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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 bin TL'yi kazanan isim ve puan tablosu

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Zuhal Topal#Yarışma

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı, cuma akşamı belirlendi. Haftanın finali ile seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 100. bölümünde birbirinden farklı 5 yarışmacının bir hafta boyunca hazırladığı yemeklere göre verilen total puanlar açıklandı. Deniz Bey'in yarıştığı 28 Ocak Cuma gününde, rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 24 puan alan Nuray Hanım 15 bin TL'ye veda eden ilk isim oldu. Haftanın birincisi olan yarışmacı ise 36 puan aldı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu.

1/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı İşte Zuhal Topalla Yemekteyizde 15 bin TLyi kazanan isim ve puan tablosu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bir final günü daha geride kaldı. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün seyirci ile buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 24-28 Ocak haftanın puanları belirlendi. Nuray Hanım, Hüseyin Bey, Elif Hanım, Deniz Bey ve Bagul Hanım'ın yarıştığı haftada en az puanı alarak 5. olan yarışmacı 24 puan alabildi. Toplamda 25 puan alan Hüseyin Bey 4. olarak haftayı tamamlarken, tartışmaların ve eleştirilerin eksik olmadığı final gününde 1. olan isim ise Deniz Bey oldu.

2/3ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar tek tek açıklandı. Yarışmacıların birbirlerinin yemeklerine bakarak puan verdiği Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ın da oyları geçerli oldu. Rekabet dolu haftanın sonunda; Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 24 puan alan Nuray Hanım 5. olarak büyük ödüle veda eden ilk isim oldu.

3/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı İşte Zuhal Topalla Yemekteyizde 15 bin TLyi kazanan isim ve puan tablosu

Bir hafta boyunca 25 puan toplayabilen Hüseyin Bey ise 4. olarak para ödülünü kaybetti. Aşılık yapan ve iddiası ile dikkat çeken Elif Hanım ise haftanın 3'üncüsü oldu. Elif Hanım rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 29 puan alabildi.

Yarışmacılardan 28, Zuhal Topal'dan da 8 puan alan haftanın son gün yarışmacısı Deniz Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi oldu. Deniz Bey toplamda 36 puana ulaştı.

Haftanın 2.si ise Bagul Hanım oldu. Toplamda 31 puan alan Bagul Hanım birinciliği 2 puan farkla kaybetti.

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#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Zuhal Topal#Yarışma