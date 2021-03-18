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Haber Giriş: 18 Mart 2021 - 11:07 | 

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek? İşte tarih bilgisi

Zorunlu kış lastiği uygulaması geçtiğimiz yılın aralık ayından bu yana devam ediyor. Söz konusu uygulamanın ne zaman sonra ereceği, bir süredir kış lastiği kullanan araç sürücüleri tarafından sorgulanıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek?

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Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. İşte, uygulamanın biteceği tarih...

2UYGULAMA NE ZAMAN BİTECEK

UYGULAMA NE ZAMAN BİTECEK?

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başladı ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.

3KIŞ LASTİĞİNİN ÖNEMİ

KIŞ LASTİĞİNİN ÖNEMİ

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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