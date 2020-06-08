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Hürriyet
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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 06:37,

Zynga, Türk şirketi için neden 1.8 milyar doları gözden çıkardı?

Zynga'nın yerli oyun şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın almasıyla birlikte Türkiye'de gündem oldu. Peki Zynga ne için bu denli büyük bir ödemeyi Peak Games'e yaptı?

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Zynga'nın 2010 yılında İstanbul'da kurulan Peak oyun şirketini 1,8 milyar dolara satın alması, bu hafta Türkiye'nin en çok konuştuğu haberlerden biri oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu haberi "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Peak'in satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu" diyerek memnuniyetle karşıladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "İlk Türk unicorn yani Turcorn hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

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Girişim dünyasında değeri 1 milyar dolara ulaşan şirketlere 'unicorn' adı veriliyor. Türkiye'deki girişim dünyası açısından bu satın almanın olumlu taraflarından biri ise Sidar Şahin'in kurucusu olduğu 100 çalışanlık şirketin Zynga çatısı altında otonom bir şekilde kalmaya devam edecek olması.

5Sidar Şahin büyük bir vizyoner
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'Sidar Şahin büyük bir vizyoner'

Zynga şirketinin Yayın Müdürü Bernard Kim, bu satın almanın arka planını ve hikayesini anlattı. Aslında Zynga ne Peak oyun şirketine ne de Türkiye oyun sektörüne yabancı. Zynga, 2017 yılında Peak'in kart ve okey oyunları stüdyosunu 100 milyon dolar'a satın almıştı.

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Bu stüdyonun geliştirdiği oyunlar arasında Spades Plus, Gin Rummy Plus ve o dönem Türkiye'nin en büyük oyunu olan 101 Okey Plus yer alıyordu.

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Zynga Yayın Müdürü Bernard Kim, bundan üç yıl önce Peak'in kart ve okey oyunları stüdyosunun satın alınmasıyla iki şirketin ekipleri arasında güçlü bir bağın kurulduğunu söylüyor.

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Peak'in kurucusu olan Sidar Şahin'i 'büyük bir vizyoner' olarak tanımlayan Kim, üç yıl önce gerçekleşen ilk satın almanın ardından iki şirket arasındaki ilişkinin keyifli ve verimli bir ortaklığa dönüştüğünü anlatıyor:

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"Biz aslında büyük bir şemsiye şirket olmayı ve bünyemize aldığımız şirketlerin kendi otonomilerini ve özgürlüklerini korumalarını istiyoruz. Peak ekibi ile de aynen bu şekilde oldu. Sidar da kart oyunları stüdyosu ile ilişkili sürecin sorunsuz gittiğini gördü, ilişkimizi zaman içinde geliştirdik. Bu Zynga için çok önemli bir şey çünkü biz genel olarak çok sıkı bir şekilde ilişkilere yatırım yapıyoruz."

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Koronavirüs krizi patlak vermeden önce İstanbul'a altı defa geldiğini, Sidar Şahin ve ekibinin de San Francisco'ya ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Kim, "Beraber çok hızlı büyüyebileceğimizi düşünüyoruz. Oyun sektöründeki bu devasa ortaklık bizim için çok heyecan verici bir şey" diyor.

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Kim, Peak'in de şirket olarak Zynga'ı seçmiş olmasından dolayı onur duyduklarını ekliyor sözlerine.

13Herkesin oynayabileceği oyunlar: Toon Blast ve Toy Blast
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Herkesin oynayabileceği oyunlar: Toon Blast ve Toy Blast

Bernard Kim, Peak'e duydukları ilginin temelinde Toon Blast ve Toy Blast adındaki iki mobil oyunun da yer aldığını vurguluyor.

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"Ben de Toon Blast oynuyorum; piyasadaki tasarlanmış en iyi puzzle oyunlarından biri. Bu oyunu geliştiren yetenekli ekipten çok etkilenmiş durumdayız" diyen Kim'e göre özellikle mobil oyunların çok sayıda kişiye hitap edebilmesi çok önemli.

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Piyasadaki çoğu oyunun herkesin oynayabileceği türde olmadığını vurgulayan Kim, Toon Blast ve Toy Blast'un ise bunu başarabildiğini söylüyor:

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"Bu oyunları telefonunu eline alan herkes oynayabilir; çok kolay. Yürürken bile oynayabilirsiniz. Ancak uzmanlaşmak için strateji geliştirmelisiniz. Aynı zamanda aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurmanızı sağlayan oyunlar. Bir yandan rekabetçi tarafınızı da körükleyen eğlenceli oyunlar. Oyun sektörünün geleceği için çok iyi bir karışım: Mobil, erişilebilir ve sosyal."

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Toon Blast ve Toy Blast adlı oyunlar, mobil telefonlarda oynanan oyunlar arasında sırasıyla ilk 10 ve ilk 20'de yer alıyor.

İki oyunun toplamda günlük ortalama 12 milyon aktif kullanıcısı var.

Bu rakamın Zynga'nın günlük aktif kullanıcı sayısını yüzde 60 artırması bekleniyor.

18Japonya pazarı da satışta rol oynadı
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Japonya pazarı da satışta rol oynadı

Kim'e göre Peak'i satın almalarında rol oynayan etmenlerden bir diğeri ise Japonya pazarında güçlü olmaları:

"Toon Blast Japonya'da en çok yüklenen oyunlar listesinde sürekli olarak ilk 30'da. Batılı bir şirket için Japonya gibi kendi ürettikleri ürünlere ilgi gösteren bir pazarda bu kadar popüler olmak çok rastlanır bir şey değil."

19Türkiyenin yeteneklerine aşinayız
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"Türkiye'nin yeteneklerine aşinayız"

Peak, Zynga'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği üçüncü satın alma.

Şirket, 2018 yılında 250 milyon dolara kurucusu Mehmet Ecevit'in olduğu İstanbul merkezli Gram Games'i satın aldı.

Gram Games'in geliştirdiği popüler oyunlar arasında Merge Dragons! ve Merge Magic! yer alıyor.

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"Türkiye oyun pazarına ve oyun sektöründeki yeteneklere çok aşinayız" diyen Kim, satın almanın ardından Gram Games'te hiçbir şeyin değişmediğini, şirketin marka kimliklerini, kendi yaratıcı yeteneklerini ve otonomilerini korumaya devam ettiklerini söylüyor.

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Peak için de aynısı olacak.

Bu yüzden de 1,8 milyar dolarlık satın almanın yarısı 900 milyon dolar nakit, yarısı 900 milyon dolar değerinde Zynga hissesiyle gerçekleşti.

23Türkiye, gelirimizin yüksek olduğu pazarlardan
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'Türkiye, gelirimizin yüksek olduğu pazarlardan'

Zynga Poker gibi oyunlarla Türkiye'deki oyun piyasasının üst sıralarında yer aldıklarını söyleyen Kim, yeni kullanıcılara ulaşmak için pazarlamaya yatırım yaptıklarını anlatıyor:

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"Türkiye'deki oyuncularda büyük bir güç ve tutku görüyoruz. Bu yüzden devamlı güçlü yatırımlar yapıyoruz bu pazara. Türkiye, şirket gelirini yüksek oranda sağladığımız ülkelerin başında. Hem pazarı hem de kullanıcıların yazılımlarımızla etkileşim içinde olma halini seviyoruz."

25Zynganın en kötüden bile kötü olduğu dönem
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Zynga'nın 'en kötüden bile kötü olduğu' dönem

Peak, Zynga'nın son dönemde gerçekleştirdiği tek satın alma değil.

Çok sayıda farklı oyun şirketini bünyesine katan Zynga, son birkaç yıldır çok hızlı bir şekilde büyüyor.

Aslında şirket için 2016 yılına kadar tablo çok da parlak değildi.

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Zynga, 2011 yılında halka arz edilmiş; FarmVille ile beraber hızlı bir büyüme trendi yakalamıştı.

Ancak 2013 yılında işler değişti ve şirket düşüş sürecine girdi.

Bunun üzerine şirketin CEO'su ve kurucusu olan Mark Pincus, liderlik görevini oyun devi Electronic Arts'da müdürlük görevinde yer almış, o sıralarda ise emekliliğinin tadını çıkaran Frank Gibeau'ya verdi.

Şirketin halen CEO'su olan Frank Gibeau'nun 2016 yılında bu görevi üstlenmesiyle işin rengi değişmeye başladı.

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Gibeau, şirkete ilk geldiği zaman gerçekleştirdiği bir toplantıyla ilgili olarak Bloomberg'e şu anısını anlatıyor: "En kötüden bile daha kötü olduğumuzu anlatmam gerekti. Sektördeki hemen hemen herkesten daha az gelir elde ediyorduk."

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Gibeau, göreve geldikten sonra ise şirketin hisseleri üç kat değerlendi; gelirleri 2019 yılında yüzde 56 yükseldi.

Zynga'yı 2007 yılında kuran Mark Pincus ise şirketin tekrar yükselişe geçmesi üzerine yönetim kurulu başkanlığından ve karar mekanizmasındaki kimi haklarından vazgeçerek arka plana çekildi.

29Küllerinden doğdu
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'Küllerinden doğdu'

Bloomberg dahil olmak üzere çok sayıda medya kuruluşu Zynga'nın son yıllardaki başarısını 'bir geri dönüş hikayesi' olarak haberleştirdi.

"Bu gerçekten de küllerinden yeniden doğan bir şirketin başarı hikayesi mi?" diye sorduğumda Bernard Kim gülüyor.

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Medyanın bunu bir 'dipten geri dönme' hikayesi olarak yansıtmasının altında Hollywood'dan kaynaklanan bu tarz konuların sevilmesinin yattığını düşünüyor.

Ancak Kim bu görüşte değil; şirketin odağını daha çok büyümeye çevirmesiyle değişimin yaşandığı görüşünde.

Zynga'nın bu değişimden önce de çok sağlam oyunlara sahip olduğunu söyleyen Kim, yeni yönetimin daha çok yüksek etkileşim oranı, gelir elde etme gibi meselelere odaklandığını söylüyor.

31Şirketin gelirinin yüzde 96sı mobilden
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Şirketin gelirinin yüzde 96'sı mobilden

Kim'e göre oyun sektörünün en yüksek büyüme potansiyeli mobilde.

Zynga da daha çok mobil oyunlara odaklanmış durumda.

Şirketin gelirinin yüzde 96'sı mobil oyunlardan geliyor.

Kim, 5G ve yeni teknolojilerle bu mobil oyun sektörünün daha da gelişeceği fikriyatında.

Kim'e ufukta yeni satın almaların olup olmadığını soruyoruz, ve bize şu yanıtı veriyor:

"Mobil oyun sektöründe daha çok konsolidasyonun olacağına inanıyoruz. Gün geçtikçe sektörde daha çok satın almalara dair haber okuyorsunuz. Biz de Zynga olarak yavaşlamayacağız."

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