Zor nefes alıyorum: Oyuncu Melissa Joan Hart koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı zorlukları anlattı. En büyük üzüntüsü ise üç çocuğundan birinin de aynı hastalığa yakalanmış olması.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Oyuncu Melisa Joan Hart, koronavirüse yakalandı. 45 yaşındaki üç çocuk annesi Hart, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda en büyük sorununun nefes alamamak olduğunu belirtti.
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AŞI OLMASINA RAĞMEN
Hem aşı olan hem de gereken önlemleri alan oyuncu, yine de koronavirüse yakalanmaktan kurtulamadı.
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ÇOCUĞU İÇİN ENDİŞELİ
Melisa Joan Hart, sosyal medyada paylaştığı iki dakikalık videoda yaşadıklarını anlattı. Hart, üç çocuğundan birinin de virüse yakalandığını düşündüğünü belirtti.
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'NEFES ALMAK ÇOK ZOR'
"Covid 19 oldum" diyen Melisa Joan Hart "Aşı oldum ve Covid'e yakalandım ve bu kötü" dedi. Takipçilerine yatağından seslenen Melisa Joan Hart, göğsünde bir ağırlık hissettiğini belirterek "zor nefes aldığını" ekledi.
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'OĞLUM İÇİN DUA EDİYORUM'
Hard "Sanırım, oğullarımdan biri de koronavirüse yakalandı. Diğer iki oğlum iyi olduğu için dua ediyorum" dedi.
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SABRINA DİZİSİYLE TANINDI
Rol aldığı Sabrina: The Teenage Witch adlı diziyle genç yaşında şöhrete kavuşan Melisa Joan Hart'ın Mark Wilkerson ile evliliğinden 15 yaşında Mason, 13 yaşında Braydon ve 8 yaşında Tucker adında üç oğlu bulunuyor.
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MASKE SORUNU
Oyuncu, çocuklarının okulda maske takmak zorunda olmamalarının kendisini "deli ettiğini" belirterek virüsü bu yolla kaptıklarından emin olduğunu ekledi.
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OĞLUM OKULDA BİLE MASKE TAKIYOR
Hart, en küçük oğlu Tucker'ın, her gün okulda bile maske taktığını söyleyerek onunla gurur duyduğunu ifade etti.
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'ONA SÜPER KAHRAMAN OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM'
Melisa Joan Hart "Eğer Tucker da virüsü kapmışsa ona, maske takarak bu hastalığı arkadaşlarına ve öğretmenine bulaştırmadığı için bir süper kahraman olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.
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DÖRT YAŞINDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA
Melisa Joan Hart, dört yaşından beri kamera karşısında. İlk büyük çıkışını 1991 tarihli Clarissa Explains It All adlı diziyle yapan oyuncu, dizinin yayından kaldırılmasından sonra New York Üniversitesi'nde eğitime başladı. Ancak oyunculuktan vazgeçemediği için eğitimini yarıda bıraktı.
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O DİZİYLE HERKES TANIDI
Bütün dünyanın onu tanıması ve kariyerinde önemli bir dönemece girmesi ise ülkemizde de gösterilen Sabrina: The Teenage Witch adlı diziyle oldu.
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AYNI ZAMANDA ŞARKICI VE ŞARKI SÖZÜ YAZARI
Dizi 1996'dan 2003 yılına kadar devam etti. Hart, oyunculuğun yanı sıra yönetmen, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı olarak da tanınıyor.
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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
2003 yılında müzisyen ve oyuncu Mark Wilkerson ile evlenen Melisa Joan Hart üç erkek çocuk annesi.