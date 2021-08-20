Zor nefes alıyorum: Oyuncu Melissa Joan Hart koronavirüse yakalandı

'ONA SÜPER KAHRAMAN OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM' Melisa Joan Hart "Eğer Tucker da virüsü kapmışsa ona, maske takarak bu hastalığı arkadaşlarına ve öğretmenine bulaştırmadığı için bir süper kahraman olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.