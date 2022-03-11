Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? İşte 11 Mart 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, final heyecanının ardından 11 Mart Cuma akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve beş yarışmacının her gün mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada bu hafta Emral Bey, Uğur Bey, Ece Hanım Ayfer Hanım ve Ebru Hanım yarıştı. Haftanın puanlamasında en az puanı Emral Bey alırken, birinci olan isim ise 43 puan alarak rekora imza attı.
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının önem taşıdığı yarışmada puanlar şöyle oldu;
Haftanın 5'si Emral Bey oldu. 18 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alan Emral Bey toplamda 23 puan aldı.
Haftanın 4.sü 26 puanla Uğur Bey oldu. Uğur Bey, yarışmacılardan 20 puan, Zuhal Topal'dan da 6 puan aldı.
Haftanın 3.sü Ece Hanım oldu. Toplamda 32 puan alan Ece Hanım yarışmacılardan 25 puan, Zuhal Topal'dan da 7 puan alabildi.