Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL'yi kim kazandı? 7 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu

İddialı yarışmacılardan olan Ovadan Hanıö ise toplam 31 puan alabildi. Bu sonuçla Ovadan Hanım da haftanın 3. oldu. Birinciliği 1 puan farkla kaybeden Melike Hanım ise toplamda 32 puan alarak ikinci olarak haftayı tamamladı. Yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan 33 puan toplayan Faruk Bey ise bu haftanın birincisi olarak 15 bin TL'yi kazandı.