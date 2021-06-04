Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve haftanın puan durumu belli oldu

Fox TV ekranlarında izleyiciler ile buluşan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bir final günü daha geldi çattı. Hicran Hanım’ın yarıştığı final gününde kayınvalideler gün sonunda yapılan yemeklere puanlarını verdi. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada 31 Mayıs-4 Haziran haftasında verilen puanlar tek tek açıklandı. Puanlama anından önce haftanın yemeği olan en iyi kayseri yağlamasını yapan yarışmacı oy birliği ile Hicran Hanım seçildi. Bu hafta toplamda 20 puan alarak büyük ödüle veda eden ilk yarışmacı Nuray Hanım oldu. Hicran Hanım ise haftayı birinci olarak tamamladı.