Zuhal Topal’la Sofrada Şenay Toğul kimdir, neden diskalifiye oldu?

NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ? Yarışmanın ilk gününden beri söyledikleriyle hem Zuhal Topal hem de ekran karşısındakileri şoke eden Şenay Toğul, kendi gününde Fatma Hanım’ın gelini için “tarlaya gider gibi giyinmiş” yorumunda bulunmuştu. Şenay Toğul, Yosma Hanım’ın krebi yumuşak bulmasına “belki dişiniz yoktur” yanıtını vermişti. Bu duruma tepki gösteren Zuhal Topal, özür diletmişti. Haftanın finalinde tavırlarına devam eden Şenay Toğul, diskalifiye edildi.