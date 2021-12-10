Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı kim oldu? İşte 10 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final günü yarışan Esra Hanım'ın hazırladığı yemeklerin ardından diğer yarışmacılar tadım yaparak oylarını kullandı. Cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar tek tek açıklandı.



Heyecan dolu final gününde Zuhal Topal'ın verdiği puanlar da birincisi seçmede etkili oldu. Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 22 puan alan Furkan Bey haftayı beşinci olarak tamamladı.



Bir hafta boyunca yarışmacılardan 17, Zuhal Topal'dan da 5 puan alan Esra Hanım toplamda aldığı 22 puanla dördüncü oldu.