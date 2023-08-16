Zorunlu telafi eğitimi ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bakan Tekin deprem bölgesi zorunlu telafi eğitimi için tarih verdi!

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİN LGS YERLEŞTİRMELERİ

Depremzede öğrencilere LGS yerleştirmeleri kapsamında pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlatan Tekin, “Türkiye’nin her tarafındaki okullarında bu arkadaşlarımız için kontenjan oluşturduk, bunu da bölgedeki arkadaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandığını gördük. Ayrıca LGS yerleştirmeleri bittikten sonra hala bölgedeki öğrencilerimizden başka illere konaklamalı olarak gitmek isteyenler varsa, onlar için de pansiyonlu okullarımızın boş kapasitelerini kendileriyle tekrar paylaştık. İsteyen öğrencilerimiz Türkiye’nin neresinde olursa olsun, pansiyonlarımızda boş yer olan okullarımızı tercih edip oralarda başlayabileceklerini kendileriyle paylaşmış olduk” diye konuştu.