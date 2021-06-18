Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, haftanın finali ne zaman? 18 Haziran FOX TV yayın akışı
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının bugünkü 18 Haziran yayın akışında yer almaması ekran başındakileri meraklandırdı. Sunuculuğunu Zuhal Topal’ın yaptığı hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının yerine bugün "Şef Akademi" isimli programın yayında yer alması, ekranlarını geç açan izleyenlerin odaklandığı konulardan oldu. Zuhal Topal'la Sofrada en son 11 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, haftanın finali ne zaman? İşte, 18 Haziran FOX TV yayın akışı ve konula ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, sorusu ekranlarını açan izleyenlerin odaklandığı konulardan oldu. Bu hafta yayınlanmayan yarışma programının akıbeti belli oldu. Zuhal Topal'la Sofrada yayın saatinde farklı diziler ve programlar yer alırken, yarışma kısa süreliğine izleyenlere veda etti. 11 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacı sezon finali yaptı. Yarışmanın yeni bölümlerinin yeni sezonda yayınlanması bekleniyor.
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ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA NEDEN YOK?
Sezon finali yapan Zuhal Topal'la Sofrada en son 11 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşmuştu. Zuhal Topal'la Sofrada programının eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
Programın yerine Şef Akademi isimli yarışma programı izleyicilerle buluştu.