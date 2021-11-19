Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte 19 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve haftanın kazananı

İddialı yarışmacılardan olan Beyza Hanım ise 30 puan alarak üçüncü olarak haftayı tamamladı. Beyza Hanım da böylece büyük ödüle veda eden bir diğer isim oldu.



Haftanın ikincisi 26 puan yarışmacılardan 8 puan da Zuhal Topal'dan alan Gaye Hanım oldu. Toplamda 34 puanla birinciliği ufak farkla kaçıran Gaye Hanım'ın yaşadığı üzüntü gözlerden kaçmadı.



Yarışmacılardan 29, Zuhal Topal'dan da 8 puan alan final günü yarışmacısı İsmail Bey ise bu haftanın birincisi oldu. Toplamda 37 puanla 15 bin TL'yi almaya hak kazanan İsmail Bey büyük sevinç yaşadı.