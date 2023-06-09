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Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu? | Haftanın puan tablosu belli oldu! İşte 9 Haziran Zuhal Topal’la Yemekteyiz 50 bin TL para ödülünü kazanan isim

Güncelleme Tarihi:

#Zuhal Topal’La Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 20:23

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? izleyenler tarafından merak edilirken, haftanın finaliyle 50 bin TL'yi kazanan isim netleşti. Ekranların sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in 9 Haziran tarihli son bölümünde, cuma akşamı haftanın final heyecanı yaşandı. Hatice Hanım, Berke Bey, Onur Bey, Selda Hanım ve Zeynep Hanım'ın para ödülü için mutfakta hünerlerini gösterdiği haftada, Zuhal Topal'ın puanları da birinciyi belirlemede etkili oldu. Haftanın puanlarına göre 27 puan alan Hatice Hanım haftanın sonuncusu olurken, toplamda 32 puan alan bir isim birinci olarak 50 bin TL'yi kazanmanın sevincini yaşadı. Peki, 9 Haziran Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, haftanın puan durumuna göre Yemekteyiz 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı ve haftanın finalinde yaşananlar.

1/3Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu | Haftanın puan tablosu belli oldu İşte 9 Haziran Zuhal Topal’la Yemekteyiz 50 bin TL para ödülünü kazanan isim

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali ile birinci olan yarışmacı 9 Haziran tarihinde belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği hafta içi her gün seyirciyle buluşan Yemekteyiz'in 5-9 Haziran 2023 tarihli haftasında final günü puanlar final günü puanlar tek tek açıklandı. Cuma günü verilen puanlamalar sonucu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olan isimler belirlendi. Sonuca göre Zuhal Topal'dan ve rakiplerinden toplamda 32 puan alan Zeynep Hanım haftanın birincisi oldu. İşte, 9 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu.

2/3ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 9 Haziran Cuma akşamı verilen oylar açıklandı. Sunucu Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada oy dağılımı şöyle oldu;

Haftanın beşincisi, Hatice Hanım oldu. Rakiplerinden 22 puan, Zuhal Topal'dan ise 5 puan aldı. Hatice Hanım 27 puanla 50 bin TL'ye veda etti.

Haftanın dördüncüsü, Berke Bey oldu. Berke Bey yarışmacılardan 22, Zuhal Topal'dan da 6 puan alarak toplam 28 puanla haftayı dördüncü tamamladı.

3/3Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu | Haftanın puan tablosu belli oldu İşte 9 Haziran Zuhal Topal’la Yemekteyiz 50 bin TL para ödülünü kazanan isim

Haftanın üçüncüsü, Onur Bey oldu. Toplamda 29 puan alan Onur Bey büyük ödüle veda etti.

Haftanın ikincisi, rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 31 puan alan Selda Hanım oldu.

Haftanın birincisi Zeynep Hanım oldu. 50 bin TL'nin sahibi olan Zeynep Hanım rakiplerinden 24 puan, Zuhal Topal'dan ise 8 puan aldı. Toplamda 32 puan alan Zeynep Hanım haftanın birincisi oldu.

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#Zuhal Topal’La Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon