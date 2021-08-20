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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, ALAMY, BACKGRID USA
Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 - 17:16 | 

Zor nefes alıyorum: Oyuncu Melissa Joan Hart koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı zorlukları anlattı. En büyük üzüntüsü ise üç çocuğundan birinin de aynı hastalığa yakalanmış olması.

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1SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Oyuncu Melisa Joan Hart, koronavirüse yakalandı. 45 yaşındaki üç çocuk annesi Hart, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda en büyük sorununun nefes alamamak olduğunu belirtti.

2AŞI OLMASINA RAĞMEN

AŞI OLMASINA RAĞMEN

Hem aşı olan hem de gereken önlemleri alan oyuncu, yine de koronavirüse yakalanmaktan kurtulamadı.

3ÇOCUĞU İÇİN ENDİŞELİ

ÇOCUĞU İÇİN ENDİŞELİ

Melisa Joan Hart, sosyal medyada paylaştığı iki dakikalık videoda yaşadıklarını anlattı. Hart, üç çocuğundan birinin de virüse yakalandığını düşündüğünü belirtti.

4NEFES ALMAK ÇOK ZOR

'NEFES ALMAK ÇOK ZOR'

"Covid 19 oldum" diyen Melisa Joan Hart "Aşı oldum ve Covid'e yakalandım ve bu kötü" dedi. Takipçilerine yatağından seslenen Melisa Joan Hart, göğsünde bir ağırlık hissettiğini belirterek "zor nefes aldığını" ekledi.

5OĞLUM İÇİN DUA EDİYORUM

'OĞLUM İÇİN DUA EDİYORUM'

Hard "Sanırım, oğullarımdan biri de koronavirüse yakalandı. Diğer iki oğlum iyi olduğu için dua ediyorum" dedi.

6SABRINA DİZİSİYLE TANINDI

SABRINA DİZİSİYLE TANINDI

Rol aldığı Sabrina: The Teenage Witch adlı diziyle genç yaşında şöhrete kavuşan Melisa Joan Hart'ın Mark Wilkerson ile evliliğinden 15 yaşında Mason, 13 yaşında Braydon ve 8 yaşında Tucker adında üç oğlu bulunuyor.

7MASKE SORUNU

MASKE SORUNU

Oyuncu, çocuklarının okulda maske takmak zorunda olmamalarının kendisini "deli ettiğini" belirterek virüsü bu yolla kaptıklarından emin olduğunu ekledi.

8OĞLUM OKULDA BİLE MASKE TAKIYOR

OĞLUM OKULDA BİLE MASKE TAKIYOR

Hart, en küçük oğlu Tucker'ın, her gün okulda bile maske taktığını söyleyerek onunla gurur duyduğunu ifade etti.

9ONA SÜPER KAHRAMAN OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM

'ONA SÜPER KAHRAMAN OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM'

 Melisa Joan Hart "Eğer Tucker da virüsü kapmışsa ona, maske takarak bu hastalığı arkadaşlarına ve öğretmenine bulaştırmadığı için bir süper kahraman olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

10DÖRT YAŞINDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

DÖRT YAŞINDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Melisa Joan Hart, dört yaşından beri kamera karşısında. İlk büyük çıkışını 1991 tarihli Clarissa Explains It All adlı diziyle yapan oyuncu, dizinin yayından kaldırılmasından sonra New York Üniversitesi'nde eğitime başladı. Ancak oyunculuktan vazgeçemediği için eğitimini yarıda bıraktı.

11O DİZİYLE HERKES TANIDI

O DİZİYLE HERKES TANIDI

Bütün dünyanın onu tanıması ve kariyerinde önemli bir dönemece girmesi ise ülkemizde de gösterilen Sabrina: The Teenage Witch adlı diziyle oldu.

12AYNI ZAMANDA ŞARKICI VE ŞARKI SÖZÜ YAZARI

AYNI ZAMANDA ŞARKICI VE ŞARKI SÖZÜ YAZARI

Dizi 1996'dan 2003 yılına kadar devam etti. Hart, oyunculuğun yanı sıra yönetmen, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı olarak da tanınıyor.

13ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

2003 yılında müzisyen ve oyuncu Mark Wilkerson ile evlenen Melisa Joan Hart üç erkek çocuk annesi.

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