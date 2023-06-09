Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali ile birinci olan yarışmacı 9 Haziran tarihinde belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği hafta içi her gün seyirciyle buluşan Yemekteyiz'in 5-9 Haziran 2023 tarihli haftasında final günü puanlar final günü puanlar tek tek açıklandı. Cuma günü verilen puanlamalar sonucu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olan isimler belirlendi. Sonuca göre Zuhal Topal'dan ve rakiplerinden toplamda 32 puan alan Zeynep Hanım haftanın birincisi oldu. İşte, 9 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu.