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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? İşte 11 Mart 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı, cuma akşamı belli oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yayınlanan son bölümünde, beş yarışmacının bir hafta boyunca hazırladığı yemeklere göre verilen toplam puanlar açıklandı. Ayfer Hanım'ın yarıştığı 11 Mart Cuma gününde, Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 23 puan alan Emral Bey haftanın sonuncusu olarak büyük ödüle veda eden ilk isim oldu. Final masasında Ayfer Hanım'a iki tam puan çıkması ise Zuhal Topal'ı şaşırttı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki kazananı ve puan durumu.

1/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı İşte 11 Mart 2022 Zuhal Topalla Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, final heyecanının ardından 11 Mart Cuma akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve beş yarışmacının her gün mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada bu hafta Emral Bey, Uğur Bey, Ece Hanım Ayfer Hanım ve Ebru Hanım yarıştı. Haftanın puanlamasında en az puanı Emral Bey alırken, birinci olan isim ise 43 puan alarak rekora imza attı.

2/3ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının önem taşıdığı yarışmada puanlar şöyle oldu;

Haftanın 5'si Emral Bey oldu. 18 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alan Emral Bey toplamda 23 puan aldı.

3/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı İşte 11 Mart 2022 Zuhal Topalla Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu

Haftanın 4.sü 26 puanla Uğur Bey oldu. Uğur Bey, yarışmacılardan 20 puan, Zuhal Topal'dan da 6 puan aldı.

Haftanın 3.sü Ece Hanım oldu. Toplamda 32 puan alan Ece Hanım yarışmacılardan 25 puan, Zuhal Topal'dan da 7 puan alabildi.

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#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon