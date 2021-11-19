Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte 19 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve haftanın kazananı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi cuma günü belli oldu. Final günü heyecanının yaşandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 19 Kasım tarihli son bölümünde verilen puanların açıklanması ile 15 bin TL'lik ödülü almaya hak kazanan yarışmacı belirlendi. Tartışmaların ve polemiklerin ekranlara geldiği final gününde büyük ödüle veda eden ilk isim 20 puan alan Onur Bey oldu. Bu haftanın birincisi ise toplamda 37 puan aldı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte 19 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın final heyecanı 19 Kasım Cuma akşamı yaşandı. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen programda bu hafta da beş yarışmacı 15 bin TL değerindeki ödülü almak için mutfakta hünerlerini gösterdi. Onur Bey, Sinem Hanım, Beyza Hanım, İsmail Bey ve Gaye Hanım'ın yarıştığı Yemekteyiz'in 15-19 Kasım haftasında, büyük ödülü kazanan yarışmacı büyük sevinç yaşadı. Bu haftanın sonuncusu Onur Bey olurken, İsmail Bey haftanın birincisi seçildi.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
hazırladığı yemeklerin ardından diğer yarışmacılar tadım yaparak oylarını kullandı. Cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar tek tek açıklandı.
Heyecan dolu final gününde Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 20 puan alan Onur Bey haftayı beşinci olarak tamamlandı.
Bir hafta boyunca yarışmacılardan 20, Zuhal Topal'dan da 6 puan alan Sinem Hanım toplamda aldığı 26 puanla dördüncü oldu.
Heyecan dolu final gününde Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 20 puan alan Onur Bey haftayı beşinci olarak tamamlandı.
Bir hafta boyunca yarışmacılardan 20, Zuhal Topal'dan da 6 puan alan Sinem Hanım toplamda aldığı 26 puanla dördüncü oldu.
İddialı yarışmacılardan olan Beyza Hanım ise 30 puan alarak üçüncü olarak haftayı tamamladı. Beyza Hanım da böylece büyük ödüle veda eden bir diğer isim oldu.
Haftanın ikincisi 26 puan yarışmacılardan 8 puan da Zuhal Topal'dan alan Gaye Hanım oldu. Toplamda 34 puanla birinciliği ufak farkla kaçıran Gaye Hanım'ın yaşadığı üzüntü gözlerden kaçmadı.
Yarışmacılardan 29, Zuhal Topal'dan da 8 puan alan final günü yarışmacısı İsmail Bey ise bu haftanın birincisi oldu. Toplamda 37 puanla 15 bin TL'yi almaya hak kazanan İsmail Bey büyük sevinç yaşadı.
Haftanın ikincisi 26 puan yarışmacılardan 8 puan da Zuhal Topal'dan alan Gaye Hanım oldu. Toplamda 34 puanla birinciliği ufak farkla kaçıran Gaye Hanım'ın yaşadığı üzüntü gözlerden kaçmadı.
Yarışmacılardan 29, Zuhal Topal'dan da 8 puan alan final günü yarışmacısı İsmail Bey ise bu haftanın birincisi oldu. Toplamda 37 puanla 15 bin TL'yi almaya hak kazanan İsmail Bey büyük sevinç yaşadı.