Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL'yi kim kazandı 11 Şubat 2022? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve haftanın kazananı!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı Yemekteyiz'de bir haftalık puanlar tek tek açıklandı. Heyecanın eksik olmadığı haftanın sonunda verilen oylar ile belirlenen puan tablosunda Zuhal Topal'ın oyları da etkili oldu. Haftanın son gün yarışmacısı olan Suzan Hanım masasını yetiştiremediği için rakiplerinden büyük eleştiri almıştı. Suzan Hanım 16 puan yarışmacılardan Zuhal Topal'dan da 4 puan alarak toplam 20 puanla haftanın 5. oldu.



Nuray Hanım da en yakın rakibi Suzan Hanım gibi 16 puan rakiplerinden 5 puan da Zuhal Topal'dan alarak 21 puanla 4. olarak haftayı tamamladı. Nuray Hanım'ın da ana yemeğinin olmaması yarışmacılar tarafından eleştirilmişti.