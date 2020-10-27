MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Gazete Haberleri >Mavi Ay ne zaman? NASA’dan Mavi Dolunay için tarih açıklaması

Mavi Ay ne zaman? NASA’dan Mavi Dolunay için tarih açıklaması

Hürriyet Haber
27.10.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Ekim ayında gerçekleşecek Mavi ay için geri sayım devam ediyor. Gök olayı ve astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği Mavi Dolunay, uzmanlar tarafından nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor. Peki Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek? İşte NASA’dan yapılan Mavi Dolunay açıklaması...

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı NASA, geçtiğimiz haftalar Mavi Ay’ın tarihi paylaşmıştı. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek, bu nedenle bu doğa olayına Mavi Ay adı veriliyor.

NADİR GÖRÜLÜYOR

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

MAVİ AY NASIL OLUŞUR?

Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.

Etiketler:

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

      Sayfa Başı

      © Copyright 2020
      Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.