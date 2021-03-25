Zuhal Topal’la Sofrada Mikser kimdir? İşte Zuhal Topal’la Sofrada’nın dış sesi
Zuhal Topal’la Sofrada yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmada yer alan Mikser her bölümde sıkça gündeme geliyor. Peki, Zuhal Topal’la Sofrada Mikser kimdir? İşte seslenmesini yapan Aydoğan Temel hakkında bilgiler
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Zuhal Topal’la Sofrada programında Mikser’in kim olduğu merak ediliyor. Mikser’i seslendiren isim olan Aydoğan Temel, tiyatro eğitimi almıştır ve birkaç yabancı filmde dublaj sanatçısı olarak çalışmıştır. 2011 yılında vizyona giren Komik Bir Aşk Hikayesi adlı sinema filminin senaryosunu yazarak başrolünde oynamıştır.
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ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA MİKSER KİMDİR?
Dış sesi seslendiren isim Aydoğan Temel’dir. Aydoğan Temel 1966 senesinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğmuştur. Aydoğan Temel tiyatro eğitimi almıştır ve birkaç yabancı filmde dublaj sanatçısı olarak çalışmıştır.
Aydoğan Temel, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapmaktadır.
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Sıkça konuştuğu ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sayılabilir. Genellikle seslendirme yaptığı karakterleri kötü, sapık, komik, sorunlu adamlar oluşturmaktadır. Show TV'de bir dönem yayınlanmış magazin programlarından Pazar keyfi'nin dış sesi Aydoğan Temel'dir. O zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin beğenisini kazanarak aklitleri türedi. Daha sonra Uçankuş programında şimdiye kadar ekranın dışında gizemli bir ses kalan Aydoğan Temel ekranın karşısına çıktı ve bu programı sundu.
2011 yılında vizyona giren Komik Bir Aşk Hikayesi adlı sinema filminin senaryosunu yazarak baş rolünde oynadı. Ayrıca 2010 yılında Atv'de yayınlanan Yalancısın Sen isimli dizide oynadı.