Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve haftanın puan durumu belli oldu
Zuhal Topal'la Sofrada birincisi, cuma günü yapılan haftanın finalinde belli oldu. Gelinlerin yemek yaptığı kayınvalidelerin de puan verdiği Zuhal Topal'la Sofrada'nın 4 Haziran tarihli bölümünde 5 günlük puanlar toplandı ve haftanın kazananı kesinleşti. Birinci olan yarışmacı 15 bin TL'nin sahibi olurken, 4 yarışmacı da ödüle veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, 4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve haftanın puan durumu.
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Fox TV ekranlarında izleyiciler ile buluşan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bir final günü daha geldi çattı. Hicran Hanım’ın yarıştığı final gününde kayınvalideler gün sonunda yapılan yemeklere puanlarını verdi. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada 31 Mayıs-4 Haziran haftasında verilen puanlar tek tek açıklandı. Puanlama anından önce haftanın yemeği olan en iyi kayseri yağlamasını yapan yarışmacı oy birliği ile Hicran Hanım seçildi. Bu hafta toplamda 20 puan alarak büyük ödüle veda eden ilk yarışmacı Nuray Hanım oldu. Hicran Hanım ise haftayı birinci olarak tamamladı.
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ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın finalinde oylamaların tamamlanmasının ardından, sunucu Zuhal Topal bir haftalık puanları tek tek açıkladı. Toplamda 20 puan alan Nuray Hanım haftayı beşinci olarak tamamlayarak 15 bin TL'ye veda eden ilk gelin oldu. Kayınvalidelerden 16, Zuhal Topal'dan ise 5 puan alan Neşe Hanım toplamda aldığı 21 puan ile haftanın dördüncüsü oldu.
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Duygu Hanım ise 27 puan alarak haftayı üçüncü olarak kapattı. Duygu Hanım'a kayınvalideler 21, Zuhal Topal ise 6 puan verdi. Birinciliği küçük farkla kaybeden Gökçe Hanım 32 puanla haftanın ikincisi oldu. Büyük ödüle veda eden Gökçe Hanım'a 25 puan kayınvalideler verirken, Zuhal Topal'dan da 7 puan geldi.
15 bin TL'nin sahibi ise toplamda aldığı 35 puanla Hicran Hanım oldu. Haftanın şampiyonu olan Hicran Hanım bu hafta Zuhal Topal'dan 8 puan, kayınvalidelerden de 27 puan almayı başardı.