Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 21 Ocak 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı belli oldu. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen programda birbirinden iddialı beş isim büyük ödül için mutfakta hünerlerini gösterdi. Hanife Hanım, Aynur Hanım, Murat Bey, Banu Hanım ve Samet Bey'in yarıştığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 17-21 Ocak haftasında bugün yapılan yemeklere verilen puanların açıklanmasının ardından birinci belli oldu. Puan sonuçlarına göre Hanife Hanım 24 puanla sonuncu olurken, Banu Hanım 39 puan haftanın birincisi oldu.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de bir final günü daha geldi çattı. Murat Bey'in yarıştığı cuma gününde hararetli tartışmalar eksik olmazken gün sonunda yemeklerin tadına bakılması ile puanlar belirlendi.
Bu hafta 24 puan alan Hanife Hanım haftanın 5. olurken, Aynur Hanım toplamda aldığı 26 puanla haftayı dördüncü olarak tamamladı. Yarışmanın en iddialı isimlerinden olan ve şeflik yapan Murat Bey ise 33 puanla 3. oldu.
Haftanın birincisi olan Banu Hanım 31 puan yarışmacılarda, 8 puan da Zuhal Topal'dan aldı. Toplamda 39 puan alan Banu Hanım 15 bin TL'nin sahibi oldu. 34 puan alan Samet Bey ise haftayı 2. olarak tamamladı.