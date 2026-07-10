Zümrüt yeşili rengine büründü: 'Oldukça etkileyici ve güzel'

"GÖRSEL OLARAK OLDUKÇA ETKİLEYİCİ VE GÜZEL"

Obruğun, bugün Apa Barajı'nı oluşturan Çarşamba kanalının yanında bulunduğundan sulu bir obruk görünümünde olduğunu anlatan Arık, şöyle konuştu:

"Obruğun içinde tüm zamanlarda su bulunuyordu. Ancak geçtiğimiz yıllardaki kuraklıktan çok etkilenmişti ve su seviyesi bir hayli düşmüştü. Bu yılki yağışlarla su seviyesi yükseldi. Yanındaki diğer sulu alanlara göre çok daha koyu yeşil renkli bir doku oluştu. Görsel olarak oldukça etkileyici ve güzel. Obrukları ele aldığımız zaman bölgedeki diğer obrukların pek çoğu, genç birimler içerisinde kırıntılı seviyeler içerisinde ve örtü malzemesi içerisinde oluşuyor. Apasaraycık Obruğu paleobruk olarak bunlardan ayrışıyor."

Arık, obruğun gelenleri bir nazar boncuğu gibi karşıladığını vurgulayarak, meraklılarına bu güzel manzarayı ziyaret etmelerini önerdi.

Arık, "Hemen yanından geçen Çarşamba Kanalı ve Apa Barajı görsel olarak manzaraya ayrı bir güzellik de katıyor." dedi.