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Televizyon
Haber Giriş: 14 Haziran 2021 - 17:38 | 

Zuhal Topal'la Sofrada neden yok, yeni bölüm ne zaman? FOX TV yayın akışı

Zuhal Topal'la Sofrada’nın yeni bölümünün yayınlanmaması soru işaretlerine neden oldu. Hafta içi her gün Fox TV'de yayınlanan yapım izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyordu. Zuhal Topal'la Sofrada neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman?

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Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümünün akıbeti merak konusu oldu. Programın yerine Yasak Elma dizisi ekrana verildi. Program geçen hafta sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etti.

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Sezon finali yapan Zuhal Topal'la Sofrada en son 11 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşmuştu. Zuhal Topal'la Sofrada programının eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

3FOX YAYIN AKIŞI 14 HAZİRAN 2021

FOX YAYIN AKIŞI 14 HAZİRAN 2021

Fox Tv'nin bugün yayın programı ise şu şekilde;
08:00 Çalar Saat
Videoyu Oynat
11:00 Sen Çal Kapımı
14:00 Şevkat Yerimdar
16:00 Yasak Elma
19:00 Ana Haber
20:00 Şef Akademi
22:30 Sen Çal Kapımı
01:30 Şef Akademi

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