Zor günler geride kaldı... Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun ikinci baharı!

Beren Saat ve Kenan Doğulu önceki akşam Zorlu AVM’de görüntülendi.Geçen yıl ayrılık dedikodularıyla gündemde olan çiftin evliliği üzerindeki kara bulutlar tamamen dağıldı.
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İlişkilerindeki sıkıntıların üstesinden gelmeyi başaran çift, şimdi ikinci baharını yaşıyor.
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İYİ Kİ SENİ YAŞAMA FIRSATIM OLMUŞ
Kenan Doğulu, önceki gün Instagram sayfasına eklediği fotoğraflarla birlikte eşine duyduğu aşkı satırlara döktü: “Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün.”
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36 yaşına giren Beren Saat, rol aldığı Atiye dizisinde yer alan bir sahnedeki görüntüsünü paylaşarak geçen bir yıl içinde yaşadıklarını özetledi.
Saat, İngilizce yaptığı paylaşımında "Ne yıl! Şimdiye kadarkilerin en zoru... Bir noktada karanlık bir meseleye dönüştüğü beklentisine girdiğinizde "süpernova"ya (büyük yıldızların şiddetle patlaması) yakınsınızdır ya da gündüz düşleri gören birisinizdir ve sizde bir sorun yoktur. Ben tam olarak ölmüş ve gömülmüş gibiydim, gerçekten bir mağaranın derinliklerine girdim. Bilincim şarkılar yaratmaya başlamıştı. Resim çizdim, boyadım, piyano "tıngırdattım". Kırıldım, meditasyon yaptım, bağışladım ve çok çalıştım. Biraz kaba ama kırılgandım. Delilik diye bir şey olmadığını ama eğer anlamaya çalışırsanız başka alemler olduğunu kabul ettim. Hayatın katmanları şimdi daha anlamlı geliyor. Şimdi hazırım. Ne doğum günü!" yazdı.