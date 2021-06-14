Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, yeni bölüm ne zaman? FOX TV yayın akışı

FOX YAYIN AKIŞI 14 HAZİRAN 2021 Fox Tv'nin bugün yayın programı ise şu şekilde;

08:00 Çalar Saat

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11:00 Sen Çal Kapımı

14:00 Şevkat Yerimdar

16:00 Yasak Elma

19:00 Ana Haber

20:00 Şef Akademi

22:30 Sen Çal Kapımı

01:30 Şef Akademi