Zorunlu karşılık oranı nedir, ne demek? Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık açıklaması

Zorunlu karşılık oranı ne demek sorusu son gelen haberlerin ardından gündemde yer aldı. Merkez Bankası'nın kararı ile zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan arttırılacak. Diğer yandan vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. Zorunlu karşılık oranı aracılığıyla bankaların mevduatlar karşılığında Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu mevduat oranını nitelendiriliyor.