×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLEREgazetelik Haberleri

MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 16:02

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#PKK#Terörist

BAKMADAN GEÇME!