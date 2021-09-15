Zorunlu karşılık oranı nedir, ne demek? MB'den yabancı paralara zorunlu karşılık hamlesi
Zorunlu karşılık oranı Merkez Bankası'nın kararı sonrası gündeme geldi. MB, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan arttırdı. Para politikasını uygulama aracı olarak kullanılabilen zorunlu karşılıklar, Merkez Bankası'nın güdümünde yer alan ve kontrolünü sağladığı bir mekanizma olarak tanımlanabilir. Peki, Merkez Bankası zorunlu karşılık oranı nedir, ne demek? İşte, yabancı paralara zorunlu karşılık oranı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Zorunlu karşılık oranı son gelişmeler ile gündeme geldi. Merkez Bankası'nın kararı ile vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu. Zorunlu karşılık oranı aracılığıyla bankaların mevduatlar karşılığında Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu mevduat oranını nitelendiriliyor.
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ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDİR?
Zorunlu karşılıklar bir para politikası aracı olarak adlandırılabilir. Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.
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Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. Mevduatın vadesine göre yerli ve yabancı para cinsinden ayrı oranlar dahilinde toplanır.
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Kaldıraç oranı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de belirlenen oranların altına inen bankalar için zorunlu karşılık oranı Tebliğ’de belirlenen ilaveye tabidir.
Zorunlu karşılıklar esasen, Türk lirası yükümlülükler için Türk lirası olarak, yabancı para yükümlülüklerde ise ABD doları cinsinden olan kısmı için ABD doları, kalan kısmı için ise ABD doları veya euro olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki hesaplarda tesis edilmektedir.