Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 21 Ocak 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de bir final günü daha geldi çattı. Murat Bey'in yarıştığı cuma gününde hararetli tartışmalar eksik olmazken gün sonunda yemeklerin tadına bakılması ile puanlar belirlendi.



Bu hafta 24 puan alan Hanife Hanım haftanın 5. olurken, Aynur Hanım toplamda aldığı 26 puanla haftayı dördüncü olarak tamamladı. Yarışmanın en iddialı isimlerinden olan ve şeflik yapan Murat Bey ise 33 puanla 3. oldu.