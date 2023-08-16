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Zorunlu telafi eğitimi ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bakan Tekin deprem bölgesi zorunlu telafi eğitimi için tarih verdi!

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#Zorunlu Telafi Eğitimi#Milli Eğitim Bakanlığı#Zorunlu Telafi Eğitimi Ne Zaman Başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 12:30

Zorunlu telafi eğitim tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim gündemi ile ilgili açıklamalarında deprem bölgesi için telafi programına da değindi. Bakan Tekin,11 ilin tamamındaki öğrenciler için 4 haftalık zorunlu olarak telafi eğitimin uygulanacağını belirtti. Peki zorunlu telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi için telafi eğitimi hangi tarihte? İşte ayrıntılar...

1/3Zorunlu telafi eğitimi ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek Bakan Tekin deprem bölgesi zorunlu telafi eğitimi için tarih verdi

Deprem bölgesi telafi eğitimi programı ile ilgili detayları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı. Bakan Tekin bu eğitimlere katılımın zorunlu olacağını da ifade etti. Peki zorunlu telafi eğitimi ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

2/3ZORUNLU TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

ZORUNLU TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrencilerin öğrenme kayıplarına değinen Bakan Tekin, “Çocuklarımız, gençlerimiz açısından yaz aylarında isteğe bağlı telafi programları organize ettik. Öğrenci kardeşlerimiz istedikleri takdirde istediği her dersin telafi imkânını kendisine sunduk, bunlara da yoğun bir katılım oldu. Fakat 1 Eylül itibarıyla bunlar tamamlanacak, 11 Eylül tarihi itibarıyla da bölgedeki 11 ilin tamamındaki öğrencilerimize yaklaşık 4 haftalık zorunlu bir telafi eğitim programı başlamış olacak, bu eğitime katılmak okullardaki öğrencilerimiz için zorunlu olacak” dedi.

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3/3DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİN LGS YERLEŞTİRMELERİ

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİN LGS YERLEŞTİRMELERİ

Depremzede öğrencilere LGS yerleştirmeleri kapsamında pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlatan Tekin, “Türkiye’nin her tarafındaki okullarında bu arkadaşlarımız için kontenjan oluşturduk, bunu da bölgedeki arkadaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandığını gördük. Ayrıca LGS yerleştirmeleri bittikten sonra hala bölgedeki öğrencilerimizden başka illere konaklamalı olarak gitmek isteyenler varsa, onlar için de pansiyonlu okullarımızın boş kapasitelerini kendileriyle tekrar paylaştık. İsteyen öğrencilerimiz Türkiye’nin neresinde olursa olsun, pansiyonlarımızda boş yer olan okullarımızı tercih edip oralarda başlayabileceklerini kendileriyle paylaşmış olduk” diye konuştu.

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