Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? İşte 4 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de puan durumu

20 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alan Gökçe Hanım ise bu haftayı dördüncü olarak tamamlayarak büyük ödüle veda eden bir diğer isim oldu. İddialı isimlerden olan Gülderen Hanım ise 27 puanla 3. oldu. Gülderen Hanım 21 puan yarışmacılardan 6 puan ise Zuhal Topal'dan aldı.



Bu haftayı birinci olarak tamamlayarak 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı Hatice Hanım ve Serdar Bey oldu. İki yarışmacı da 29 puan alarak haftayı birinci olarak tamamladı.