Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, yeni bölüm ne zaman? FOX TV yayın akışı

Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümünün akıbeti merak konusu oldu. Programın yerine Yasak Elma dizisi ekrana verildi. Program geçen hafta sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etti.
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Sezon finali yapan Zuhal Topal'la Sofrada en son 11 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşmuştu. Zuhal Topal'la Sofrada programının eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
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FOX YAYIN AKIŞI 14 HAZİRAN 2021
Fox Tv'nin bugün yayın programı ise şu şekilde; 08:00 Çalar Saat Videoyu Oynat 11:00 Sen Çal Kapımı 14:00 Şevkat Yerimdar 16:00 Yasak Elma 19:00 Ana Haber 20:00 Şef Akademi 22:30 Sen Çal Kapımı 01:30 Şef Akademi