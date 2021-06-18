MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriZuhal Topal'la Sofrada neden yok, haftanın finali ne zaman? 18 Haziran FOX TV yayın akışı
GeriTelevizyon Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, haftanın finali ne zaman? 18 Haziran FOX TV yayın akışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 18 Haziran 2021 - 18:54 | 

Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, haftanın finali ne zaman? 18 Haziran FOX TV yayın akışı

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının bugünkü 18 Haziran yayın akışında yer almaması ekran başındakileri meraklandırdı. Sunuculuğunu Zuhal Topal’ın yaptığı hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının yerine bugün "Şef Akademi" isimli programın yayında yer alması, ekranlarını geç açan izleyenlerin odaklandığı konulardan oldu. Zuhal Topal'la Sofrada en son 11 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, haftanın finali ne zaman? İşte, 18 Haziran FOX TV yayın akışı ve konula ilgili ayrıntılı bilgiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, sorusu ekranlarını açan izleyenlerin odaklandığı konulardan oldu. Bu hafta yayınlanmayan yarışma programının akıbeti belli oldu. Zuhal Topal'la Sofrada yayın saatinde farklı diziler ve programlar yer alırken, yarışma kısa süreliğine izleyenlere veda etti. 11 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacı sezon finali yaptı. Yarışmanın yeni bölümlerinin yeni sezonda yayınlanması bekleniyor.

2ZUHAL TOPALLA SOFRADA NEDEN YOK

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA NEDEN YOK?

Sezon finali yapan Zuhal Topal'la Sofrada en son 11 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşmuştu. Zuhal Topal'la Sofrada programının eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Programın yerine Şef Akademi isimli yarışma programı izleyicilerle buluştu.

3FOX YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN

FOX YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN

06:00 Aşk Yeniden

08:00 Çalar Saat

11:00 Şevkat Yerimdar

14:00 Bay Yanlış

4

16:45 Şef Akademi

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:00 Aşk Mantık İntikam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi