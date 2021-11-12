Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte 12 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan durumu
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde belli oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bir haftalık maratonun ardından final gününde verilen puanlar açıklandı. 12 Kasım Cuma günü en çok puanı toplayan iki yarışmacı birinciliği paylaşarak 15 bin TL'nin sahibi olurken, büyük ödüle veda eden ilk yarışmacı da 17 puan alan Dilara Hanım oldu. Yemek masasında ve puanlama anında sert eleştirilerin yaşanması ise final gününe damga vurdu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, 12 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan durumu cuma akşamı netleşti. 8-12 Kasım haftasında ekranlara gelen yarışmada 5 günlük yemek maratonu sona erdi. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta Canan Hanım, Tanju Bey, Berkay Bey, Sara Hanım ve Aylin Hanım mücadele etti. Zuhal Topal'ın gün sonunda açıkladığı puanlar ile haftanın birincisi Tanju Bey ve Berkay Bey haftanın birincisi seçildi.
2
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bir haftalık maratonun ardından sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü verilen puanlar tek tek açıklandı. Rekabetin ve tartışmaların eksik olmadığı yarışmada bu hafta iki yarışmacı birinci seçildi.
Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 17 puan alan Canan Hanım haftanın beşincisi oldu. Bu hafta toplamda 22 puan alan Aylin Hanım haftayı 4. olarak tamamladı.
3
Haftanın üçüncüsü ise Sara Hanım oldu. Sara Hanım Zuhal Topal'da 6, diğer yarışmacılardan ise 17 puan aldı.
Haftanın birincisi ise Tanju Bey ve Berkay Bey seçildi. Berkay Bey 19 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alırken; Tanju Bey ise Zuhal Topal'dan 6 yarışmacılardan ise 18 puan topladı. Böylece iki yarışmacı 15 bin TL'lik büyük ödüle kavuştu.