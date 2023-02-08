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Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Deprem#CHP
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bölgeye gitti.

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Kılıçdaroğlu Adana’da yıkılan Zeray Apartmanı’nda sürdürülen kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu’na, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanları eşlik etti.

GERÇEKLER ÇOK FARKLI

CHP Lideri daha sonra Hatay’a geçti. İskenderun’da İbrahim Karaoğlan Caddesi’nde enkaza giden Kılıçdaroğlu, arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alıp, ailelerinden gelecek iyi haberi bekleyenlerle görüştü. Kılıçdaroğlu, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’dan da bilgi aldı. CHP Lideri burada yaptığı açıklamada ise “Sahada karşılaştığımız gerçekler çok farklı, çok ağır bir tablo ile karşı karşıyayız. İnsanlar feryat halinde. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajda da “Dönünce SPK’ya gideceğim. En acı günlerimizde bile küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller” ifadelerini kullandı.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Deprem#CHP

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