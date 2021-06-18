Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, haftanın finali ne zaman? 18 Haziran FOX TV yayın akışı

Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, sorusu ekranlarını açan izleyenlerin odaklandığı konulardan oldu. Bu hafta yayınlanmayan yarışma programının akıbeti belli oldu. Zuhal Topal'la Sofrada yayın saatinde farklı diziler ve programlar yer alırken, yarışma kısa süreliğine izleyenlere veda etti. 11 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacı sezon finali yaptı. Yarışmanın yeni bölümlerinin yeni sezonda yayınlanması bekleniyor.