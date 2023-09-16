MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
“Terörist neredeyse hedefimiz… pic.twitter.com/wIP05ExyWp