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Zümrüt yeşili rengine büründü: 'Oldukça etkileyici ve güzel'

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Apasaraycık Obruğu#Doğal Güzellik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 12:38

Konya Ovası'nın bozkır dokusu içinde zümrüt yeşili rengiyle dikkati çeken Apasaraycık Obruğu, geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle kaybettiği doğal güzelliğine yağışlı geçen dönemin ardından yeniden kavuştu. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık "Geçtiğimiz yıllardaki kuraklıktan çok etkilenmişti ve su seviyesi bir hayli düşmüştü. Bu yılki yağışlarla su seviyesi yükseldi. Yanındaki diğer sulu alanlara göre çok daha koyu yeşil renkli bir doku oluştu. Görsel olarak oldukça etkileyici ve güzel" dedi.