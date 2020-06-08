Zynga, Türk şirketi için neden 1.8 milyar doları gözden çıkardı?

Şirketin gelirinin yüzde 96'sı mobilden Kim'e göre oyun sektörünün en yüksek büyüme potansiyeli mobilde.



Zynga da daha çok mobil oyunlara odaklanmış durumda.



Şirketin gelirinin yüzde 96'sı mobil oyunlardan geliyor.



Kim, 5G ve yeni teknolojilerle bu mobil oyun sektörünün daha da gelişeceği fikriyatında.



Kim'e ufukta yeni satın almaların olup olmadığını soruyoruz, ve bize şu yanıtı veriyor:



"Mobil oyun sektöründe daha çok konsolidasyonun olacağına inanıyoruz. Gün geçtikçe sektörde daha çok satın almalara dair haber okuyorsunuz. Biz de Zynga olarak yavaşlamayacağız."