Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? İşte 4 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma akşamı haftanın finali heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma akşamı haftanın puanları açıklandı. Büyük final günü Seda Hanım'ın hazırladığı yemeklerin tadına bakan yarışmacılar puanlarını verdi. Haftanın finalinde Seda Hanım toplamda 23 puan alarak 5. oldu. Haftanın birincisi ise toplamda 29 puan aldı.
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık puanlar açıklandı. Bu haftanın oy sonuçları şöyle oldu;
Yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan toplamda 23 puan alan son gün yarışmacısı Seda Hanım 5. olarak haftayı tamamladı.
20 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alan Gökçe Hanım ise bu haftayı dördüncü olarak tamamlayarak büyük ödüle veda eden bir diğer isim oldu. İddialı isimlerden olan Gülderen Hanım ise 27 puanla 3. oldu. Gülderen Hanım 21 puan yarışmacılardan 6 puan ise Zuhal Topal'dan aldı.
Bu haftayı birinci olarak tamamlayarak 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı Hatice Hanım ve Serdar Bey oldu. İki yarışmacı da 29 puan alarak haftayı birinci olarak tamamladı.