MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Geçmişin izleri, sabit fikirli kişiler

    Geçmişin izleri, sabit fikirli kişiler

    Niobe Aslı TEMEL
    30.03.2016 - 09:08 | Son Güncelleme:

    Geçmişle bağlantılı konular, kişiler, eski hesaplaşmalar veya eskilerin yardımları söz konusu olabilir.

    İkili ilişkilerde zaman zaman problemler yaşayabileceğimiz günlerdeyiz. Sabit fikirli veya takıntılı kişiler dikkat gerektiriyor. Farklı ideolojiler ya da inançlarla ilgili beyanlar veya inatçı söylemler diyaloglarda harareti arttırabilir.

    Neyse ki, Ay’ın konumu halsizlik ve isteksizlik etkisi yaratarak enerjimizi düşürecektir.

    Tartışmalardan kaçınmayı ve eleştirilere ya da kullanacağımız kelimelere dikkat etmeyi başarabilirsek, yeni fikirlerimiz olabilir ya da ya da üzerinde yoğunlaştığımız konularda ilerleme sağlayan veya çözüm getiren düşüncelerimize yer açabiliriz.

    Ani tepkilerden ve hızlı hareketlerden kaçınalım, ama dahi yönümüzü serbest bırakalım. Beklenmedik durumlar uğraştırıcı olabilir birkaç gün için.

    Etiketler: NİOBE , aslı temel , astroloji

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.