Zorunlu karşılık oranı nedir, ne demek? Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık açıklaması
Zorunlu karşılık oranının anlamı Merkez Bankası'nın kararı ile gündeme geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre MB döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. Merkez Bankası'nın güdümünde yer alan ve kontrolünü sağladığı bir mekanizma olarak tanımlanan zorunlu karşılıklar, para politikasını uygulama aracı olarak kullanılıyor. Peki, zorunlu karşılık oranı nedir? İşte, yabancı paralara zorunlu karşılık oranı ile ilgili bilgiler.
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Zorunlu karşılık oranı ne demek sorusu son gelen haberlerin ardından gündemde yer aldı. Merkez Bankası'nın kararı ile zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan arttırılacak. Diğer yandan vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. Zorunlu karşılık oranı aracılığıyla bankaların mevduatlar karşılığında Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu mevduat oranını nitelendiriliyor.
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ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDİR?
Zorunlu karşılıklar bir para politikası aracı olarak adlandırılabilir. Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.
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Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. Mevduatın vadesine göre yerli ve yabancı para cinsinden ayrı oranlar dahilinde toplanır.
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Kaldıraç oranı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de belirlenen oranların altına inen bankalar için zorunlu karşılık oranı Tebliğ’de belirlenen ilaveye tabidir.
Zorunlu karşılıklar esasen, Türk lirası yükümlülükler için Türk lirası olarak, yabancı para yükümlülüklerde ise ABD doları cinsinden olan kısmı için ABD doları, kalan kısmı için ise ABD doları veya euro olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki hesaplarda tesis edilmektedir.