Gelecek planları, aşk hayatında yenilikler

Ancak, günün gezegen görünümleri daha olumlu olduğu için iş de zorlayan ve ev azalarını ön plana çıkartan etkilerini bugün hissetmeyiz diye umuyorum. Öğle saatlerinde ilişkilerimiz, aşk hayatımız, güzellik ve estetik başlıklı konular ya da maddi başlıklı işler açısından olumlu koşullar var. Gece saatlerine kadar maddi başlıklı konularda görüşmeler yapmak, geleceğimizi ilgilendiren planlar, randevular ya da yayınlar veya pazarlama faaliyetleri açısından uygun zaman diliminde olacağız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel