Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 bin TL'yi kazanan isim ve puan tablosu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bir final günü daha geride kaldı. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün seyirci ile buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 24-28 Ocak haftanın puanları belirlendi. Nuray Hanım, Hüseyin Bey, Elif Hanım, Deniz Bey ve Bagul Hanım'ın yarıştığı haftada en az puanı alarak 5. olan yarışmacı 24 puan alabildi. Toplamda 25 puan alan Hüseyin Bey 4. olarak haftayı tamamlarken, tartışmaların ve eleştirilerin eksik olmadığı final gününde 1. olan isim ise Deniz Bey oldu.