Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı kim oldu? İşte 10 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, cuma günü belli oldu. Birbirinden farklı beş yarışmacının 5 gün boyunca mutfakta hünerlerini gösterdiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 10 Aralık tarihli bölümünde haftanın finali heyecanı yaşandı. 15 bin TL'lik ödülü almaya hak kazanan yarışmacı final günü toplam 32 puan alırken, 22 puan alan Furkan Bey büyük ödüle veda eden ilk yarışmacı oldu. Esra Hanım'ın yarıştığı cuma gününde masada yaşanan tartışmalar ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e damga vurdu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, 10 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın final heyecanı 10 Aralık Cuma akşamı yaşandı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu hafta Furkan Bey, Esra Hanım, Soner Bey, Funda Hanım ve Beyzanur Hanım yarıştı. Beş yarışmacının 15 bin TL değerindeki ödülü almak için mutfakta hünerlerini gösterdiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 6-10 Aralık haftasında büyük ödülü kazanan yarışmacı Funda Hanım oldu. Bu haftanın sonuncusu da Furkan Bey seçildi.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final günü yarışan Esra Hanım'ın hazırladığı yemeklerin ardından diğer yarışmacılar tadım yaparak oylarını kullandı. Cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar tek tek açıklandı.
Heyecan dolu final gününde Zuhal Topal'ın verdiği puanlar da birincisi seçmede etkili oldu. Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 22 puan alan Furkan Bey haftayı beşinci olarak tamamladı.
Bir hafta boyunca yarışmacılardan 17, Zuhal Topal'dan da 5 puan alan Esra Hanım toplamda aldığı 22 puanla dördüncü oldu.
Heyecan dolu final gününde Zuhal Topal'ın verdiği puanlar da birincisi seçmede etkili oldu. Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 22 puan alan Furkan Bey haftayı beşinci olarak tamamladı.
Bir hafta boyunca yarışmacılardan 17, Zuhal Topal'dan da 5 puan alan Esra Hanım toplamda aldığı 22 puanla dördüncü oldu.
İddialı yarışmacılardan olan Soner Bey ise 19 puan yarışmacılardan, Zuhal Topal'dan 5 puan alarak 24 puanla 3. oldu.
Haftanın ikincisi de yarışmacılardan 20, Zuhal Topal'dan 5 puan alan Beyzanur Hanım oldu. Beyzanur Hanım toplamda 25 puanla bu haftayı ikinci olarak tamamladı.
Yarışmacılardan 25 puan, Zuhal Topal'dan 7 puan alarak toplam 32 puanla haftanın birincisi Funda Hanım oldu. 15 bin TL'yi kazanan Funda Hanım büyük sevinç yaşadı.
Haftanın ikincisi de yarışmacılardan 20, Zuhal Topal'dan 5 puan alan Beyzanur Hanım oldu. Beyzanur Hanım toplamda 25 puanla bu haftayı ikinci olarak tamamladı.
Yarışmacılardan 25 puan, Zuhal Topal'dan 7 puan alarak toplam 32 puanla haftanın birincisi Funda Hanım oldu. 15 bin TL'yi kazanan Funda Hanım büyük sevinç yaşadı.