GerÃ§ek UFO hikayeleri

Polis Schirmer OlayÄ±Â Â

"Yine geleceÄŸiz ve evreni gÃ¶receksin"



Tarih 3 AralÄ±k 1967. Yer, ABD Nebraska Ashland. Polis memuru Herbert Schirmer rutin gece gÃ¶revini tamamlamak Ã¼zere, anayoldan kente doÄŸru gidiyor. Saat 02:30 civarÄ±nda yolun kenarÄ±nda Ä±ÅŸÄ±klar gÃ¶rÃ¼yor ve bir romÃ¶rk olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Bakmak iÃ§in arabasÄ±nÄ± o yana doÄŸru sÃ¼rÃ¼yor ama Ä±ÅŸÄ±klarÄ±n birden gÃ¶ÄŸe yÃ¼kselerek kaybolduklarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yor. Saat 03:00Â´de polis istasyonuna dÃ¶nÃ¼yor ve gÃ¶rev defterine; "6 ile 63 noÂ´lu yollarÄ±n birleÅŸtiÄŸi kavÅŸakta bir uÃ§an daire gÃ¶rdÃ¼m, ister inanÄ±n, isten inanmayÄ±n" diye yazÄ±yor. Sonra evine gidiyor ve yatÄ±yor ama sabahleyin ÅŸiddetli bir aÄŸrÄ±sÄ± ve boynunun yanÄ±nda nedenini bilmediÄŸi kÄ±rmÄ±zÄ± bir lekeyle uyanÄ±yor. Schirmer Ã¶nceleri pek telaÅŸlanmÄ±yor, olayÄ± unutuyor ve birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde de leke kayboluyor ve baÅŸaÄŸrÄ±sÄ± azalÄ±p yok oluyor. Schirmer kÄ±sa bir zaman sonra Polis Åžefi oluyor, daha Ã¶nce Deniz KuvvetleriÂ´nde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶nemli bir Hava Kuvvetleri subayÄ±nÄ±n oÄŸlu olduÄŸu iÃ§in kimse onun bir UFOÂ´cu veya bir fanatik olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor. Åžef olduktan iki ay sonra gÃ¶revinden istifa ediyor. UFO gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlamÄ±yor buna karÅŸÄ±n Ã§ok ÅŸiddetli baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yor ve iÅŸine konsantre olmakta zorlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶revini yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

GerÃ§ek hipnoz altÄ±nda ortaya Ã§Ä±kÄ±yor

UFOÂ´larÄ± araÅŸtÄ±ran Condon Komitesi Schirmer OlayÄ±Â´nÄ± duyunca bir hazÄ±rlÄ±k soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±yor. YazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±yÄ± hatÄ±rlayamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendisine hipnotik regresyon yani uyutarak geriye dÃ¶ndÃ¼rme seansÄ± teklif ediliyor, Schirmer, kabul ediyor ve seans esnasÄ±nda olay ortaya Ã§Ä±kÄ±yor; Schirmer yol kenarÄ±nda Ä±ÅŸÄ±klara bakmak iÃ§in durduÄŸunda Ä±ÅŸÄ±klÄ± cisim ona doÄŸru gelmiÅŸ ve otomobilinin yanÄ±na inmiÅŸ. Schirmer, olayÄ± kÄ±pÄ±rdamadan izlerken cismin iÃ§inden insanÄ±msÄ±lar Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve yaklaÅŸmÄ±ÅŸlar. Bir tanesinin gÃ¶zlerinden fÄ±ÅŸkÄ±ran bir Ä±ÅŸÄ±k arabaya vurunca, arabanÄ±n iÃ§i yeÅŸilimsi bir gazla dolmuÅŸ. Schirmer, silahÄ±nÄ± Ã§ekmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ ama nedense bunu yapmamÄ±ÅŸ ve aksine yanÄ±ndaki pencereyi iyice aÃ§mÄ±ÅŸ. Sonra yaratÄ±klardan birisi elini uzatÄ±p, SchirmerÂ´i boynundan tutmuÅŸ ve sonra kendisini arabanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bulmuÅŸ. O anda kafasÄ±nÄ±n iÃ§inde "Sen bu yerin gÃ¶zetleyici misin?" diye soran bir ses duymuÅŸ ama Schirmer cevap verememiÅŸ. Ses devam etmiÅŸ; "Bir uzay aracÄ±na hiÃ§ ateÅŸ ettin mi?" demiÅŸ, o zaman Schirmer, "HayÄ±r efendim" demiÅŸ. Sonra SchirmerÂ´i bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve aracÄ±na geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸ.

DÃ¼ÅŸman deÄŸildiler...

Schirmer, hipnoz altÄ±nda yaratÄ±klarÄ±n boyunu 120-130 cm olarak tanÄ±mladÄ±, baÅŸlarÄ±nÄ±n insanlara gÃ¶re daha uzun ve dar olduÄŸunu sÃ¶ylerken, derilerinin gri-beyaz, burunlarÄ±nÄ±n Ã§ok dÃ¼z, aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ±n bir yarÄ±k gibi olduÄŸunu ve aÄŸzÄ±n hiÃ§ hareket etmediÄŸini belirtiyordu. YaratÄ±klarÄ±n gÃ¶zleri oval ama Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸildi, gÃ¶zlerini kÄ±rpmÄ±yorlardÄ±. Giysileri gÃ¼mÃ¼ÅŸ grisiydi ve vÃ¼cutlarÄ±na yapÄ±ÅŸÄ±ktÄ±, baÅŸlarÄ±nÄ±n saÄŸ tarafÄ±nda antene benzer bir Ã§Ä±kÄ±ntÄ± vardÄ±. GÃ¶ÄŸÃ¼slerinin saÄŸ tarafÄ±nda ise kanatlÄ± bir yÄ±lana benzer bir amblem gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Hipnoz altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§izimlerde SchirmerÂ´in Ã§izdiÄŸi yaratÄ±klarÄ±n insana Ã§ok benzediÄŸi ve Ã§ok bilinen "Griler" denen uzaylÄ± tipine pek benzemediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Griler, genelde kaÃ§Ä±rma olaylarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yorlardÄ±. OlayÄ±n devamÄ± da vardÄ±; sonraki 15 dakika iÃ§inde Schirmer, telepatik sesler duymuÅŸtu. Ã‡evresinde daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir aracÄ±n uÃ§tuÄŸunu sannmÄ±ÅŸtÄ±, yaratÄ±klar uzun zamandan beri insan Ä±rkÄ±nÄ± izlediklerini ve adÄ±na "Ãœreme Analiz ProgramÄ±" dedikleri bir proje ile meÅŸguldular. Dediklerine gÃ¶re, rasgele insanlar seÃ§iyorlar ve Ã¶rnekler alÄ±yorlardÄ±. GÃ¼vencede kalmak istiyorlardÄ±, Schirmer onlarÄ±n bizleri kendi varlÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± tehlike olarak gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶ylÃ¼yordu. DÃ¼ÅŸmanca davranmamÄ±ÅŸlardÄ± ama olanlarÄ± hatÄ±rlamayacaÄŸÄ±nÄ± ve onu yine ziyaret edeceklerini sÃ¶ylemiÅŸlerdi. SchirmerÂ´e "Unutma GÃ¶zetleyici, yine geleceÄŸiz ve birgÃ¼n evreni gÃ¶receksin." demiÅŸlerdi.

Herbert Schirmer aracÄ±na dÃ¶ndÃ¼kten sonra uzay cismi uÃ§up gitti. Boynundaki leke, yaratÄ±ÄŸÄ±n ona dokunduÄŸu yerdi. Hipnoz altÄ±nda herÅŸeyi hatÄ±rladÄ±ktan sonra bir daha polislik yapmadÄ±. KuÅŸkusuz 3 AralÄ±k 1967Â´den sonra SchirmerÂ´in yaÅŸamÄ± tÃ¼mÃ¼yle deÄŸiÅŸmiÅŸti ve o artÄ±k eski Schirmer deÄŸildi. Åžimdi Ã¶zel bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve bekliyor. Neyi mi? Evreni gÃ¶receÄŸi gÃ¼nÃ¼...

Demiryolunda dev UFO

AralÄ±k 1997Â´de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir UFOÂ´nun Kuzey AvustralyaÂ´daki bir demiryolu yÃ¼k istasyonunun yakÄ±nÄ±na indiÄŸi bildirildi. UFOÂ´yu, istasyonda yÃ¼kleme yapan tÃ¼m iÅŸÃ§iler gÃ¶rdÃ¼ler. OlayÄ±n geÃ§tiÄŸi yer, Queensland Eyaleti, Kajabbi BÃ¶lgesi, istasyon Brisbane ile Isa DaÄŸÄ± arasÄ±ndaki tren hattÄ±nÄ±n Ã¼zerinde ve BrisbaneÂ´in 1936 km. kuzeybatÄ±sÄ±nda. YÃ¼k trenine yÃ¼kleme yapan iÅŸÃ§iler gÃ¶k cismini "Dev bir bina" ya benzettiler. Bir tanÄ±k; "Åžeffaf bir ÅŸeydi, pas renginde kahverengiydi, bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ bana gÃ¶re bir tren dizisi kadar vardÄ±." diyordu. Ortalama bir trenin uzunluÄŸu 300 metredir. UFO yere inmiÅŸ gibiydi ama temas gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸti. Ä°ÅŸÃ§iler olay sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±ngÄ±raklÄ± yÄ±lan takÄ±rdamasÄ±na benzettikleri bir ses duymuÅŸlardÄ± ve bazÄ±larÄ±; "BÃ¶yle birÅŸeyi yaÅŸam boyu gÃ¶rmedik." diyorlardÄ±. Kuzey QueenslandÂ´da yaÅŸayan ilkel yerli kabileler yani Aborginler, efsanelerinde de yer alan "Min Min IÅŸÄ±klarÄ±" dedikleri garip gÃ¶k cisimlerinden sÃ¼rekli sÃ¶z etmektedirler.

Kaynak: Ross Dowe/Avustralya/Yeni Zelanda Ulusal UFO Haber Merkezi)

Zaman KaybÄ± ve UFO akrobasisi

Ä°ki grup tanÄ±k 19 Åžubat 1998Â´de, New Jersey, Toms IrmaÄŸÄ±Â´nda UFO gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶ylediler. Grubun birisi. zaman kaybÄ±na uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyordu. Olay yeri New YorkÂ´un 160 km. gÃ¼neyi idi. O gÃ¼n, saat 10:00Â´da etfaiyeci Bob Moorie ve arkadaÅŸÄ± George Pazzinski, 37 noÂ´lu yolda arabalarÄ± ile gidiyorlardÄ±, bÃ¶lge Ã§am ormanlarÄ±ndan oluÅŸmaktadÄ±r, daha kÄ±sa olan bir yan yola sapmaya karar verdiler, tam yola girdiklerinde araba sallanmaya ve savrulmaya baÅŸladÄ±, birden Ã¶nlerinde koca bir cisim belirince, zorlukla frenlere asÄ±lan George arabayÄ± durdurdu, Ã§arpmaktan son anda kurtulmuÅŸlardÄ±. Yolun ortasÄ±nda tabak ÅŸeklinde, Ã¼Ã§ bacaklÄ± bir araÃ§ duruyordu. Kayarak durduklarÄ± yerle cisim arasÄ±nda en fazla on metre vardÄ±. Sabit bakÄ±ÅŸlarla ikisi de cismi bir dakika kadar ses Ã§Ä±karmadan izlediler ve Bob sordu; "GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ gÃ¶rÃ¼yor musun?", George cevap verdi; "EÄŸer bir uÃ§an daire gÃ¶rÃ¼yorsan, ben de gÃ¶rÃ¼yorum." Birden paniÄŸe giren George haykÄ±rarak; "Bu cehennem olasÄ± yerden gidelim" diyerek arabayÄ± geri vitese taktÄ±, gazÄ± sonuna kadar kÃ¶kledi, arabayÄ± Ã§evirerek geri dÃ¶nmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, birden durdu ve arabayÄ± da durdurdu. Sabit bakÄ±ÅŸlarla bakarken, Bob gitmeleri iÃ§in Ä±srar ediyordu. Sonra George arabayÄ± Ã§evirdi ve hiÃ§ durmadan ve konuÅŸmadan araba sÃ¼rerek doÄŸrudan eve gittiler ama BobÂ´un evine yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nda inanamadÄ±klarÄ± bir ÅŸeyi fark ettiler. GÃ¼n batÄ±yordu ve saat altÄ±yÄ± Ã§eyrek geÃ§iyordu oysa en fazla bir saat araba sÃ¼rmÃ¼ÅŸlerdi. Aradaki saatlere ne olmuÅŸtu? Daha sonraki gÃ¼nlerde, UFOÂ´nun ayaklarÄ±nÄ±n arasÄ±nda yere inik bir merdiven bulunduÄŸunu, Ã¼zerinde hiÃ§bir iÅŸaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve cismin mat aleminyum renginde olduÄŸunu anÄ±msadÄ±lar. Bob ve GeorgeÂ´un saat 11:00 ile akÅŸamÃ¼stÃ¼ 05:00 arasÄ±ndaki anÄ±larÄ± yok oldu. Bu altÄ± saati hiÃ§ anÄ±msamÄ±yorlar.

AynÄ± gÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra 04:30 sÄ±ralarÄ±nda Ellis Smith, yanÄ±ndaki dokuz yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ve beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla beraber Toms IrmaÄŸÄ± Ã¼zerindeki bir UFOÂ´nun akrobatik hareketlerini izledi. Smith ÅŸÃ¶yle anlatÄ±yor; "Sinemadan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±k ve arabamÄ± Toms IrmaÄŸÄ±Â´na doÄŸru sÃ¼rÃ¼yordum, gÃ¼neybatÄ±ya doÄŸru, 40-45 derece ufuk doÄŸrultusunda Ã§ok parlak beyaz bir Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rdÃ¼m. GÃ¶k Ã§ok berraktÄ± ama ben Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n nereden geldiÄŸini gÃ¶rememiÅŸtim. Ã–nce Ã¶zel bir hava aracÄ± sandÄ±m ama benzemiyordu, bir ara Ã¼zerimize bir kÄ±talararasÄ± roket atÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ama cisim birden yavaÅŸladÄ±, neredeyse gÃ¶kte asÄ±lÄ± gibiydi, Ã§ok yavaÅŸ olarak yÃ¼kseliyordu. ÃœÃ§ dakika kadar bÃ¶yle devam ederek, bir J harfi hareketi oluÅŸturdu, parlaklÄ±ÄŸÄ± gittikÃ§e artÄ±yor, sanki boyutu deÄŸiÅŸiyordu, sisli veya dumanlÄ± bir Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inde katÄ± bir cismin bulunduÄŸunu fark edebileceÄŸim kadar bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtu." TanÄ±k UFOÂ´nun aynÄ± hareketi altÄ± kez yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama her hareketin sÃ¼resinin deÄŸiÅŸtiÄŸini ve sonuncusunun en fazla 30 saniye sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtiyor. UFO, bu hareketlerin ardÄ±ndan yine yavaÅŸlamÄ±ÅŸ ve tabaksÄ± ÅŸekli daha belirginleÅŸirken parlaklÄ±ÄŸÄ± daha da artmÄ±ÅŸ sonra bir top ÅŸekline dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, Ã§evresinde yoÄŸunlaÅŸan sisin iÃ§inde birden yok olmuÅŸ.

Kaynak: MUFON

KÃ¶pek UFOÂ´larÄ± haber veriyor

21 Åžubat 1988Â´de sabah saat 09:00 civarÄ±nda Adam Tanner ve kÃ¶peÄŸi Kala Colorado, Longment kentindeki evlerinin yakÄ±nÄ±nda caddede yÃ¼rÃ¼yorlardÄ±. Adam anlatÄ±yor; "KÃ¶peÄŸimi gezdiriyordum, Kala Ã§imenliÄŸe doÄŸru koÅŸtu ve Ã§aÄŸÄ±rmama raÄŸmen geri gelmedi. Yere oturdu ve gÃ¶ÄŸe doÄŸru bakarak aÄŸlar gibi inlemeye baÅŸladÄ±. Nereye baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ettim, Ã§imenliÄŸin Ã¼zerinde ve hemen ardÄ±ndaki evimin tepesinde alev gibi titreÅŸen beÅŸ veya altÄ± tane portakal renkli Ä±ÅŸÄ±klar gÃ¶rdÃ¼m. Sonra birden ikiye ayrÄ±ldÄ±lar ve V ÅŸeklinde aÃ§Ä±larak yÃ¼kseli; kayboldular. Heyecanla eve gidip karÄ±ma anlattÄ±m dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±p beraber yine baktÄ±k ama gitmiÅŸlerdi, yanÄ±ma kameramÄ± alÄ±p birkaÃ§ gÃ¼n bekledim ama gelmediler. Herhalde en fazla 30 saniye gÃ¶rebilmiÅŸtim, portakal renkli Ä±ÅŸÄ±klar gÃ¶z kÄ±rpÄ±yorlardÄ±, ne gÃ¶rdÃ¼gÃ¼mÃ¼ bilmiyorum ama bu Ä±ÅŸÄ±klarÄ±n bildiÄŸimiz uÃ§an araÃ§larla hiÃ§ ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±na eminim. EÄŸer bu bÃ¼tÃ¼n bir araÃ§sa, herhalde 7000 metre yÃ¼kseklikteydi ama dedim ya ne gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ bilmiyorum ve bÃ¶yle bir ÅŸeyi Ã¶mrÃ¼mde hiÃ§ gÃ¶rmedim."

Kaynak: MUFON

Gece ziyaretÃ§isinin amacÄ± neydi?

Yine AvustralyaÂ´dayÄ±z. Yer, BatÄ± Avustralya, Fremantle kenti. Tarih 1 Åžubat 1998, saat geceyarÄ±sÄ± 02:30. Rowena Judd evinde uyuyor. OlayÄ± kendisinden dinleyelim; "Birden uyandÄ±m, yatak odamÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde birisi vardÄ±, insanÄ±msÄ± bir ÅŸekildi, karanlÄ±ktÄ± ama iÃ§inden yayÄ±lan Ã§ok hafif bir Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼yordum ve yÃ¼zÃ¼ belirsizdi. Sonra birden kayboldu. Korkuyla yataktan fÄ±rladÄ±m, yandaki odadaki kardeÅŸimi uyandÄ±rdÄ±m, tÃ¼m evi aradÄ±k, hiÃ§ kimse yoktu ve her yer sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± kapalÄ±ydÄ±." Ä°ki hafta sonra 15 ÅžubatÂ´ta bu kez JuddÂ´un evinin Ã¼zerinde parlak bir Ä±ÅŸÄ±k belirdi, bir vÄ±zÄ±ltÄ± sesi Ã§Ä±karÄ±yordu, tÃ¼m ev aydÄ±nlandÄ±. 22 ÅžubatÂ´ta gece 12:25 sÄ±ralarÄ±nda Perth yakÄ±nÄ±ndaki KarangiÂ´de, Ã¼Ã§ adet parlak portakal renkli Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼neybatÄ±ya doÄŸru gittikleri rapor edildi. IÅŸÄ±klar yavaÅŸ ve Ã¼Ã§gen ÅŸeklinde uÃ§uyorlardÄ± sonra yÃ¼kselerek dikey bir form oluÅŸturdular, derken birisinin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± beyaza dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ve doÄŸrudan yere yÃ¶neldiÄŸinde Ã¼Ã§Ã¼ birden kayboldular. YaklaÅŸÄ±k olarak gÃ¶zlem yerinden bir km. uzaklÄ±ktaydÄ±lar.

Kaynak: Ross Dowe/Avustralya/Yeni Zelanda Ulusal UFO Haber Merkezi)

Helikopteri kim dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼?

18 Åžubat 1998, PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, ABD Deniz KuvvetleriÂ´ne ait bir helikopter, deney amacÄ±yla uÃ§uÅŸa Ã§Ä±ktÄ± ve bir kaza sonucunda California, Sequoia Ulusal OrmanÄ±Â´na dÃ¼ÅŸtÃ¼. BeÅŸ kiÅŸilik mÃ¼rettebat kurtulamadÄ±. Kazadan hemen sonra, Åžerif Mike Gutsch ve ekibi Kern IrmaÄŸÄ± yanÄ±ndaki kaza yerine ulaÅŸtÄ±lar; Åžerif Gutsh anlatÄ±yor; "Kaza yeri ile Mojave Ã‡Ã¶lÃ¼Â´nÃ¼n 100 km. doÄŸusudur. Oraya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda kurbanlara dokunmamam, askeri yetkilileri beklemem emredildi, Ã¶lenlerin kimlikleri belirtilmiyordu." AynÄ± gÃ¼n, gÃ¼neydeki Fresno BeeÂ´de birÃ§ok kiÅŸi saat 11:00 civarÄ±nda Kern IrmaÄŸÄ± Ã¼zerinde uÃ§an parlak bir cismi rapor etmiÅŸlerdi ve haberlerin gelmesinden birkaÃ§ saat sonra helikopter kazasÄ± gerÃ§ekleÅŸti. BÃ¶lge Haber BÃ¼rosuÂ´ndan Ernest Cowan, Ä±ÅŸÄ±klÄ± cismin kaza ile ilgili olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde, cismin alevli olmadÄŸÄ±nÄ± ama bir meteor veya Vandenberg ÃœssÃ¼Â´nden atÄ±lmÄ±ÅŸ olasÄ± bir uydu olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor. Ama tanÄ±klara gÃ¶re cisim garip dairesel hareketler yapÄ±yordu yani yere doÄŸru dÃ¼ÅŸmÃ¼yordu.