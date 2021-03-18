Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek? İşte tarih bilgisi

Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. İşte, uygulamanın biteceği tarih...