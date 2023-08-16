Zorunlu telafi eğitimi ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bakan Tekin deprem bölgesi zorunlu telafi eğitimi için tarih verdi!

ZORUNLU TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerin öğrenme kayıplarına değinen Bakan Tekin, “Çocuklarımız, gençlerimiz açısından yaz aylarında isteğe bağlı telafi programları organize ettik. Öğrenci kardeşlerimiz istedikleri takdirde istediği her dersin telafi imkânını kendisine sunduk, bunlara da yoğun bir katılım oldu. Fakat 1 Eylül itibarıyla bunlar tamamlanacak, 11 Eylül tarihi itibarıyla da bölgedeki 11 ilin tamamındaki öğrencilerimize yaklaşık 4 haftalık zorunlu bir telafi eğitim programı başlamış olacak, bu eğitime katılmak okullardaki öğrencilerimiz için zorunlu olacak” dedi.