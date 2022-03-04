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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? İşte 4 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de puan durumu

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, cuma akşamı yapılan haftanın finalinde belli oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 4 Mart akşamı yayınlanan son bölümünde Seda Hanım, Hatice Hanım, Gülderen Hanım, Gökçe Hanım ve Serdar Bey'in bir hafta boyunca hazırladığı yemeklere göre verilen total puanlar belli oldu. Final günü yarışan Seda Hanım rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 23 puan alarak haftanın sonuncusu olurken, eşitlik sağlandığı için iki yarışmacı da 15 bin TL'yi kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, 4 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu.

1/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı İşte 4 Mart Zuhal Topalla Yemekteyizde puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma akşamı haftanın finali heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma akşamı haftanın puanları açıklandı. Büyük final günü Seda Hanım'ın hazırladığı yemeklerin tadına bakan yarışmacılar puanlarını verdi. Haftanın finalinde Seda Hanım toplamda 23 puan alarak 5. oldu. Haftanın birincisi ise toplamda 29 puan aldı.

2/3ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık puanlar açıklandı. Bu haftanın oy sonuçları şöyle oldu;

Yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan toplamda 23 puan alan son gün yarışmacısı Seda Hanım 5. olarak haftayı tamamladı.

3/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı İşte 4 Mart Zuhal Topalla Yemekteyizde puan durumu

20 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alan Gökçe Hanım ise bu haftayı dördüncü olarak tamamlayarak büyük ödüle veda eden bir diğer isim oldu. İddialı isimlerden olan Gülderen Hanım ise 27 puanla 3. oldu. Gülderen Hanım 21 puan yarışmacılardan 6 puan ise Zuhal Topal'dan aldı.

Bu haftayı birinci olarak tamamlayarak 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı Hatice Hanım ve Serdar Bey oldu. İki yarışmacı da 29 puan alarak haftayı birinci olarak tamamladı.

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#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon