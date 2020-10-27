Mavi Ay ne zaman? NASA’dan Mavi Dolunay için tarih açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı NASA, geçtiğimiz haftalar Mavi Ay’ın tarihi paylaşmıştı. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek, bu nedenle bu doğa olayına Mavi Ay adı veriliyor.

NADİR GÖRÜLÜYOR

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

MAVİ AY NASIL OLUŞUR?

Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.