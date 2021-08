Zor nefes alıyorum: Oyuncu Melissa Joan Hart koronavirüse yakalandı

DÖRT YAŞINDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA Melisa Joan Hart, dört yaşından beri kamera karşısında. İlk büyük çıkışını 1991 tarihli Clarissa Explains It All adlı diziyle yapan oyuncu, dizinin yayından kaldırılmasından sonra New York Üniversitesi'nde eğitime başladı. Ancak oyunculuktan vazgeçemediği için eğitimini yarıda bıraktı.