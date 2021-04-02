Zuhal Topal’la Sofrada Şenay Toğul kimdir, neden diskalifiye oldu?
Zuhal Topal’la Sofrada’da hafta başından bu yana yayınlanan diskalifiye görüntüleri merak uyandırmıştı. Diskalifiye edilecek kayınvalidenin kim olduğu soruları yayınlanan fragmanla yanıt buldu. Haftanın finalinde diskalifiye edilecek ismin Şenay Toğul olduğu ortaya çıktı. Peki, Zuhal Topal’la Sofrada Şenay Toğul kimdir, neden diskalifiye oldu?
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Zuhal Topal’la Sofrada programı bir kez daha diskalifiye haberleriyle gündemde. Hafta başında yayınlanan fragmanda diskalifiye açıklaması şok etkisi yaratmıştı. Zuhal Topal'la Sofrada 575. Bölüm fragmanında diskalifiyenin detayları netleşti. Dördüncü gün yarışan Şenay Toğul’un yarışmadan diskalifiye edildiği ortaya çıktı.
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Zuhal Topal, ‘Sizi dışarı alabilir miyim, yarışmadan diskalifiye edildiniz. Dışarı çıkar mısınız!’ diyor. Kayınvalidenin sözlerinin devamını getirmesini beklemeyen Topal, ‘ Buyrun çıkar mısınız diskalifiye edildiniz, çünkü haddinizi aştınız’ sözleriyle diskalifiyede kararlı olduğunu dile getiriyor.
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NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?
Yarışmanın ilk gününden beri söyledikleriyle hem Zuhal Topal hem de ekran karşısındakileri şoke eden Şenay Toğul, kendi gününde Fatma Hanım’ın gelini için “tarlaya gider gibi giyinmiş” yorumunda bulunmuştu. Şenay Toğul, Yosma Hanım’ın krebi yumuşak bulmasına “belki dişiniz yoktur” yanıtını vermişti. Bu duruma tepki gösteren Zuhal Topal, özür diletmişti. Haftanın finalinde tavırlarına devam eden Şenay Toğul, diskalifiye edildi.
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Şenay Toğul kimdir?
Aslen Aydınlı olan Şenay Toğul, İzmir'den yarışmaya dahil olmuştu.