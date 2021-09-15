Zorunlu karşılık oranı nedir, ne demek? MB'den yabancı paralara zorunlu karşılık hamlesi

ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDİR? Zorunlu karşılıklar bir para politikası aracı olarak adlandırılabilir. Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.