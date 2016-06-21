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    Haberler >Astroloji >Gerçekçi olmakta zorlanıyoruz, yanılgılar ve engeller ön planda

    Gerçekçi olmakta zorlanıyoruz, yanılgılar ve engeller ön planda

    Hürriyet Haber
    21.06.2016 - 09:16 | Son Güncelleme:

    Hayallere dalmak, hayallerin peşinden gitmeye çalışırken gerçekçilikten tamamen uzaklaşmak riski söz konusu bugünlerde.

    Oysa, daha mantıklı düşünebilir, ayağı yere basan hayaller kurabilirsek gerçekleştirme şansımızda olacaktır. Dolayısıyla, tutamayacağımız sözler verirken pratik düşünmeye ve gerçekçi olmaya gayret edelim. Aşk hayatı ve ekonomik başlıklı konularda stresli hava bugün de devam edebilir. Yapmamız gereken şeyler, görev ve sorumluluklarımız var. Engellerle karşılaşmış gibi hissedebiliriz, ama bunlar gerçek engel mi yoksa hayallere daldığımız için gerçeklerle mi yüzleşiyoruz ayırd etmeye çalışalım. Yanlış anlamalara, yanlış yönlendiren kişilere ve karışıklıklara özellikle dikkat edelim! Öğle ve akşam saatlerinde manevi açıdan güçlüyüz fikir alışverişlerimiz olabilir ya da ruhsal çalışmalar yapabiliriz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji

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