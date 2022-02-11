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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL'yi kim kazandı 11 Şubat 2022? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve haftanın kazananı!

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Televizyon#Yarışma

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi cuma günü belli oldu. Final günü heyecanının yaşandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 11 Şubat tarihinde yayınlanan son bölümünde bir haftalık puanlar açıklandı. Tartışmaların ve polemiklerin ekranlara geldiği haftanın final gününde en yüksek puanı toplayarak 15 bin TL'lik ödülü almaya hak kazanan yarışmacı büyük sevinç yaşarken, masasını yetiştiremeyerek büyük eleştiri alan Suzan Hanım 20 puanla haftanın sonuncusu olup para ödülüne veda eden ilk yarışmacı oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, 11 Şubat 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu....

1/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TLyi kim kazandı 11 Şubat 2022 İşte Zuhal Topalla Yemekteyiz puan durumu ve haftanın kazananı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı, 11 Şubat Cuma akşamı gerçekleşen haftanın finalinde netlik kazandı. Hafta içi her gün seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bir final günü daha geldi çattı. FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşan Yemekteyiz'in 7-11 Şubat tarihli haftasında Suzan Hanım, Nuray Hanım, Bilgehan Bey, Simge Hanım ve Naim Bey yarıştı. 5 gün boyunca yarışmacıların mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada en az puanı alarak haftanın 5. olan isim Suzan Hanım seçildi. Toplamda 40 puan alan Bilgehan Bey ise 15 bin TL'nin bu haftaki kazananı oldu.

2/3ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı Yemekteyiz'de bir haftalık puanlar tek tek açıklandı. Heyecanın eksik olmadığı haftanın sonunda verilen oylar ile belirlenen puan tablosunda Zuhal Topal'ın oyları da etkili oldu. Haftanın son gün yarışmacısı olan Suzan Hanım masasını yetiştiremediği için rakiplerinden büyük eleştiri almıştı. Suzan Hanım 16 puan yarışmacılardan Zuhal Topal'dan da 4 puan alarak toplam 20 puanla haftanın 5. oldu.

Nuray Hanım da en yakın rakibi Suzan Hanım gibi 16 puan rakiplerinden 5 puan da Zuhal Topal'dan alarak 21 puanla 4. olarak haftayı tamamladı. Nuray Hanım'ın da ana yemeğinin olmaması yarışmacılar tarafından eleştirilmişti.

3/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TLyi kim kazandı 11 Şubat 2022 İşte Zuhal Topalla Yemekteyiz puan durumu ve haftanın kazananı

18 puan yarışmacılardan 6 puanda Zuhal Topal'dan alan Simge Hanım topladığı 24 puanla haftayı 3. olarak tamamladı.

Daha önce de Yemekteyiz'e katılan Naim Bey ise 25 puan yarışmacılardan, 7 puan da Zuhal Topal'dan aldı. Toplamda 32 puan alan Naim Bey haftanın 2.si oldu.

Bu haftanın birincisi ise Bilgehan Bey oldu. Bilgehan Bey rakiplerinden 32, Zuhal Topal'dan da 8 puan aldı. Toplamda 40 puan alan Bilgehan Bey 15 bin TL'nin sahibi oldu.

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#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Televizyon#Yarışma