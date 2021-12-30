Zuhal Topal kimdir? Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner hakkında bilgiler

2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinde birkaç bölümde oynamıştır. Sonrasında ise Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmuştur. Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır.



2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan ve 91 bölüm süren Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koydu. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödülleri'nde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu. Daha sonra 2018-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sundu. 3 sezon yayımlanan yarışma 625. bölümü ile sezon finali yapıp ekranlara veda etti. Yine 2021'de TV8'de yemek programı olan "Yemekteyiz" programının sunuculuğunu üstlendi ve program "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" olarak 13 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmaya başladı.