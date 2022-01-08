Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL'yi kim kazandı? 7 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı, cuma günü belli oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen gündüz kuşağı yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 7 Ocak'ta yayınlanan son bölümünde haftanın finali heyecanı yaşandı. Melike Hanım'ın yarıştığı final gününde verilen puanların açıklanması ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi 15 bin TL değerindeki hediye çekini almaya hak kazandı. Final masasında hararetli tartışmalar yaşanırken, büyük ödüle veda eden ilk yarışmacı da 17 puan alan Özlem oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve kazananı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu cuma akşamı netlik kazandı. Tv8 ekranlarında 3-7 Ocak 2022 haftasında seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final günü geldi çattı. Özlem Hanım, Uğur Bey, Melike Hanım, Faruk Bey ve Ovadan Hanım'ın yarıştığı final gününde, sunucu Zuhal Topal'ın da verdiği puanlar birincisi seçmede etkili oldu. Bu hafta rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan 33 puan alan Faruk Bey birinci olarak 15 bin TL'yi aldı.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
7 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi final yemeklerinin tadının bakılmasının ardından belli oldu. Rekabetin eksik olmadığı haftanın sonunda verilen oylar Zuhal Topal tarafından tek tek açıklandı.
Cuma günü Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 17 puan alan Özlem Hanım haftanın 5. olurken büyük ödüle veda eden ilk yarışmacı oldu. 5 gün boyunca 23 puan toplayabilen Uğur Bey ise haftayı 4. olarak tamamlayabildi.
Cuma günü Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 17 puan alan Özlem Hanım haftanın 5. olurken büyük ödüle veda eden ilk yarışmacı oldu. 5 gün boyunca 23 puan toplayabilen Uğur Bey ise haftayı 4. olarak tamamlayabildi.
İddialı yarışmacılardan olan Ovadan Hanıö ise toplam 31 puan alabildi. Bu sonuçla Ovadan Hanım da haftanın 3. oldu. Birinciliği 1 puan farkla kaybeden Melike Hanım ise toplamda 32 puan alarak ikinci olarak haftayı tamamladı. Yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan 33 puan toplayan Faruk Bey ise bu haftanın birincisi olarak 15 bin TL'yi kazandı.