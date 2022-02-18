Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 bin TL'yi kazanan isim ve puan tablosu

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının önem taşıdığı yarışmada tartışmalar ve eleştiriler eksik olmadı. Cuma günü yarışan Oğuz Bey'in yemeklerinin tadına bakılmasının ardından yarışmacılar puanlarını verdi. Rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 21 puan alan Oğuz Bey haftanın sonuncusu oldu.



Bir hafta boyunca 19 puan yarışmacılardan, 5 puan Zuhal Topal'dan alan Mehmet Bey toplamda 24 puanla haftayı 4. olarak tamamladı. Haftanın üçüncüsü olan isim ise Zeynep Hanım oldu. 19 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alarak 24 puana ulaşan Zeynep Hanım haftanın 3. oldu.