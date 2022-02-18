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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 bin TL'yi kazanan isim ve puan tablosu

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı, cuma akşamı belirlendi. Haftanın finali ile seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yayınlanan son bölümünde, beş yarışmacının bir hafta boyunca hazırladığı yemeklere göre verilen total puanlar belli oldu. Oğuz Bey'in yarıştığı 18 Şubat Cuma gününde, Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 21 puan alan yarışmacı 15 bin TL'ye veda eden ilk isim oldu. Haftanın birincisi olan isim ise para ödülüne kavuşmanın sevincini yaşadı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu.

1/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı İşte 18 Şubat Zuhal Topalla Yemekteyizde 15 bin TLyi kazanan isim ve puan tablosu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, 18 Şubat Cuma akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bir final günü daha geldi çattı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 14-18 Şubat tarihli haftasında Oğuz Bey, Mehmet Bey, Zeynep Hanım, Bilge Hanım ve Maysa Hanım yarıştı. Büyük final günü Oğuz Bey'in hazırladığı yemeklerin tadına bakan yarışmacılar puanlarını verdi. Haftanın puanlamasında 21 puan alan Oğuz Bey sonuncu olarak büyük ödüle veda eden ilk isim oldu.

2/3ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının önem taşıdığı yarışmada tartışmalar ve eleştiriler eksik olmadı. Cuma günü yarışan Oğuz Bey'in yemeklerinin tadına bakılmasının ardından yarışmacılar puanlarını verdi. Rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 21 puan alan Oğuz Bey haftanın sonuncusu oldu.

Bir hafta boyunca 19 puan yarışmacılardan, 5 puan Zuhal Topal'dan alan Mehmet Bey toplamda 24 puanla haftayı 4. olarak tamamladı. Haftanın üçüncüsü olan isim ise Zeynep Hanım oldu. 19 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alarak 24 puana ulaşan Zeynep Hanım haftanın 3. oldu.

3/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı İşte 18 Şubat Zuhal Topalla Yemekteyizde 15 bin TLyi kazanan isim ve puan tablosu

Haftanın 2.si ise Bilge Hanım oldu. Bilge Hanım 19 puan rakiplerinden, 6 puan da Zuhal Topal'dan alarak toplam 25 puanla büyük ödüle veda etti.

Bu hafta yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan 36 puan alan Maysa Hanım haftanın birincisi seçildi. Rakiplerinden daha fazla puan alarak haftanın birincisi seçilen Maysa Hanım 15 bin TL değerindeki büyük ödülü kazandı.

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#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon