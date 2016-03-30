Geçmişin izleri, sabit fikirli kişiler

İkili ilişkilerde zaman zaman problemler yaşayabileceğimiz günlerdeyiz. Sabit fikirli veya takıntılı kişiler dikkat gerektiriyor. Farklı ideolojiler ya da inançlarla ilgili beyanlar veya inatçı söylemler diyaloglarda harareti arttırabilir.

Neyse ki, Ay’ın konumu halsizlik ve isteksizlik etkisi yaratarak enerjimizi düşürecektir.

Tartışmalardan kaçınmayı ve eleştirilere ya da kullanacağımız kelimelere dikkat etmeyi başarabilirsek, yeni fikirlerimiz olabilir ya da ya da üzerinde yoğunlaştığımız konularda ilerleme sağlayan veya çözüm getiren düşüncelerimize yer açabiliriz.

Ani tepkilerden ve hızlı hareketlerden kaçınalım, ama dahi yönümüzü serbest bırakalım. Beklenmedik durumlar uğraştırıcı olabilir birkaç gün için.