Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 bin TL'yi kazanan isim ve puan tablosu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, 18 Şubat Cuma akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bir final günü daha geldi çattı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 14-18 Şubat tarihli haftasında Oğuz Bey, Mehmet Bey, Zeynep Hanım, Bilge Hanım ve Maysa Hanım yarıştı. Büyük final günü Oğuz Bey'in hazırladığı yemeklerin tadına bakan yarışmacılar puanlarını verdi. Haftanın puanlamasında 21 puan alan Oğuz Bey sonuncu olarak büyük ödüle veda eden ilk isim oldu.
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının önem taşıdığı yarışmada tartışmalar ve eleştiriler eksik olmadı. Cuma günü yarışan Oğuz Bey'in yemeklerinin tadına bakılmasının ardından yarışmacılar puanlarını verdi. Rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 21 puan alan Oğuz Bey haftanın sonuncusu oldu.
Bir hafta boyunca 19 puan yarışmacılardan, 5 puan Zuhal Topal'dan alan Mehmet Bey toplamda 24 puanla haftayı 4. olarak tamamladı. Haftanın üçüncüsü olan isim ise Zeynep Hanım oldu. 19 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alarak 24 puana ulaşan Zeynep Hanım haftanın 3. oldu.
Haftanın 2.si ise Bilge Hanım oldu. Bilge Hanım 19 puan rakiplerinden, 6 puan da Zuhal Topal'dan alarak toplam 25 puanla büyük ödüle veda etti.
Bu hafta yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan 36 puan alan Maysa Hanım haftanın birincisi seçildi. Rakiplerinden daha fazla puan alarak haftanın birincisi seçilen Maysa Hanım 15 bin TL değerindeki büyük ödülü kazandı.