kavgalarÄ±, sonuÃ§ ne olursa olsun,
Ä°nce diÅŸler, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ene, uzun ve ince,
Sert ve parlak bir deri,
Kaptanlar, silahÅŸÃ¶rler ve doktorlar,
Kanun adamlarÄ±, savaÅŸÃ§Ä± krallar,
Hepsi benim Ã§ocuklarÄ±mdÄ±r,
Onlarla beraber ateÅŸ ve kan oynarÄ±m.
Psikolojik Ã–zellikler:
(+) Kuvvetli istek o yapma gÃ¼cÃ¼ o cesaret o Ã§alÄ±ÅŸma ve savaÅŸ kazanma mutluluÄŸu o beceriklilik o devamlÄ± olarak bir ÅŸeyler yapma dÃ¼rtÃ¼sÃ¼.
(-) SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrama o gÃ¼cÃ¼nÃ¼ harcama o dikkafalÄ±lÄ±k o hilekarlÄ±k o saygÄ±sÄ±zlÄ±k.
Biyolojik Ã–zellikler:
PazÄ± o seksÃ¼alite o ateÅŸ (Mars transitleri genellikle ateÅŸ yapar.) o cinsel organ rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± o cilt hastalÄ±klarÄ± o kÄ±sa sÃ¼reli ani hastalÄ±klar o kazalar ve yaralanmalar.
Sosyolojik Ã–zellikler:
SavaÅŸÃ§Ä± o silahsever o sporcu o makinist o tekniker o marangoz o operatÃ¶r.
Transit SÃ¼resi: 2-3 gÃ¼n
Mars - GÃ¼neÅŸ
(+) KararlÄ±lÄ±k hÄ±rs ve gayret sizin istediÄŸiniz konuda baÅŸarÄ±lÄ± olmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak o Ã§evrenizde ani bir saygÄ±nlÄ±k kazanacaksÄ±nÄ±z o baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmanÄ±z bu dÃ¶nemde sizin iÃ§in kolay olacak o iyi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapabilecek durumdasÄ±nÄ±z ve ticaret hayatÄ±nda bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin avantajlarÄ±nÄ± hissedeceksiniz.
(-) Aceleci ve impulsiv davranÄ±ÅŸlar gÃ¶sterebilirsiniz o bu dÃ¶nemde enerjinizi yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirmeniz yada yanlÄ±ÅŸ kullanmanÄ±z olasÄ±dÄ±r o sinirlilik gÃ¶ze Ã§arpar o aceleciliÄŸiniz kazalara eÄŸiliminizi artÄ±rabilir o yaralanma tehlikesi geÃ§irebilirsiniz o yÃ¼ksek ateÅŸ gÃ¶rÃ¼lebilir.
Mars - Ay
(+) Hafif geÃ§en bu dÃ¶nemde heves tutku ve Ã§ekicilik Ã¶n plandadÄ±r o sevgi ihtiyacÄ±nÄ±z doÄŸar o bol enerji ve baÅŸarÄ± iÃ§in gÃ¼cÃ¼nÃ¼z yerindedir o kadÄ±nlarla iÅŸbirliÄŸine girebilirsiniz o aÅŸk beraberliÄŸi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor o genelde baÅŸarÄ± saÄŸlayabileceÄŸiniz bir dÃ¶nem.
(-) Tedirgin olabilirsiniz o ÅŸuursuzca davranÄ±ÅŸlar gÃ¶sterebilirsiniz o iÃ§ huzursuzluÄŸu gÃ¶rÃ¼lebilir o tartÄ±ÅŸmaya eÄŸilimlisiniz o aÅŸkta huzursuzluk yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z o kaza ve yaralanma tehlikesi geÃ§irebilirsiniz o fazla gÃ¼Ã§ kaybÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ halsizlik gÃ¶rÃ¼lebilir o KadÄ±nlar iÃ§in kritik dÃ¶nem o aile iÃ§i gerilim yaÅŸayabilirsiniz.
Mars - MerkÃ¼ri
(+) ZekanÄ±z her zamankinden daha canlÄ± ve uyanÄ±ktÄ±r o ruhsal enerjiniz gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r o planlarÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilicek enerjiye sahipsiniz o iÅŸlerinizi Ã§abuk halledme eÄŸilimindesiniz o gayretli olacaksÄ±nÄ±z o iyi ticaret yapabilir ve baÅŸarÄ± kazanabilirsiniz o maddi kazanÃ§ saÄŸlayabilirsiniz.
(-) AceleciliÄŸiniz Ã¶n plana Ã§Ä±kacak o olaylarÄ± deÄŸerlendirirken abartma eÄŸilimindesiniz o sinirli tedirgin ve yÃ¼zeysel davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z olur o planlarÄ±nÄ±zÄ±n bozulmasÄ± gÃ¶rÃ¼lebilir o seyahatte kaza veya baÅŸarÄ±sÄ±z bir seyahat olabilir o keskin zekasÄ± ve dili olan kimselerden acÄ±masÄ±z eleÅŸtiriler alabilirsiniz.
Mars - VenÃ¼s
(+) AÅŸÄ±rÄ± sevgi ihtiyacÄ± duyarsÄ±nÄ±z o cinsel enerjiniz tutkuya dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir o toplantÄ± ve eÄŸlence sevgisi sanatsal dÃ¼rtÃ¼ler ve kÃ¼Ã§Ã¼k baÅŸarÄ±lar kazanabilirsiniz o harcamalarÄ±nÄ±zda aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§abilirsiniz o sosyal yaÅŸamÄ±nÄ±zda canlÄ±lÄ±k gÃ¶rÃ¼lecek.
(-) AÅŸÄ±rÄ± hevesler gÃ¶sterebilirsiniz o saygÄ±sÄ±z ve nezaketsiz davranabilirsiniz o kendinize hakim olmanÄ±z zordur o memnuniyetsiz olabilirsiniz o olaylarÄ±n kolay yÃ¶nlerine kaÃ§abilirsiniz o kadÄ±nlarla mÃ¼nakaÅŸa ve ayrÄ±lÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir.
Mars - Mars
(+) Enerjiniz yerindedir o kararlÄ±lÄ±k ve Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±k gÃ¶stereceksiniz o kÃ¼Ã§Ã¼k baÅŸarÄ±lar elde edebilirsiniz.
(-) GÃ¼Ã§Ã¼nÃ¼zÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ± hissine kapÄ±labilir ve aÅŸÄ±rÄ± yorgunluk Ã§ekebilirsiniz o saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa tahammÃ¼l etmek zorunda kalabilirsiniz o genelde sizin iÃ§in gergin bir dÃ¶nemdesiniz o fiziksel saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayabilir yaralanma ve kavgalara karÄ±ÅŸabilirsiniz o iliÅŸkilerinizi bozabilir Ã§evrenizdeki insanlarÄ± kÄ±rabilirsiniz.
Mars - Jupiter
(+) Hayattan zevk alacaksÄ±nÄ±z o organizasyon yapma hevesiniz var o iyi kararlar alabildiÄŸiniz iÃ§in iÅŸ bitiricisiniz o saygÄ±nlÄ±k gÃ¶receksiniz o resmi makamÂ veya mahkeme iÅŸlerini kolayca halledebilirsiniz o sevgi ve evlilik iÃ§in iyi bir ortam.
(-) Ä°ÅŸlerin Ã¼stesinden gelme ve kararlarÄ±nÄ±za saÄŸdÄ±k kalma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ile sonuca ulaÅŸma isteÄŸiniz kuvvetlidir bu yÃ¼zden sÃ¼rtÃ¼ÅŸmelere ve tartÄ±ÅŸmalara girebilirsiniz o patronunuz veya resmi makamlar ile iliÅŸkilerinizde zorluklar Ã§ekebilirsiniz o acele yapÄ±lan iÅŸlere dikkat edin tekrar gÃ¶zden geÃ§irmenizde yarar olacaktÄ±r.
Mars - SatÃ¼rn
(+) Konsantrasyonunuz yÃ¼ksek o olaylara karÅŸÄ± koyma gÃ¼cÃ¼nÃ¼z var o sabÄ±rlÄ±sÄ±nÄ±z ve yorulmuyorsunuz o kafanÄ±zdaki planlarÄ± gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ±za uygulayabilirsiniz o ciddi iÅŸ fikri yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸ olabilir o olaÄŸanÃ¼stÃ¼ zorlanma sonucu baÅŸarÄ± elde edebilirsiniz.
(-) Fikir ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda katÄ± tutumlar gÃ¶sterebilirsiniz o Ã§evrenizi soÄŸuk inatcÄ± ve dikkafalÄ± yaklaÅŸÄ±mlarla Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye sokabilirsiniz o inatcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu dÃ¶nemde yoÄŸunlaÅŸacak o insan ve Ã§evrenize yabancÄ±laÅŸmaya meyilli olacaksÄ±nÄ±z o ayrÄ±lÄ±klara, yas ve hastalÄ±ÄŸa dikkat edin.
Mars - UranÃ¼s
(+) YÃ¼ksek baÅŸarÄ± gÃ¼cÃ¼ gÃ¶sterebilirsiniz o Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k dÃ¼rtÃ¼nÃ¼z Ã¶n plana Ã§Ä±kacaktÄ±r o olaylara ve kiÅŸilere boyun eÄŸmiyorsunuz o Ã§abuk karar verebilirsiniz o deÄŸiÅŸiklikler yapabilirsiniz o sÃ¼rprizler olabilir.
(-) Asi ve saldÄ±rgan davranabilirsiniz o sinirlilik ve iÃ§ huzursuzluÄŸu gÃ¶rÃ¼lebilir o ruhsal gerginlikleri atlatma isteÄŸiniz sizi sÄ±nÄ±rlamalardan kurtarabilir o sinirlerinize hakim olamayabilirsiniz bunun yanÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± aktifvite gÃ¶sterebilirsiniz o kaza ve yaralanmalara eÄŸilimli olmak o planlarÄ±n bozulmasÄ± o makine ve modern taÅŸÄ±tlardan gelebilecek tehlikeler gÃ¶zÃ¼kebilir.
Mars - NeptÃ¼n
(+) Ruhsal aÃ§Ä±dan enerjiniz her zamankinden daha iyi durumda olacak o algÄ±lama gÃ¼cÃ¼nÃ¼z ve kabiliyetiniz Ã¶n planda Ã§Ä±kacaktÄ±r o Ã¶nceden planladÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak iÃ§in gÃ¼cÃ¼nÃ¼z olacak o dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinizi yerine getirebilmeniz iÃ§in iyi bir zamandasÄ±nÄ±z.
(-) Faaliyetsizlik veya gereksiz isteklerde bulunabilirsiniz o enerjinizi boÅŸa harcamaya eÄŸilimlisiniz o huysuz davranabilirsiniz o kolay memnun olmayacaksÄ±nÄ±z o aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k duygusu ve hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayabilirsinizo aldatÄ±lmaktan dolayÄ±Â zarar gÃ¶rebilirsiniz o gizli dÃ¼ÅŸmanlÄ±k olabilir o uyuÅŸturucu yanlÄ±ÅŸ ilaÃ§lar ve gazlardan dolayÄ± zarar gÃ¶rebilirsiniz.
Mars - Pluto
(+) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼Ã§le baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak isteÄŸiniz yoÄŸunlaÅŸacak o kendinizi fanatik bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±za kaptÄ±rabilirsiniz o cinselliÄŸiniz gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r.
(-) SaygÄ±sÄ±z davranabilirsiniz veya saygÄ±sÄ±zlÄ±k gÃ¶rebilirsiniz o fiziksel Ã§atÄ±ÅŸmalara girebilir veya saldÄ±rÄ±lara uÄŸrayabilirsiniz o manevi veya maddi zarar gÃ¶rebilirsiniz o kaza ve yaralanma tehlikesi geÃ§irebilirsiniz.
Mars - Ay DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼
(+) Birlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda verimliliÄŸiniz artacak o arkadaÅŸlÄ±k ve dostluk duygularÄ±nÄ±z geliÅŸmiÅŸtir o baÄŸlantÄ±lar bu dÃ¶nemde Ã¶nem kazanacaklar.
(-) Bu dÃ¶nemde iÅŸ veya genel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zda verimliliÄŸiniz azalabilir o baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±zda bozukluklar gÃ¶rÃ¼lebilir o tutumlarÄ±nÄ±zda kavgacÄ± bir yapÄ± sergileyebilirsiniz o Ã§evreden gelebilecek her tÃ¼rlÃ¼ etkilere karÅŸÄ± agresif davranabilirsiniz.
Mars - ASC
(+) BaÅŸkalarÄ±na kendi istelerinizi kabul ettirme eÄŸilimindesiniz o idarecilik isteÄŸiniz yoÄŸun bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±kacak o gayretli bir ÅŸekilde birlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na yÃ¶neleceksiniz o baÅŸarÄ±yÄ± zorlama fikri yoÄŸundur.
(-) KavgacÄ± davranÄ±ÅŸlara girebilirsiniz o Ã§evredeki kiÅŸilerle anlaÅŸmazlÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir o agresif davranÄ±ÅŸlar ve sabÄ±rsÄ±z Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar gÃ¶sterebilirsiniz o kavga ve tartÄ±ÅŸmalara girebilirsiniz o kaza tehlikesi gÃ¶rÃ¼lebilir o Ã§evre uyarÄ±larÄ±nÄ± direkt kiÅŸilik sorunu yapabilir ve insanlarÄ±n size eleÅŸtirdikleri fikrine kapÄ±labilirsiniz.
Mars - MC
(+) Bir Ã§ok iÅŸin Ã¼stesinden gelebilicek gÃ¼cÃ¼nÃ¼z var o kendi baÅŸÄ±na iÅŸ yapma isteÄŸiniz yoÄŸundur o kararlÄ±lÄ±k ve amacÄ±nÄ±zÄ±n bilincinde olmanÄ±z size baÅŸarÄ± getirecektir o mesleÄŸinizde ilerleme gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.
(-) Tedirginlik ve acelecilik bu dÃ¶nemin Ã¶zellikleridir o alÄ±ÅŸveriÅŸlerinizde aceleci davranÄ±r ve heyecanÄ±nÄ±zdan dolayÄ± yanlÄ±ÅŸ yapabilirsiniz o amacÄ±nÄ±zÄ± saptayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in bu yolda aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§maya eÄŸilimlisiniz o meslekte anlaÅŸmazlÄ±k ve sÃ¼rtÃ¼ÅŸmeler gÃ¶rÃ¼lebilir o ailevi sorunlar ve gÃ¼venlik sorunlarÄ±nÄ±z olabilir.
MARS EVLERDE "Ben Neyim?"
MARS 1. EVDE
SabÄ±rsÄ±z ve saldÄ±rgan bir yapÄ±m var o KÄ±zÄ±l saÃ§ veya kÄ±zÄ±l tenli olabilirim o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde kesinlikle etki bÄ±rakmak isterim o Bir kere destek gÃ¶rÃ¼rsem, atÄ±lÄ±ma tereddÃ¼t duymam o Olaylarla aÃ§Ä±kÃ§a yÃ¼zleÅŸmeye eÄŸilimliyim.
MARS 2. EVDE
Para ile uÄŸraÅŸmaktan Ã§ok para kazanmak iÃ§in enerji ve isteÄŸim vardÄ±r o Heveslerimi saklamaktan Ã§ok bonkÃ¶rce harcarÄ±m o Enerji ve canlÄ±lÄ±ÄŸÄ± arzulanan bir ÅŸey olarak gÃ¶rÃ¼rÃ¼m o Bende hareket eksikliÄŸi paranÄ±n eksikliÄŸinden daha Ã§ok mutsuzluk yaratÄ±r.
MARS 3. EVDE
Dikkatimi uzun sÃ¼re toplayamam o HerÅŸeyi bir Ã§Ä±rpÄ±da bilmek isterim o Ã–ÄŸrenmekte sabÄ±rsÄ±z davranÄ±rÄ±m o Fiziksel tecrÃ¼beyi en iyi ÅŸekilde Ã¶ÄŸrenirim o Sinirli ve iÄŸneleyici bir dilim var o Yazma kaabiliyeti ve tartÄ±ÅŸma iÃ§in becerilerim var o Fikirleri ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri uygulamaya koymak isterim.
MARS 4. EVDE
Enerjimi ev ve aile yaÅŸamÄ±na konsantre ederim o Ä°ÅŸim, emlakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, iÃ§ dekorasyon, mimarlÄ±k, aile danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± veya ev iÃ§i tamiratlar ile ilgili olabilir o YaÅŸam tarzÄ±mda erkeksi davranÄ±ÅŸlar gÃ¶steririm o Despot bir annem olabilir.
MARS 5. EVDE
YaratÄ±cÄ± projeler, aÅŸk ve fiziksel zevkler iÃ§in isteÄŸim vardÄ±r o Ã‡ocuk sevgisi bende geliÅŸmiÅŸtir o Parlak bir hayal gÃ¼cÃ¼ne sahibim o Ä°dealist veya ruhsal eÄŸilimler gÃ¶steririm o Kuvvetli, rekabetÃ§i, sportif faaliyetler, esprili, kendi isteklerime dÃ¼ÅŸkÃ¼n olabilirim.
MARS 6. EVDE
Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸkanÄ±m o SaÄŸlÄ±k ve fiziksel saÄŸlÄ±k, spor ve Ã§ifÃ§iliÄŸi isteklilikle takip ederim o Mekanik hÃ¼nerlerim vardÄ±r o Ä°Ã§inde riskler olan meslekleri seÃ§me eÄŸilimim var o YÃ¼ksek tansiyon, ateÅŸ ve strese yatkÄ±n birisiyim.
MARS 7. EVDE
KiÅŸisel iliÅŸkiler, evlilik ve iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± benim iÃ§in Ã¶nemli ama kurmasÄ± kolay olmayan ÅŸeylerdir o BaÅŸkalarÄ± ile iliÅŸkilerimi aniden kesmekten zarar gÃ¶rebilirim o EÅŸimin veya ortaÄŸÄ±mÄ±n saldÄ±rgan tutumlarÄ± nedeniyle kiÅŸiliÄŸim gÃ¶lgelenme tehlikesi altÄ±nda olabilir o Farkedilir stratejik becerilere sahip olabilirim o AÃ§Ä±k yÃ¼zleÅŸtirmelere maruz kalmam mÃ¼mkÃ¼n.
MARS 8. EVDE
Dikkatimi topladÄ±ÄŸÄ±m anlarda yoÄŸun bir enerjiye sabip olurum o Kaynak ve bilgi sahibiyim o DoÄŸal bir zekam vardÄ±r o Birden Ã§ok ÅŸeyi yapabilme yeteneÄŸine sahibim o Dekorasyon ve model yapma becerisine sahibim o Ã‡ok aÃ§Ä±k deÄŸil gizlice hareket etmeyi sever birisiyim.
MARS 9. EVDE
YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim veya Ã¶zel eÄŸitimle ilgilenen, Ã¶zel ilgi alanlarÄ± politika, spor, felsefe, din, sosyoloji, sanat, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, yabancÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar olan birisi olabilirim ayrÄ±ca bol bol seyahat eden birisi olabilirim o Fikirlerim gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± veya fanatik olabilir.
MARS 10. EVDE
GeliÅŸtirme eÄŸilimleri o HalkÄ±n ilgisini Ã§ekmeyi amaÃ§larÄ±m o Nasihat ve yol gÃ¶stermeleri sevmem oÂ Kendi iÅŸimi tercih ederim o Evlilik iÃ§in eÅŸ seÃ§imine dikkat Ã§ekmekteÂ zorluk Ã§ekerim Ã§Ã¼nkÃ¼ dikkatim mesleÄŸim Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r o Otoriter bir babam olabilir o HÄ±rslÄ± birisiyim.
MARS 11. EVDE
Mutlu olmak iÃ§in fÄ±rsatlar yaratmaya yÃ¶neltilmiÅŸ yoÄŸun bir enerjim var o HiÃ§ bir zaman sahip olduÄŸumla yetinmeyen Ã§ok tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± ama az arkadaÅŸÄ± olan birisiyim o ArkadaÅŸlÄ±klarÄ±mda duygusal baÄŸlÄ±lÄ±ktan Ã§ok enerjik yaklaÅŸÄ±mlara sahibim o Ä°yi bir organizatÃ¶r ve eÄŸlendirici birisi olabilirim.
MARS 12. EVDE
BazÄ± durumlarda hareketlerimi saklamaya Ã§alÄ±ÅŸabilirim o Aktivitelerim ve iÅŸim Ã§oÄŸunlukla farkedilmez o Gizli olan ÅŸeylerden hoÅŸlanÄ±rÄ±m o BilinÃ§altÄ± ve rÃ¼yalarla ilgiliyim o AldatÄ±labilir veya kandÄ±rÄ±labilirim o GerÃ§ek olmayan istekler, ve heveslere sahip olabilirim.
MARS BURÃ‡LARDA
MARSÂ KOÃ‡'DAÂ
SÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±r ve meÅŸgul olmayÄ± seversiniz o Cesur , kendinize yÃ¶nelik eleÅŸtiri lere karÅŸÄ± hassassÄ±nÄ±z o Spor ve fiziksel hareketlilikden hoÅŸlanÄ±rsÄ±nÄ±z o Ä°lhamlÄ±,Â saldÄ±rgan,Â kavgacÄ± birisiniz o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n coÅŸku ve enerjisi ile ilgilenirsiniz ve baÄŸÄ±msÄ±z bir tabiatÄ±nÄ±z vardÄ±r.
MARSÂ BOÄžA'DA
YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerin mutlaka bir amaÃ§Ä±Â vardÄ±r o Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zdan elle tutulan sonuÃ§lar ve Ã¶dÃ¼llendirilme beklersiniz o Fiziksel rahatlÄ±k ve keyifden hoÅŸlanÄ±rsÄ±nÄ±z o SabÄ±rlÄ±sÄ±nÄ±z o Sanatsal ilgi veya becerileriniz vardÄ±r o Fiziksel olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ veya dayanÄ±klÄ±sÄ±nÄ±z o Toprakla yada bÃ¼yÃ¼yen geliÅŸen ÅŸeylerle uÄŸraÅŸÄ±yÄ± seversiniz.
MARSÂ Ä°KÄ°ZLER'DE
Enerji ve Ã§abalarÄ±nÄ±z; fikirler ve iletiÅŸime yÃ¶nelikdir o Sinirsel enerji o DeÄŸiÅŸik uÄŸraÅŸlarla fiziksel aktivitelerinizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z o Organizasyon kabiliyetiniz iyi seviyededir o Dedikodu yada Ã¶nemli olmayan detaylardan fazlaca zevk alan birisiniz.
MARSÂ YENGEÃ‡'DE
Fiziksel enerjiniz o anki duygusal durumunuz tarafÄ±ndan kontrol edilir o Aile ve ev faliyetleri iÃ§in fiziksel enerjinizin Ã§oÄŸunu kullanÄ±rsÄ±nÄ±z o KÄ±skanÃ§sÄ±nÄ±z o HÃ¼kmeder bir tabiatlÄ±sÄ±nÄ±z o YapÄ±nÄ±zda yaratÄ±cÄ±lÄ±k ve sanatsallÄ±kda takip cilik gÃ¶zlenir o Kolleksiyondan hoÅŸlanÄ±rsÄ±nÄ±z.
MARSÂ ASLAN'DA
BonkÃ¶r sayÄ±lÄ±rÄ±m o Jest yapmayÄ± seven birisiyim o Proje Ã¼retmede dahiyane tavÄ±rlarÄ±m vardÄ±r o Bende ilham eksik olmaz o Azimliyim o Egomun iÅŸe karÄ±ÅŸmasÄ± bazen baÅŸarÄ±larÄ±mÄ± engelleyebilir o YaratÄ±cÄ± yeteneÄŸim vardÄ±r o DÃ¼nyevi detaylardan hoÅŸlanmam o Sanatsal yeteneÄŸimi gÃ¶z ardÄ± etmeyin.
MARSÂ BAÅžAK'DA
DeÄŸiÅŸken zihinsel ve mekanik becerilere sahibim o Ä°lgilerim yazÄ± yazmaya, Ã¶ÄŸretmeÄŸe, saÄŸlÄ±ÄŸa, iÃ§ dekorasyon ya da modaya yÃ¶nelikdir o Kendine dÃ¶nÃ¼k ilgi alanlarÄ±m olabilir o Organizeyim ve enerjimi aynÄ± anda birÃ§ok uÄŸraÅŸa yÃ¶neltmekten hoÅŸlanÄ±rÄ±m.
MARSÂ TERAZÄ°'DE
Kuvvetli ve yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸ enerjim genellikle baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¶nlendirilir o Hukuk, sanat, desen ve mÃ¼ziÄŸe kabiliyetliyim o Stratejistimo SorunlarÄ±ma saldÄ±rgan bir tavÄ±rla yaklaÅŸÄ±rÄ±m o GÃ¼Ã§lÃ¼ bir iÅŸbirliÄŸi ruhum var.
MARSÂ AKREP'DE
Fiziksel enerjim duygusal isteklerle harekete geÃ§er o Ã‡abalarÄ±m yoÄŸun ve bir amaca yÃ¶nelikdir o BirÅŸey yaparken gerÃ§ek nedenleri saklayabilirim o Ä°ntikamÄ±mÄ± hÃ¼kmederek ve kÄ±skanÃ§lÄ±kla alÄ±rÄ±m o MÃ¼kemmel araÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve Yenilmesi gÃ¼Ã§ bir rakibim o Yetenekli bir sporcu olabilirim.
MARSÂYAY'DA
DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z Ã§oÅŸkulu ve ilhamlÄ±dÄ±r o TezcanlÄ±, uykusuz birisiniz o DeÄŸiÅŸken davranÄ±ÅŸlar ve alÄ±ÅŸkanlÄ±klar iÃ§erisindesiniz o Ã‡abuk ve kararlÄ± hareket edersiniz o Spor ve diÄŸer fiziksel aktivitelerden hoÅŸlanÄ±rsÄ±nÄ±z o SÃ¼rekli destek gereksinimi davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± kopuk yapar ve kendinizi tekrar etmenize neden olur.
MARSÂ OÄžLAK'DA
HÄ±rslÄ±sÄ±nÄ±z veÂ enerjiniz kiÅŸisel hedeflere yÃ¶nlendirilmiÅŸtir o Ä°zlenirken faliyetlerinizde daha yetkilisiniz o Ä°ÅŸ ve aÅŸk hayatlarÄ±nda reddedilmeyi kolay kabullenmezsiniz o MÃ¼kemmel yÃ¶netici olabilirsiniz.
MARSÂKOVA'DA
SosyalleÅŸme kapasiteniz yÃ¼ksektir o Telefon mÃ¼ptelasÄ± olabilirsinizo Grup faliyetlerine katÄ±lmayÄ± seversiniz o Enerji Ã§izginiz Ã¶nceden tahmin edilemez o Sinirlenmeye ve Ã¶fkelenmeye aÃ§Ä±k yapÄ±dasÄ±nÄ±z o Kaynak yaratmada ve organizasyonda baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz o AkÄ±llÄ± ve yenilikci birisiniz.
MARSÂ BALIK'DA
Fiziksel enerjiniz duygusul durumunuz ile yÃ¶nlendirilir o TeÅŸvik ederken kolaylÄ±kla teÅŸvik edilebilirsiniz o Dikkat Ã§ekecek kadar yaratÄ±cÄ±sÄ±nÄ±z o Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼sel reaksiyonlarÄ±nÄ±z gÃ¶zlenir o Soyut kavramlarÄ± fiziksel gerÃ§eklere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme yeteneÄŸine sahipsiniz o Tembelsiniz ve harekete geÃ§mede gÃ¼vensizlik hissi duyarsÄ±nÄ±z.