Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte 12 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan durumu

Haftanın üçüncüsü ise Sara Hanım oldu. Sara Hanım Zuhal Topal'da 6, diğer yarışmacılardan ise 17 puan aldı.



Haftanın birincisi ise Tanju Bey ve Berkay Bey seçildi. Berkay Bey 19 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alırken; Tanju Bey ise Zuhal Topal'dan 6 yarışmacılardan ise 18 puan topladı. Böylece iki yarışmacı 15 bin TL'lik büyük ödüle kavuştu.