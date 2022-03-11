Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? İşte 11 Mart 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, final heyecanının ardından 11 Mart Cuma akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve beş yarışmacının her gün mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada bu hafta Emral Bey, Uğur Bey, Ece Hanım Ayfer Hanım ve Ebru Hanım yarıştı. Haftanın puanlamasında en az puanı Emral Bey alırken, birinci olan isim ise 43 puan alarak rekora imza attı.